Neues XR-Labor in NRW – innovative XR-Technologie hautnah erleben

Moers – 16. Mai 2024: Das XR-Labor wird von i4-Poject bereitgestellt, einem Team aus XR-Spezialisten und Entwicklern aus NRW. In diesem Labor können Unternehmen verschiedenste AR- oder VR-Geräte live und anhand von praxiserprobten Beispielen unverbindlich ausprobieren.

Immersive Technologien haben zunehmend einen Einfluss auf industrielle Prozesse. Das i4-Poject-Team von CAD Schroer begleitet bereits seit Jahren Unternehmen bei ihren ersten Schritten im Bereich der Augmented Reality (AR) und Virtual Reality (VR). Nun werden alle Technologien, Applikationen und Geräte in einem XR-Labor ausgestellt, in dem Unternehmen sich einfach einen Termin buchen können. Ziel des Labors ist es, Unternehmen einen einfachen Zugang zu diesen Technologien zu ermöglichen.

Einfacher Zugang zu XR-Technologien

Das XR-Labor präsentiert eine breite Palette an AR- und VR-Hardware sowie verschiedene praxiserprobte Lösungen aus diesem Bereich. Diese können von den Besuchern des Labors dann live ausprobiert werden. Dabei wurde der Zugang zum XR-Labor sehr einfach gestaltet und interessierte Unternehmen können sich über ein Online-Formular kostenlos für einen individuellen Termin eintragen.

Termin im Workshop-Format mit viel Freiraum für Ideen

Jeder Termin im XR-Labor wird individuell gestaltet. Unter Anleitung erfahrener XR-Berater können Teilnehmende nicht nur XR-Technologien ausprobieren, sondern direkt Ideen für das eigene Unternehmen entwickeln. Ein XR-Berater stellt dann den Praxisbezug her und gibt Tipps zum gewinnbringenden Einsatz von XR-Technologien in dem jeweiligen Unternehmen. Auf Wunsch können Ideen auch nach dem Termin weiter verfeinert und auf ihre Machbarkeit hin geprüft werden.

Viele Vorteile für Unternehmen aus jeder Brache

Mit einem Besuch im XR-Labor erhalten Unternehmen nicht nur Einblick in die XR-Technologien und -Lösungen, sondern auch wertvolles Wissen. Damit werden sie auch in die Lage versetzt, ihre Innovationskraft zu stärken und neue Technologien effektiv zu nutzen. Das XR-Labor ist die perfekte Anlaufstelle für alle Unternehmen, die ihr Team im Bereich XR weiterbringen und das XR-Wissen ausbauen wollen.

Über CAD Schroer

CAD Schroer ist ein global agierender Entwickler und Anbieter von Digitalisierungs- und Engineering-Softwarelösungen. Seit über 30 Jahren betreut CAD Schroer Kunden aus den Bereichen des Maschinen- und Anlagenbaus, der Automobil- und Zulieferindustrie sowie der öffentlichen Versorgungsunternehmen der Energie- und Wasserwirtschaft. Mit mehreren Außenstellen und Tochterunternehmen in Europa und in den USA präsentiert sich das Unternehmen heute stärker und zeitgemäßer denn je.

Die Produktpalette von CAD Schroer umfasst Lösungen aus dem Bereich Konstruktion, Anlagenbau, Fabrikplanung und Datenmanagement. Unternehmen in der ganzen Welt vertrauen auf M4 DRAFTING, M4 PLANT, M4 ISO und M4 P&ID FX, um sich effizient und flexibel in einer integrierten Konstruktionsumgebung zwischen allen Phasen der Produkt- oder Anlagenentwicklung zu bewegen.

Im Produktportfolio von CAD Schroer befinden sich zudem Lösungen, wie i4 AUGMENTED REVIEW, i4 AUGMENTED CATALOG und i4 VIRTUAL REVIEW, mit denen sich CAD-Daten direkt in die erweiterte (AR) oder virtuelle (VR) Realität transferieren lassen. Zusätzlich erarbeitet CAD Schroer gemeinsam mit seinen Kunden individuelle AR/VR- oder IoT (Internet of Things)-Lösungen.

Darüber hinaus werden Kunden durch Serviceleistungen wie Consulting, Schulung, Wartung und technischen Support bei der Erreichung ihrer Ziele unterstützt. Dies und eine individuelle Kundenpflege sorgen für höhere Wettbewerbsfähigkeit, geringere Kosten und bessere Qualität.

CAD Schroer ist zusätzlich ein autorisierter PTC-Partner in den Bereichen Entwicklung, Schulung, Service und Vertrieb. Durch seine kompetenten und erfahrenen Mitarbeiter bietet der Software-Entwickler einen hohen Mehrwert für die komplette Bandbreite an Lösungen und Dienstleistungen im PTC-Produktumfeld.

Kontakt

CAD Schroer GmbH

Fritz-Peters-Straße 11

47447 Moers

Website: www.cad-schroer.de

Email: marketing@cad-schroer.de

Telefon:

Deutschland: +49 2841 9184 0

Schweiz: +41 43 495 32 92

England: +44 1223 850 942

Frankreich: +33 141 94 51 40

Italien: +39 02 4979 8666

USA: +1 866-SCHROER (866-724-7637)