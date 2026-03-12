Nextpower stärkt eigene Vorreiterrolle im Klimaschutz durch SBTi-validierte Emissionsziele

Madrid, Spanien, 12. März 2026 – Nextpower™ (NASDAQ: NXT), ein führender Anbieter von intelligenter Stromerzeugungstechnologie und Lösungen für Solarkraftwerke, gab heute die Validierung seiner Ziele zur Reduzierung der eigenen CO2-Emissionen durch die Science Based Targets Initiative (SBTi) bekannt. Bei der SBTi handelt es sich um einen führenden internationalen Zusammenschluss einflussreicher Organisationen aus dem Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Zum SBTi gehören unter anderem das Global Carbon Project, ein Forschungsprojekt zur Emissionsreduzierung, der UN Global Compact, eine Initiative der Vereinten Nationen zur Einhaltung der Prinzipien von Menschenrechten, Arbeit, Umwelt und Antikorruption, sowie das World Rescources Institute und der WWF.

Im Rahmen seiner SBTi-Ziele verpflichtet sich Nextpower dazu, die absoluten Treibhausgasemissionen aus dem direkten Geschäftsbetrieb (Scope 1 und Scope 2) bis zum Geschäftsjahr 2035 um 58,8 Prozent gegenüber dem Basisjahr 2025 zu reduzieren und die Emissionszahlen aus der weiteren Wertschöpfungskette (Scope 3) pro Megawatt eingesetzter Solartracker im gleichen Zeitraum um 63,8 Prozent zu senken.

„Die vergangenen Jahre waren für uns zentral, um unsere globalen Lieferketten zu stärken, die heimische Fertigung in Schlüsselmärkten auszubauen und neue Produktinnovationen wie den kohlenstoffarmen Tracker NX Horizon® auf den Markt zu bringen“, erklärt Dan Shugar, Gründer und CEO von Nextpower. „Dabei waren eben diese Maßnahmen entscheidend, um unsere CO2-Bilanz zu verbessern und gleichzeitig einen Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Die SBTi-Validierung fügt sich hervorragend in dieses Bild ein und ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen. Durch sie haben wir eine greifbare Bestätigung dafür, dass unsere Strategie und die damit verbundenen Fortschritte den richtigen Weg für uns darstellen.“

In den letzten Jahren gelang es Nextpower die regionalen Lieferketten zu optimieren und verstärkt kohlenstoffärmeren Stahl aus Lichtbogenöfen (EAF) einzusetzen. Darüber hinaus reduziert die kohlenstoffarme Tracker-Lösung NX Horizon die CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Trackern um bis zu 42 Prozent, was durch unabhängige Lebenszyklusanalysen bestätigt wurde.

Die SBTi-Validierung folgt auf die formelle Einrichtung des ESG-Programms von Nextpower im Jahr 2024 und die kürzliche Heraufstufung auf den Status „Prime“ im ISS Corporate ESG Rating im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Zusammen stärken diese unabhängigen Bewertungen die Wettbewerbsposition des Unternehmens auf den globalen Märkten, auf denen die ESG-Leistung für Investoren und Kunden eine immer wichtigere Rolle spielt.

Weitere Informationen zu den globalen Nachhaltigkeitsinitiativen von Nextpower finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht für das Geschäftsjahr 2025 oder unter nextpower.com/sustainability.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, darunter: Aussagen zur Umfirmierung von Nextpower (ehemals Nextracker), zu den erwarteten Vorteilen der Umfirmierung und zur Umwandlung in ein Vollplattform-Unternehmen; Pläne zur Entwicklung von Stromumwandlungssystemen (PCS) im Versorgungsmaßstab, die Solarenergie an das Stromnetz anschließen, sowie Erwartungen hinsichtlich der Auslieferung im Jahr 2026; Aussagen zu unserer Expansion in die Bereiche Robotik und KI; Aussagen zu unseren Finanz- und Betriebsaussichten für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 sowie zu unseren langfristigen Finanzzielen, darunter ein Umsatz von 4,8 bis 5,6 Milliarden US-Dollar bis zum Geschäftsjahr 2030, wobei ein Drittel des Umsatzes aus dem Verkauf von Nicht-Tracker-Produkten und -Dienstleistungen stammen soll; und Aussagen zu unserem erwarteten nachhaltigen Umsatzwachstum, der Steigerung der Liquidität und den Plänen für weitere Investitionen in Wachstum bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung gesunder Margen und einer soliden Bilanz. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind lediglich Prognosen und können aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, darunter: unsere Strategien, Aufgaben, Pläne, Ziele und Vorgaben; die Marktnachfrage nach unseren Produkten, Lösungen und Dienstleistungen und unsere Fähigkeit, diese an Kunden zu liefern; Prognosen hinsichtlich der Nachfrage nach Strom und Solarenergie in den USA und weltweit; unsere Wettbewerbsfähigkeit und unser globaler Marktanteil; makroökonomische Trends; Wachstumschancen und Pläne für zukünftige Geschäftstätigkeiten; sich ändernde Geschäftsbedingungen in unserer Branche und auf unseren Märkten insgesamt; sowie legislative, regulatorische und wirtschaftliche Entwicklungen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen und den aktuellen Erwartungen des Managements von Nextpower. Diese Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich Risiken und Unsicherheiten, die auch unter „Risikofaktoren“ und „Erörterung und Analyse der Finanzlage und der Betriebsergebnisse durch die Geschäftsleitung“ im jüngsten Quartalsbericht von Nextpower auf Formular 10-Q, Jahresbericht auf Formular 10-K und anderen Dokumenten, die Nextpower bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat oder einreichen wird. Es können zusätzliche Risiken bestehen, die Nextpower nicht bekannt sind oder die Nextpower derzeit für unwesentlich hält, die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Nextpower übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren.

Über Nextpower

Nextpower™ (Nasdaq: NXT) entwickelt, konstruiert und liefert eine hochmoderne Energietechnologieplattform für Solarkraftwerke und sorgt damit für Innovationen in den Bereichen Konstruktion, Elektrotechnik und Digitalisierung. Die integrierten Lösungen sind darauf ausgelegt, die Projektabwicklung zu optimieren, den Energieertrag und die langfristige Zuverlässigkeit zu steigern und die Kapitalrendite für unsere Kunden zu verbessern. Aufbauend auf mehr als einem Jahrzehnt Technologie- und Marktführerschaft liefert das Unternehmen intelligente Stromerzeugungssysteme und -dienstleistungen, um den schnell wachsenden globalen Strombedarf zu decken. Nextpower arbeitet mit weltweit führenden Energieunternehmen zusammen, um die Zukunft mit Energie zu versorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.nextpower.com

