Ney and Niq – Tagesdecken aus deutscher Manufaktur

Mit den handgefertigten Quilts von ney and niq hält pure Gemütlichkeit Einzug in Ihr Zuhause. NATÜRLICH. MODERN. EINZIGARTIG.

Ein Quilt von ney and niq ist mehr als nur eine Decke, es ist ein Stück Handwerkskunst. Das Label hat sich auf modernes Quilting spezialisiert und verbindet traditionelle Techniken mit zeitgemäßem Design. Jedes Stück entsteht in sorgfältiger Handarbeit aus natürlichen und nachhaltigen Materialien. Die zauberhaften Patchworkdecken werden in Deutschland in bester Qualität gefertigt und sind dadurch besonders langlebig. Jedes der Quilt Unikate wird bewusst als besonderes Einzelstück gestaltet und verleiht jedem Raum Wärme, Stil und Charakter.

Nachhaltigkeit ist bei ney and niq kein Trend, sondern fester Bestandteil der Markenphilosophie. Stoffreste werden konsequent wiederverwertet, liebevoll aufgearbeitet und zu neuen Lieblingsstücken verwandelt. Auch aus Vintage-Stoffen können individuelle Quilts entstehen, die Geschichten weitertragen und gleichzeitig Ressourcen schonen.

Durch die atmungsaktiven, natürlichen Materialien werden die Quilts von ney and niq zu vielseitigen Begleitern für das ganze Jahr. Sie schenken im Winter wohltuende Wärme und fühlen sich im Sommer angenehm leicht an. Ihre hochwertige Verarbeitung und die modern gestalteten Designs setzen in jedem Zuhause besondere Akzente, ganz gleich ob auf dem Bett, dem Sofa oder als dekorativer Überwurf im Wohnbereich. Gleichzeitig sind sie robust genug, um auch im Freien Freude zu bereiten, etwa als gemütliche Unterlage beim Picknick, beim Lesen im Garten oder für entspannte Stunden auf der Terrasse.

Neben den einzigartigen Quilts bietet das Label eine feine Auswahl weiterer gequilteter Produkte an. Die Quilt Classics von ney and niq sind minimalistisch im Stil, weich und anschmiegsam in der Haptik, Kissenbezüge in außergewöhnlichen Designs und besondere Geschenkideen runden das Sortiment ab. Alles entsteht mit dem unverwechselbaren ney and niq Look. Für die Kleinsten fertigt das Label zauberhaft weiche Spiel- und Schlafdecken sowie handgemachte Teddybären, die zu treuen Begleitern werden.

Alle Produkte entstehen mit viel Liebe zum Detail, aus hochwertigen Rohstoffen und in bewusstem Umgang mit Material und Umwelt. So schafft das Label moderne Textilien, die Geborgenheit schenken, Freude machen und Generationen begleiten können.

