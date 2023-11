Neuste Wohnprojekte in Dubai

ALBERO von ORO24 und Aark Residences von Aark Developers

ALBERO

Entdecken Sie eine Oase des modernen Wohnens im Albero by ORO24, einem herausragenden 15-stöckigen Meisterwerk mit Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen in Liwan, Dubai. Dieses exklusive Projekt stellt eine limitierte Auflage von Wohnungen vor, die eine Verschmelzung von zeitgenössischer Eleganz und natürlichem Charme darstellen.

Im Herzen von Dubailand gelegen, bietet Liwan eine entspannende Umgebung mit reichlich Grünflächen. Die Nähe zu den Schulen und Universitäten der akademischen Stadt macht Liwan zu einer idealen Wohngegend mit komfortablem Lebensstil für Familien. Genießen Sie von Ihrem Zuhause aus die atemberaubende Aussicht auf die Skyline, die brillante Architektur und das üppige Grün.

Die Entwicklung integriert nahtlos moderne Technologie mit der natürlichen Umgebung und bietet atemberaubende Ausblicke direkt von Ihrem Zuhause aus. Bestaunen Sie die Skylines, die architektonische Brillanz und die üppige grüne Umgebung, die die Lebensqualität erhöht. Die Verschmelzung von zeitgenössischen Merkmalen und natürlicher Schönheit macht dieses Projekt zu einem Traumziel in einer Gemeinde, die einen einfachen Zugang zu bekannten Sehenswürdigkeiten und Einrichtungen bietet.

Treten Sie ein in eine Welt der Exklusivität, in der den Bewohnern eine Fülle von Weltklasse-Annehmlichkeiten geboten wird. Von einer ruhigen Bibliothek für Bücherliebhaber bis hin zu privaten Lounges, einem Festsaal für große Feiern innerhalb der Gemeinschaft und einem Gesundheitsclub zur Aufrechterhaltung eines gesunden Lebensstils werden die unterschiedlichsten Geschmäcker bedient. Spielhallen, Billard, Tischtennis und ein Schachraum bereichern das Gemeinschaftserlebnis und erfüllen die Bedürfnisse nach Freizeit und Geselligkeit.

Die Wohnanlage Albero bietet den Bewohnern eine Reihe von Annehmlichkeiten, die einen komfortablen und entspannten Lebensstil garantieren. Von ruhigen Gärten und einem Whirlpool für die ganze Familie bis hin zu lebendigen Spielbereichen für Kinder und einem offenen Dachkino ist jedes Detail darauf ausgerichtet, das Wohnerlebnis zu verbessern. Joggingstrecken, ein Swimmingpool und ein eigener Bowlingraum ergänzen das vielfältige Freizeitangebot der Gemeinde.

Wichtigste Einrichtungen:

– Schwimmbad

– Kinderspielplatz

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– F&B-Verkaufsstellen

– Kinderspielplatz

– Jogging-Pfade

– Gärten und Parks

Albero by ORO24 ziert den begehrten Standort Liwan in Dubailand, Dubai – eine lebendige Wohnanlage, die ein perfektes Gleichgewicht zwischen Bequemlichkeit und Gelassenheit bietet. Umgeben von üppigen Grünflächen bietet Liwan eine ruhige Umgebung und gleichzeitig einen einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, Schulen und Universitäten der akademischen Stadt. Diese strategische Lage sorgt dafür, dass die Bewohner das Beste aus beiden Welten genießen – einen friedlichen Rückzugsort in einer dynamischen Stadtlandschaft.Nahe gelegene Orte:

– 10 Minuten – Falconcity of Wonders, Dubai

– 14 Minuten – IMG Worlds of Adventure

– 15 Minuten – Global Village

– 20 Minuten – Dubai Butterfly Garden

– 25 Minuten – Burj Khalifa

– 22 Minuten – Stadtzentrum Dubai

Albero von ORO24 entfaltet sich im Rahmen eines sorgfältig ausgearbeiteten Masterplans, der Harmonie und Konnektivität in Liwan verkörpert. Das 15-stöckige Wohngebäude fügt sich nahtlos in die Umgebung ein und schafft eine zusammenhängende Gemeinschaft, in der sich die Bewohner entfalten können. Der Plan sieht nicht nur eine Ansammlung von Wohnungen vor, sondern ein Lifestyle-Zentrum mit üppigen Grünflächen, Erholungsgebieten und erstklassigen Annehmlichkeiten. Jedes Element wurde sorgfältig platziert, um das Gesamtwohngefühl zu verbessern und ein Gefühl von Gemeinschaft und Wohlbefinden zu fördern. Von der privaten Lounge bis zum Joggingpfad spiegelt jedes Detail das Bestreben wider, einen harmonischen Lebensraum zu schaffen, der auf die Bedürfnisse und Wünsche der Bewohner eingeht.

