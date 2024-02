NEW(s) YORK 2024

Gekommen, um zu bleiben

Es liegt in der Natur einer totalen Sonnenfinsternis, Dinge in ihren Schatten zu stellen. Doch bei aller Begeisterung, mit der das am 8. April 2024 über Teilen von New York State stattfindende Himmelsspektakel erwartet wird, lohnt sich auch ein Blick auf die Highlights, die 2024 nach New York State kommen, um zu bleiben.

In New York City wird im Juni 2024 mit dem Stonewall National Monument Visitor Center das erste Besucherzentrum innerhalb des National Park System eröffnet, das der LGBTQ+-Geschichte gewidmet ist. Die Einrichtung wird in einem Ladenlokal in Greenwich Village untergebracht sein, direkt neben dem historischen Stonewall Inn, in dem es am 28. Juni 1969 im Rahmen einer Polizeirazzia zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen den Gästen und der Polizei kam. Die hier verkehrende LGBTQ+-Community beschloss an jenem Abend, ihrer Angst vor gesetzlichen und gesellschaftlichen Konsequenzen zu trotzen und öffentlich für ihre Rechte in der Gesellschaft zu kämpfen. Der 28. Juni 1969 und die Tage darauf gingen als der Stonewall-Aufstand in die Geschichtsbücher der Stadt ein. In Gedenken an diesen Protest fand am Jahrestag 1970 der erste Christopher Street Liberation Day March in New York City statt. Inzwischen haben sich LGBTQ+Paraden zum Christopher Street Day rund um den Globus etabliert. 2009 erklärte Präsident Obama den Juni zum offiziellen Pride Month und 2016 das Stonewall National Monument zum ersten nationalen Denkmal, das die Geschichte des Kampfes für LGBTQ+-Rechte erzählt.

Long Island ehrt Billy Joel

Ab sofort zeigt die Long Island Music and Entertainment Hall of Fame (LIMEHOF) Billy Joel-My Life, A Piano Man’s Journey und ehrt damit eines der größten, aus Long Island stammenden musikalischen Talente. Die Exposition wurde von dem Designer Kevin O’Callaghan in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler selbst gestaltet. Ausgestellt sind Instrumente, historische Fotos, nie zuvor veröffentlichte Audio- und Videoaufnahmen und viele weitere Schätze aus dem persönlichen Fundus Billy Joels.

Tee-Time im Resorts World Catskills

Für den ursprünglich 1963 von Joe Finger entworfenen Monster Golf Course beginnt unter der Leitung von Troon Golf eine neue Ära. Nach seinem Soft-Opening im vergangenen Sommer, geht der neugestaltete Platz (18 Loch, Par 72) 2024 in seine erste volle Saison. Mit einer Länge von rund 7 Kilometern, anspruchsvollen Bunkern und einer Vielzahl von Wasserhindernissen dürfen sich Golfer auf ein herausforderndes Spiel freuen.

Pures Wohlbefinden

Im Frühjahr 2024 wird The Ranch Malibu eines seiner Luxury Health & Wellness Retreat Spas in Rockland County eröffnen: The Ranch Hudson Valley. Damit wird Sloatsburg, New York, nach Malibu (Kalifornien) und Frosinone (Italien) zum weltweit dritten Standort der luxuriösen Gesundheits- und Wellness-Marke. Übernommen wurde hierfür das gerade mal eine Stunde von New York City entfernte, als Table Rock Estate bekannte Anwesen, das JP Morgan 1902 als Hochzeitsgeschenkt für seine Tochter bauen ließ. Die angebotenen Programme versprechen drei bis sieben Tage oder gleich mehrere Wochen pures Wohlbefinden.

Neues Dalai Lama Library and Learning Center

Das Namgyal Monastery Institute of Buddhist Studies, ein tibetisch-buddhistisches Kloster in der Nähe des Ithaca College, beheimatet seit kurzem das Dalai Lama Library and Learning Center. Die neue Einrichtung widmet sich vorrangig den Lehren des derzeit amtierenden, 14. Dalai Lama. Ihre Sammlung umfasst ein digitales Audioarchiv mit etwa 40.000 Stunden Aufnahmen seiner Heiligkeit, dazu 4.000 Bücher über den Buddhismus in englischer Sprache sowie buddhistische Artefakte aus Indien und Tibet.

100 Jahre New York State Parks

Von den ruhigen Ufern von Long Island bis zu den mächtigen Niagarafällen bieten New Yorks Parks und historische Stätten aufregende Abenteuer. 2024 feiert New Yorks State Park-System sein hundertjähriges Bestehen. Nähere Details sind noch nicht bekannt, bestätigt wurde aber schon, dass sich Besucher auf einen ganzen Veranstaltungsreigen anlässlich dieses Jubiläums freuen dürfen.

Weitere Informationen, News und Highlights 2024 online unter https://www.iloveny.com

Über New York State

New York gilt mit seinen exzellenten Weingütern, Brauereien und über 20.000 Restaurants als Mekka für Feinschmecker. Outdoor-Fans finden in den Bergen, Flüssen und Seen des Empire State abwechslungsreiche Reviere, Kunst- und Geschichtsinteressierte eine Fülle erstklassiger Museen.

