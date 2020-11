newgen medicals Akku-Hand-Massagegerät mit 6 Aufsätzen

Massagen genießen – wann und wo man möchte

– 6 Massageköpfe für großflächige und punktuelle Massagen

– 20 Intensitätsstufen für leichte bis schwere Verspannungen

– Auch zur Massage der Akupunkturpunkte geeignet

– Lange Akku-Laufzeit: bis zu 5 Std.

– Extrem leise dank Brushless Motor

– Display zeigt Intensitätsstufe & Batteriestand

Wohltuend für den ganzen Körper: Den ein oder anderen Massage-Termin beim Profi kann man sich sparen, denn mit dem Hand-Massagegerät von newgen medicals mit 6 Wechsel-Köpfen und 20 Intensitäts-Stufen massiert man seine Muskulatur ganz nach eigenen Bedürfnissen!

Beste Massage für jeden Körpermuskel: Mit den Kugelaufsätzen lassen sich die Muskeln großflächig zum Beispiel an Beinen, Rücken und Gesäß massieren. Oder mit dem pilzförmigen Aufsatz die inneren und äußeren Muskeln an Brust und Armen. Der flache Aufsatz massiert wohltuend den Bauch.

Der konische Aufsatz ist ideal zur punktuellen Massage an Fußsohlen und Handflächen geeignet. Und mit dem U-förmigen Aufsatz stimuliert man ganz einfach die Akupunkturpunkte am Körper!

Sichere Anwendung: Bei zu festem Druck beendet der private Masseur seine Arbeit automatisch. So kann er effektiv dabei helfen, Muskelverletzungen vorzubeugen.

Ideal für unterwegs und auf Reisen: Dank integriertem Akku genießt man bis zu 5 Stunden Massage – auch fernab von einer Steckdose.

– Massage-Intensität in 20 Stufen anpassbar

– 6 Massageköpfe zur individuellen Massage unterschiedlicher Muskelpartien

– Kugelaufsatz in zwei verschiedenen Größen zur großflächigen Massage z.B. an Beinen, Rücken und Gesäß

– Pilzförmiger Aufsatz zur Massage innerer und äußerer Muskeln z.B. an Brust und Armen

– Flacher Aufsatz zur Massage des Bauches

– Konischer Aufsatz zur punktuellen Massage an z.B. Fußsohlen und Handflächen

– U-förmiger Aufsatz zur Massage der Akupunkturpunkte

– Besonders leise dank Brushless Motor

– Display zeigt Intensitätsstufe und Akku-Stand

– Stromversorgung: integrierter Lithium Akku mit 2.000 mAh für bis zu 5 Stunden Laufzeit (abhängig von der

Intensitätsstufe), lädt per Netzteil

– Motorleistung: max. 20 Watt

– Maße: 21 x 18 x 6,6 cm, Gewicht: 740 g

– Hand-Massagegerät inklusive 6 Aufsätzen, Netzteil, Aufbewahrungstasche und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107380133

Preis: 74,43 EUR

Bestell-Nr. NX-4164-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4164-4010.shtml

Presseinformation: https://www.magentacloud.de/lnk/rABpmRut

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.