Immobilien in Dubai kaufen

ORO24 Albero bietet eine Auswahl an Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen, aus denen die Bewohner entsprechend wählen können. Die eleganten Design-Wohnungen sind mit stilvoll veredelten Materialien und hochwertigem Interieur ausgestattet, um den Lebensstil zu genießen. Ob es um die Exklusivität der limitierten Studios oder um die geräumigen Apartments mit einem oder zwei Schlafzimmern geht, jede Einheit wurde sorgfältig entworfen, um Raum und Funktionalität zu optimieren.

Aark Residences

Aark Residences at Dubailand ist das neueste Meisterwerk von Aark Developers, das das Konzept des modernen Wohnens mit luxuriösen Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern neu definieren wird. Das 11-stöckige Wohngebäude ist strategisch günstig gelegen und verspricht einen Lebensstil, der sich nahtlos in zeitgenössische Designarchitektur einfügt. Die schlichte, minimalistische Innenausstattung, die hochmodernen Einrichtungen und das Engagement für Nachhaltigkeit versprechen ein opulentes Wohnerlebnis.

Einer der überzeugendsten Aspekte ist seine erstklassige Lage. Im pulsierenden Herzen von Dubai gelegen, ist dieses Wahrzeichen strategisch günstig positioniert. Es ist nur wenige Minuten vom ikonischen Burj Khalifa entfernt und bietet den Bewohnern einen einfachen Zugang zu einem der berühmtesten Wahrzeichen der Welt. Einkaufsbegeisterte finden in der nur wenige Autominuten entfernten Dubai Outlet Mall ein breites Spektrum an Einkaufsmöglichkeiten. Darüber hinaus sorgt die Nähe zum internationalen Flughafen von Dubai dafür, dass die Bewohner nahtlos weiterreisen können.

Beim luxuriösen Wohnen geht es nicht nur um Ästhetik, sondern um das Gesamterlebnis. Die Innenräume sind schlicht und minimalistisch gehalten und bieten Ihnen eine Leinwand, die Sie nach Ihren Wünschen gestalten können. Die großzügigen Wohnbereiche sorgen dafür, dass Sie den Raum haben, sich selbst zu verwirklichen und Ihren Platz zu genießen. Das Äußere des Gebäudes ist ein architektonisches Wunderwerk, das atemberaubende Ausblicke und ein modernes, raffiniertes Aussehen bietet, das den pulsierenden Geist von Dubai ergänzt.

Das Projekt vereint modernstes Design und verspricht eine Geschichte von Eleganz und verantwortungsvollem urbanem Leben. Wenn Sie diesen modernen Turm mit 100 Einheiten betreten, werden Sie sofort von der Essenz zeitgenössischer Eleganz begrüßt. Die stilvollen, sorgfältig gestalteten Wohnungen bieten großzügige Wohnflächen und unvergleichlichen Komfort. Die Grenzen zwischen Raum und Ästhetik verschwimmen und vermitteln den Bewohnern ein Gefühl von uneingeschränktem Luxus.

Die Fassade ist mehr als nur ein Ort zum Wohnen, sie ist eine Gemeinschaft, in der man das Leben in vollen Zügen genießen kann. Den Bewohnern steht ein atemberaubender Infinity-Pool zur Verfügung, der an einem warmen Tag in Dubai zum Entspannen einlädt. Das hochmoderne Fitnesscenter steht für Ihre Wellness-Bedürfnisse zur Verfügung. Die schattige Aktivitätslounge bietet einen ruhigen Ort, um Kontakte zu knüpfen oder sich zu entspannen, und der einladende Empfang in der Lobby gibt den Ton für Ihre Ankunft an. Das Hotel bietet viel mehr als nur eine Unterkunft; es ist ein Lebensstil, der mit Freizeitmöglichkeiten angereichert ist.

