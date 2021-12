Neues Lebensgefühl nach Magenverkleinerung

medicalfly ist Ihr Fels in der Brandung in Sachen Magenverkleinerung in der Türkei

Die Anzahl jener Menschen, die an Übergewicht leiden, ist immens groß. Oftmals haben Betroffene einen langen Leidensweg hinter sich, mit vielen Versuchen, ihr Gewicht eigenständig oder gar mit professioneller Hilfe zu reduzieren.

Sind die konservativen Therapiemöglichkeiten ausgeschöpft und kann kein Erfolg verzeichnet werden, kann eine Magenverkleinerung die Lösung und der erste Schritt in ein gesünderes Leben sein.

medicalfly hat es sich als Ziel gesetzt, diesen Menschen ein kompetenter und vertrauensvoller Partner zu sein. Das Team von medicalfly gibt Betroffenen eine reelle Chance, eine Magenverkleinerung finanziell gut stemmen zu können und dadurch das Ziel einer langfristigen und dauerhaften Gewichtsreduktion zu erreichen.

Regelmäßige Veranstaltungen in Deutschland

Die Magenverkleinerung in der Türkei selbst findet mit der rundum Organisation durch medicalfly statt.

medicalfly kooperiert mit verschiedenen Chirurgen in der Türkei und stellt die Verbindung zwischen den Chirurgen vor Ort und den Interessenten in Deutschland her.

Auf regelmäßigen Veranstaltungen in Deutschland haben Interessenten die Chance, die renommierten Chirurgen vorab kennenzulernen, Fragen beantworten zu lassen und sich eventuelle Unsicherheiten nehmen zu lassen, um dann mit einem noch besseren Gefühl für ihre Operation in die Türkei zu fliegen.

medicalfly hat es sich zum Ziel gesetzt, dass jeder Interessent individuelle und erstklassige Beratung und Betreuung erhält und jede Unsicherheit und Frage beantwortet wird.

Beratung – Behandlung – Erfolg

Bevor sich Interessenten für eine Behandlung entscheiden, finden umfassende Beratungen mit dem medicalfly Team in stetiger Rücksprache mit den Kooperationschirurgen in der Türkei statt.

Sämtliche Informationen werden vorab mitgeteilt und alle Fragen werden beantwortet.

Ist dann die Entscheidung für die Behandlung gefallen, übernimmt das Team von medicalfly die gesamte Organisation und empfängt die Kunden dann auch in der Türkei.

Vor Ort werden dann eine Reihe von Untersuchungen gemacht und es findet nochmals eine umfangreiche Besprechung und Aufklärung statt, bevor dann die eigentliche Behandlung – die Magenverkleinerung – ihre Umsetzung findet. Diese stellt aber nur den Anfang des darauffolgenden Prozesses dar – und auch da bleibt medicalfly der erste Ansprechpartner: medicalfly sichert Ihnen eine engmaschige Betreuung, sowohl vor Ort in der Türkei, als auch postoperativ in Deutschland.

Mit einer detaillierten Ernährungsberatung und zweijähriger postoperativer Unterstützung stellt medicalfly sicher, dass der Erfolg nicht ausbleibt, das Wunschgewicht erreicht wird und die Patienten ein neues Lebensgefühl erlangen.

All inclusive

Der Service von medicalfly beinhaltet ein rundum Paket, sodass Sie sich entspannt zurücklehnen können.

Diverse Inklusivleistungen sichern einen stressfreien Ablauf, sodass Sie sich vollständig auf Ihre bevorstehende Magenverkleinerung konzentrieren können.

Zu den Leistungen gehören neben dem kompletten Transferservice vor Ort und dem Krankenhausaufenthalt auch eine deutschsprachige Betreuung sowie die Nachsorge durch das Team von medicalfly – bestehend aus Ernährungsberatung, psychologischer Unterstützung und der Nachsorge durch einen Partnerchirurgen in Deutschland.

Nehmen Sie Ihr Schicksal in die Hand und finden Sie gemeinsam mit medicalfly heraus, wie Ihre perfekte Lösung konkret aussieht – für ein neues Lebensgefühl.

