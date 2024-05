ANS answer elektronik GmbH präsentiert auf der Messe SMTconnect modernste Fertigungslösungen und verlost ein E-Bike

Die SMTconnect, Europas führende Fachmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik, wird dieses Jahr durch die Präsenz von ANS bereichert. Das Unternehmen ist Vorreiter in der Implementierung modernster Fertigungslösungen. Es präsentiert in Nürnberg vom 11. – 13. Juni in Halle 4, Stand 245 unter dem Motto „Innovationskraft trifft Nachhaltigkeit“ die neuesten Entwicklungen in der Elektronikfertigung. Außerdem lädt ANS Messebesucher dazu ein, am Stand ein hochmodernes E-Bike zu gewinnen.

Unter den präsentierten Systemen ist die YAMAHA 1 Stop Smart Solution hervorzuheben – ein Konzept, das Schablonendruck, Bestückungssysteme und 3D Inspektionssysteme sowie die fortschrittliche YsUP-Software vereint. Dies ermöglicht eine leistungsoptimierte Fertigung. Ebenso richtungsweisend ist der ANS traceDesk 2.0, ein Wareneingangstisch, der durch Geschwindigkeit und Effizienz die Logistikprozesse revolutioniert. Pemtron’s 3D Inspektionssysteme sind ein weiterer Meilenstein für Qualitätssteigerung in der Fertigung, und die Druck- und Dispenslösungen von HIT bieten eine neue Dimension der Flexibilität und Präzision. Alle Systeme werden vor Ort gezeigt.

Die Zusammenarbeit mit Mitausstellern wie Vision4Quality, SEHO, Scienscope, DCT und BTU demonstriert das Engagement von ANS, Lösungen aus einer Hand zu bieten. Von Schablonendruck bis zu 3D Inspektionssystemen – das Spektrum der Innovationen verspricht, Produktionsumgebungen nachhaltig zu transformieren. Darüber hinaus setzt sich ANS mit IVH-Absaugtechniken für ein gesundheitsförderndes Arbeitsumfeld ein, das Lötrauch sowie Klebe-, Lack- und Vergussdämpfe effektiv minimiert.

Ein besonderer Anziehungspunkt auf der Messe ist sicherlich die E-Bike-Verlosung, die Nachhaltigkeit und technologischen Fortschritt verkörpert – eine Gelegenheit für die Messebesucher, die Zukunft der Mobilität zu erleben und zu gewinnen. ANS freut sich auf die Fachbesucher der SMTconnect und lädt ein, die neuesten technologischen Errungenschaften und die umfassenden ANS-Serviceleistungen zu entdecken.

Die Firma ANS wurde 1994 gegründet und blickt nunmehr auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte zurück. ANS unterhält den exklusiven Vertrieb von SMD-Bestückungsautomation für namhafte Hersteller wie YAMAHA-IM, Pemtron, HIT, HG-Tech und Extra-Eye, in Deutschland und in benachbarten europäischen Ländern. Fachliche Beratung im Vorfeld, kompetenter After-Sales-Service sowie auch die Ersatzteilversorgung wird ebenfalls einheitlich von ANS angeboten.

Firmenkontakt

ANS answer elektronik Service- & Vertriebs GmbH

Sebastian Glitsch

Heegwaldring 25

63694 Limeshain

+49 6047 9600 3

+49 6047 9600 50



https://www.ans-answer.com/

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach (Hessen)

06641911650



https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.