Wichtigste Highlights:

– 11-stöckiges Wohngebäude mit einer Kollektion von Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern.

– Strategisch günstig im Herzen von Dubailand gelegen, bietet es Komfort und Erreichbarkeit.

– Genießen Sie von Ihrem Apartment aus einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung.

– Die Innenräume sind sorgfältig gestaltet und zeichnen sich durch eine schlichte, minimalistische Ästhetik aus, die zeitgenössische Eleganz ausstrahlt.

– Der moderne Wohnkomplex bietet atemberaubende Aussichten und geräumige Innenräume für alle, die Freizeit und Extravaganz schätzen.

– Fitnessbegeisterte werden die hochmodernen Einrichtungen für ihr tägliches Training zu schätzen wissen.

– Den Bewohnern stehen gehobene Annehmlichkeiten zur Verfügung, darunter ein Infinity-Pool, ein Fitnesscenter, eine Aktivitätslounge und eine einladende Lobby.

Aark Residences bietet eine Fülle von gehobenen Annehmlichkeiten, die einen komfortablen und eleganten Lebensstil garantieren. Der Infinity-Pool ist ein atemberaubender Rückzugsort, der es den Bewohnern ermöglicht, der Hektik der Stadt zu entfliehen. Das hochmoderne Fitnesscenter ist auf Ihre Wellness-Bedürfnisse ausgerichtet, und die schattige Activity Lounge ist der perfekte Ort, um in einer entspannten Umgebung zu entspannen. Der einladende Empfang in der Lobby gibt den Ton an für ein einladendes und elegantes Wohnerlebnis. Die Anlage umfasst auch Einrichtungen, die den Bewohnern ein gesundes, aktives Leben ermöglichen und das Engagement für einen lebendigen Lebensstil unterstreichen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Infinity Edge Pool

– Fitness-Zentrum

– Einzelhandelsverkaufsstellen

– Kinderspielplatz

– Schwimmbad

– Beschattete Activity Lounge

– Lobby-Empfangsbereich

Die Aark Residences liegen im Herzen des pulsierenden Dubailand und bieten den Bewohnern einen bequemen Zugang zu einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Von Einkaufs- und Speisemöglichkeiten bis hin zu Unterhaltungsangeboten und Naturparks ist alles leicht zu erreichen. Darüber hinaus bietet diese strategische Lage eine schnelle und problemlose Verkehrsanbindung. Die Wohnanlage liegt nur wenige Minuten vom Burj Khalifa, der Dubai Outlet Mall und dem Dubai International Airport entfernt. Dies gewährleistet, dass die Bewohner das Beste von Dubai erleben können, ohne lange Fahrten in Kauf nehmen zu müssen.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Dubai Outlet Mall

– 20 Minuten – Burj Khalifa

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

Aark Residences ist eine moderne Masterplan-Wohnanlage für alle, die Freizeit, Luxus und ein bisschen Extravaganz im Leben schätzen. Der Schwerpunkt der Anlage liegt auf großzügigen Innenräumen und atemberaubenden Aussichten. Das hochmoderne Design des Gebäudes sorgt dafür, dass jede Wohnung über einen großzügigen Wohnbereich verfügt und den Bewohnern gleichzeitig eine zeitgemäße Eleganz bietet.

Die gehobene Ausstattung des Komplexes wurde sorgfältig geplant, um den Bewohnern ein gesundes und aktives Leben zu ermöglichen, ohne dass sie lange Wege zurücklegen müssen. Der atemberaubende Infinity-Pool, das hochmoderne Fitnesscenter, die schattige Aktivitätslounge und der einladende Empfang in der Lobby sind nahtlos integriert und bieten den Bewohnern ein breites Spektrum an Freizeitmöglichkeiten direkt vor ihrer Haustür.

Villa in Dubailand kaufen

Der Grundriss von Aark Residences besteht aus einer Reihe von stilvollen Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern. Sie zeugen von sorgfältiger Überlegung und Liebe zum Detail und sind so konzipiert, dass sie maximalen Komfort und Stil gewährleisten. Die Wohnungen zeichnen sich durch eine schlichte und minimalistische Innenausstattung aus, die ein Ambiente von zeitgenössischer Eleganz schafft. Darüber hinaus bietet die strategische Positionierung jeder Wohnung einen atemberaubenden Blick auf die ikonische Skyline von Dubai.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.