Neues Stadtteilzentrum ZAM in München-Freiham nimmt Gestalt an

Erste Musterfassaden wurden freigegeben

München, 07.06.2022. Die Bauarbeiten für das neue Stadtteilzentrum ZAM in München-Freiham laufen nach Plan. In der bis zu 8 Meter tiefen Baugrube sind die Fundamente der um den Mahatma-Gandhi-Platz entstehenden Gebäude bereits zu erkennen. Am Freitag, 03.06.2022, trafen sich Vertreter des Planungsreferats der Stadt München sowie der Beratergruppe Freiham mit allen Verantwortlichen vor Ort, um die Musterfassaden für das Teil-Objekt MK2(3) zu besichtigen und freizugeben, damit die weiteren Bauarbeiten planmäßig erfolgen können.

Das Team um Johannes Trüg, Technischer Projektleiter der ROSA-ALSCHER Group, präsentierte zusammen mit den Entwurfsarchitekten von Störmer Murphy & Partners für die Sockelfassaden einen hellen, warmen Naturstein mit dezenter Strukturierung. Die Hauptfassade erhält vorgehängte Glasfaserbetonelemente mit dem Naturton “Nordisch weiß”. Beide Muster konnten sowohl in Ausschnitten im Originalmaßstab als auch in Form eines Handmusters begutachtet werden.

Die Fertigstellung des Gebäudekomplexes ist für das 2. Quartal 2024 geplant. Das Stadtteilzentrum ZAM ist Teil der größten Quartiersentwicklung Europas, auf dem insgesamt rund 10.500 Wohneinheiten und 15.000 Arbeitsplätze entstehen werden. Das ZAM selbst, mit dem Mahatma-Gandhi-Platz als Mittelpunkt, ist direkt an den ÖPNV und den Individualverkehr angebunden und soll zum zentralen Treffpunkt des Münchner Westens, aber auch für das Umland werden.

ÜBER DIE ROSA-ALSCHER GROUP

Als einer der führenden Projektentwickler Münchens steht die ROSA-ALSCHER Group seit

Jahrzehnten für stadtprägende Architektur. Die inhabergeführte Unternehmensgruppe plant,

entwickelt und realisiert Immobilienobjekte, die in Ästhetik und Funktionalität Maßstäbe

setzen und langfristig attraktive Investitionswerte darstellen. Die Unternehmensgruppe um

Gründer Dr. Alexander Rosa-Alscher erbringt sämtliche Planungsleistungen und deckt die

komplette Wertschöpfungskette von der Idee bis zur Vermarktung ab.

