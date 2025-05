NinjaOne ernennt Aaron Kinworthy zum Vice President Public Sector und Egon Rinderer zum Senior Vice President für Federal- und Enterprise-Wachstum

Neue Führungsrollen stärken NinjaOnes Engagement für den Kundenerfolg im Bereich von Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltungen sowie in großen Unternehmen

Austin, TX – 7. Mai 2025 – NinjaOne, die automatisierte Plattform für Endpunkt-Management, gibt heute die Ernennung von Aaron Kinworthy zum Vice President Public Sector sowie von Egon Rinderer zum Senior Vice President für Federal- und Enterprise-Wachstum bekannt. Kinworthy wird die Vertriebsteams für den öffentlichen Sektor leiten – einschließlich Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden sowie für den Bildungsbereich. Rinderer wird die Enterprise- und Bundesstrategie von NinjaOne verantworten und dabei die kundennahen Lösungen des Unternehmens mit den internen Teams für Entwicklung und Produktmanagement verbinden.

Kinworthy ist ein erfahrener Technologieexperte mit 20 Jahren Erfahrung in der Umsatzsteigerung und Innovationsförderung im öffentlichen Sektor. Zuletzt war Kinworthy als Vice President of Federal Sales bei Databricks tätig, wo er eine entscheidende Rolle beim Ausbau der Präsenz des Unternehmens im Bundesbereich spielte und Behörden dabei unterstützte, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und die Servicebereitstellung zu verbessern. Zuvor hatte er bei ServiceNow verschiedene Führungspositionen im Vertrieb inne und war dort für die Bereiche Bundeszivilbehörden, Verteidigungsministerium (DoD) und Nachrichtendienste zuständig.

Im Laufe von 35 Jahren baute Rinderer eine Karriere auf, in der er sich den komplexesten technischen Herausforderungen moderner Unternehmen stellte – mit Stationen im US-Verteidigungsministerium, in der Geheimdienstgemeinschaft sowie in der Privatwirtschaft. Bevor er zu NinjaOne kam, war er Chief Technology Officer beim Verteidigungstechnologie-Startup Shift5 sowie Global Vice President of Technology und President of Federal Business bei Tanium. Jenseits von NinjaOne berät Rinderer die US-Regierung in Fragen der nationalen Sicherheit, unterstützt mehrere Startups im Bereich Verteidigungstechnologie und fördert die nächste Generation von Innovatoren durch STEM-Initiativen in der Hochschulbildung.

„Kundenerfolg steht im Mittelpunkt der Kultur und Strategie von NinjaOne. Mit ihren Erfahrungen in der Unterstützung von Organisationen auf Bundes-, Landes- und Kommunalebene sowie großen Unternehmen bringen Aaron und Egon genau das Fachwissen mit, das NinjaOne für die nächste Wachstumsphase benötigt“, sagt Sal Sferlazza, CEO und Mitbegründer von NinjaOne. „Beide haben eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Identifizierung von Chancen und der Lösung komplexer Herausforderungen und werden unseren Unternehmenskunden und Kunden im öffentlichen Sektor dabei helfen, Ihre IT zu vereinfachen und die Produktivität zu steigern.“

„Dies ist die größte Gelegenheit in meiner Karriere. NinjaOne ist einzigartig positioniert, um einige der größten IT-Herausforderungen zu lösen, mit denen Organisationen heute konfrontiert sind, aufgrund des unermüdlichen und unerreichten Fokus des Unternehmens auf Innovation und Kundenerfolg“, sagt Kinworthy. „Gemeinsam mit meinen Ninja-Kollegen vereinfachen wir das Endpunkt-Management und fördern die Effizienz sowie Sicherheit für Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden.“

„IT-Teams in der Bundesregierung und großen Unternehmen stehen vor der ernsthaften Herausforderung, eine enorme Menge und Vielfalt an Endpunkten zu verwalten und abzusichern. Automatisiertes Endpunkt-Management erschließt Zeit und Ressourcen, die Organisationen für andere und wirkungsvolle Aufgaben nutzen können“, so Rinderer. „Am meisten an dieser Rolle begeistert mich die Möglichkeit, Bundesbehörden und etablierte Unternehmen dabei zu unterstützen, produktiver zu werden und ihre Ziele zu erreichen.“

Die Ernennungen von Kinworthy und Rinderer erfolgen unmittelbar nach der Bekanntgabe von NinjaOne, dass das Unternehmen nun FedRAMP Ready ist und sich 500 Millionen US-Dollar in einer Serie-C-Erweiterungsfinanzierung bei einer Bewertung von 5 Milliarden US-Dollar gesichert hat. Die Finanzierung wird die Forschung und Entwicklung in den Bereichen autonomes Endpunkt-Management, autonomes Patches- und Schwachstellen-Management sowie erweiterter IT-Anwendungsfälle vorantreiben, welche die Benutzererfahrung von Mitarbeitenden mit Ihren Arbeitsgeräten verbessern werden. Zudem wird sie die übermäßigen Investitionen des Unternehmens in erstklassigen Kundensupport unterstützen.

NinjaOne stellt weltweit in allen Abteilungen neue Mitarbeiter:innen ein. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.ninjaone.com/de/stellenangebote/.

