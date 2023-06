Neues CMS verschafft Pöppelmann mehr Freiraum für kreatives Arbeiten

Lohne / Jena, 31. Mai 2023 – Pöppelmann investiert in den weiteren Ausbau seiner Digitalstrategie. Das Familienunternehmen aus dem niedersächsischen Lohne beauftragte die Full-Service-Agentur dotSource mit der Analyse der bestehenden Software und der Implementierung eines neuen Content Management Systems (CMS) des Schweizer Herstellers Magnolia. Die drei Unternehmen präsentieren ihre Erfolgsgeschichte zur diesjährigen K5 Konferenz vom 20. bis 21. Juni im ESTREL Congress Center in Berlin, Stand 30 in Halle 1.

Nach der erfolgreichen Implementierung eines Product-Information-Management-Systems (PIM) 2021 beauftragte das kunststoffverarbeitende Unternehmen Pöppelmann die Digitalexpertinnen und -experten von dotSource mit der weiteren Optimierung ihrer Systemlandschaft: Ein neues CMS sollte den Mitarbeitenden die Arbeit an der Webseite erleichtern. Nach einer ausführlichen Analyse erwies sich die Headless-Lösung von Magnolia als am sinnvollsten, da es mit seinen Features und seinem cloudbasierten Setup sowohl der vorhandenen Systemlandschaft als auch den gestiegenen Anforderungen bei Pöppelmann optimal gerecht wurde.

ZENTRALE CONTENT-PFLEGE FÜR INTERNATIONALE SHOPS

Indem das neue CMS alle Daten automatisiert aus dem PIM-System bezieht, schöpft es dessen Potential – im Gegensatz zum Vorgängersystem – vollumfänglich aus. Prozesse wurden dadurch effizienter und ermöglichen eine sinnvolle Ressourcenverteilung. Mit zusätzlichen, von dotSource individuell entwickelten Schnittstellen, wurden PIM-System und CMS optimal miteinander verzahnt.

Pöppelmann profitiert durch das cloudbasierte Setup: Die Skalierbarkeit des Magnolia-CMS bietet dem Familienunternehmen auch bei weiterem Wachstum eine sichere Basis. Zudem wirkt sich diese Anpassungsfähigkeit positiv auf die Ladezeit der Webseite aus. Das wiederum verbessert nicht nur die User Experience auf Kundenseite, sondern auch das SEO-Ranking der Webseite allgemein.

Ebenso eignet sich das Magnolia CMS hervorragend für die Anbindung an E-Commerce-Lösungen. Damit ist das System ein gewinnbringender Bestandteil für kommende Projekte, wie sie bereits mit dotSource geplant sind, so beispielsweise die Gewährung von Barrierefreiheit auf der Website und die Anbindung von „SuccessFactors“, dem Jobportal von Pöppelmann.

GEMEINSAM FÜR KUNDEN – MAGNOLIA UND DOTSOURCE AUF DER K5

Zur K5 THE FUTURE OF RETAIL CONFERENCE zeigen dotSource und Magnolia gemeinsam mit Pöppelmann, welche Erfolge aus dem Zusammenspiel von Expertise, passgenauer Software und einer Kundenbeziehung auf Augenhöhe entstehen. Interessierte erhalten vom 20. bis 21. Juni 2023 am Stand 30 in Halle 1 zahlreiche spannende Einblicke in dieses und weitere Digitalprojekte, sowie Leckereien aus dem Schokobrunnen. Die K5 findet 2023 erneut im ESTREL Congress Center in Berlin statt.

Redakteurinnen und Redakteure sind herzlich dazu eingeladen, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, um sich exklusive Insights zu dem Projekt vorstellen zu lassen.

Seit 2006 entwickelt und realisiert dotSource skalierbare Digitalprodukte für Marketing, Vertrieb und Services. Ob E-Commerce- und Content-Plattformen, Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement oder Digital-Marketing und Business-Intelligence: Mehr als 500 Digital Natives verstehen sich als Partner ihrer Kunden, deren individuelle Anforderungen ab der ersten Idee einfließen. Dieser Kompetenz vertrauen Unternehmen wie ESPRIT, hessnatur, Ottobock, TEAG, KWS, BayWa, Axel Springer, C.H.Beck, Würth und Netto Digital.

