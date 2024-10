NinjaOne ernennt Joel Carusone zum SVP of Data and AI und stellt NinjaOne AI für Patch-Management vor

NinjaOne AI: Mehr Sicherheit und Effizienz beim Patching

Berlin – 09.10.2024 – NinjaOne®, eine führende IT-Plattform für Endpoint Management, Sicherheit und Transparenz, gibt heute die Einführung von NinjaOne AI für Patch-Management bekannt. Diese neue KI-Funktion steigert die Effizienz und Resilienz der Nutzer. Das Unternehmen gibt außerdem die Ernennung von Joel Carusone zum Senior Vice President of Data and AI bekannt. Carusone wird Innovationen vorantreiben und die KI-Produktentwicklung von NinjaOne leiten.

Die Anzahl an Endpunkten wächst rasant, was erhebliche Sicherheitsrisiken mit sich bringt. Laut Enterprise Strategy Group (ESG) haben über drei Viertel aller Unternehmen bereits Cyberangriffe erlebt, die durch die Ausnutzung unbekannter, nicht verwalteter oder schlecht verwalteter Endpunkte verursacht wurden.* Regelmäßiges Patchen ist entscheidend, um Sicherheit und Resilienz eines Unternehmens zu gewährleisten, doch bisher war der Prozess mühsam: IT-Teams mussten manuell nach verfügbaren Patches suchen, diese recherchieren und testen, bevor sie implementiert werden konnten.

Mit NinjaOne AI für Patch-Management reduziert NinjaOne patchbezogene Risiken, indem über generative KI umfassende Sentimentanalysen für Windows-KB-Updates bereitgestellt werden. Weiterhin vereinfacht es auch den Patch-Management-Prozess und steigert die Effizienz der IT-Teams. Vorteile der neuen Funktion sind:

– Informiertere Entscheidungen – NinjaOne AI für Patch-Management bietet detaillierte Einblicke und Feedback aus der Community, die IT-Teams bei der Entscheidung unterstützen, wann Patches bereitgestellt oder verzögert werden sollten. Dadurch wird das Risiko verringert, problematische Updates anzuwenden, die den Betrieb stören könnten.

– Reduzieren von patchbezogenen Risiken – NinjaOne AI für Patch-Management identifiziert potenziell riskante Patches, sodass IT-Teams Sicherheitsanfälligkeiten oder Kompatibilitätsprobleme vermeiden können, bevor diese das Unternehmen beeinträchtigen.

– Verbesserte Effizienz – IT-Teams sparen Zeit, indem sie schnell die potenziellen Auswirkungen von Patches verstehen, ohne jede Aktualisierung manuell recherchieren oder testen zu müssen. So können sie mehr Ressourcen für andere wichtige und strategische Aufgaben einsetzen.

„NinjaOne hat bei uns den Zeitaufwand für Patches halbiert“, sagt John Jenkins, Systemadministrator und Netzwerkanalyst bei Plexis LTD. „Patching ist hochrelevant für die Resilienz unseres Unternehmens. Bisher war es aber ein komplizierter und mühsamer Prozess. NinjaOne AI für Patch-Management vereinfacht, wie wir die Patches priorisieren, die wir bereitstellen und macht uns sicherer und produktiver. NinjaOne ist ein unverzichtbarer Partner für unser Geschäft geworden. Das Team dort hat kontinuierlich ein offenes Ohr für unsere größten Herausforderungen und handelt entsprechend, ohne unser Unternehmen einem Risiko auszusetzen.“

NinjaOne ernennt Carusone zum Leiter von NinjaOne Data and AI

Um sein Engagement für den Erfolg der Kunden zu verstärken, hat NinjaOne Carusone als Senior Vice President (SVP) of Data and AI ernannt. Als erfahrener technischer Leiter mit einer ausgeprägten Innovationskraft wird Carusone die Forschung, Entwicklung und Implementierung sicherer KI-Technologien bei NinjaOne leiten und eng an der Produktentwicklung im Bereich KI zusammenarbeiten. Zuvor war Carusone Chief Technology Officer bei Zeno Technologies, wo er für die Produktinnovation und -entwicklung des auf Energie spezialisierten Softwareunternehmens verantwortlich war. Außerdem war Carusone CEO von Radius Intelligence, einem Unternehmen für Unternehmensdatenplattformen, das von Kabbage, einem Unternehmen im Besitz von SoftBank, übernommen wurde und 2019 Teil von American Express wurde. Carusone hat Abschlüsse in Biologie und Informationswissenschaften von der Syracuse University.

„Wir sind begeistert von den Möglichkeiten und dem Potenzial von KI, aber wir gehen sorgfältig damit um, wie und wo wir sie in unsere Produkte und in NinjaOne integrieren. Das bedeutet, ein tiefes Verständnis für die größten Herausforderungen unserer Kunden zu entwickeln, fortlaufende Recherchen durchzuführen und umfangreiche Beta-Tests durchzuführen“, so Sal Sferlazza, CEO und CO-Founder von NinjaOne. „Mit der Aufnahme von Joel in unser Team und der Einführung von NinjaOne AI für Patch-Management unterstreichen wir unser fortwährendes Bestreben, Innovationen zu schaffen, die den Erfolg unserer Kunden fördern, ohne zusätzliche Risiken einzugehen.“

„Im IT-Bereich war es noch nie so herausfordernd – und zugleich so wichtig – zu arbeiten, weshalb ich mich darauf freue, gemeinsam mit dem hervorragenden Team von NinjaOne Produkte für diese Branche zu entwickeln“, sagt Carusone. „Wir engagieren uns aktiv in KI-Projekten, die unsere Kunden produktiver und sicherer machen. NinjaOne AI für Patch-Management verkörpert perfekt unsere Philosophie: KI sollte gezielt, verantwortungsbewusst und auf spezifische Herausforderungen unserer Kunden zugeschnitten sein.“

Erfahren Sie mehr über NinjaOnes Patch-Management-Lösung hier: https://www.ninjaone.com/de/patch-management/.

*Enterprise Strategy Group, a division of TechTarget, Research Publication, Managing the Endpoint Vulnerability Gap: The Convergence of IT and Security to Reduce Exposure; Dave Gruber, Principal Analyst; Gabe Knuth, Senior Analyst; and Bill Lundell, Director of Syndicated Research; May 2023

Testen Sie NinjaOne kostenlos: https://www.ninjaone.com/de/kostenlosetestversionformular/.

Über NinjaOne:

NinjaOne automatisiert die schwierigsten Aufgaben der IT und bietet mehr als 17.000 IT-Teams Transparenz, Sicherheit und Kontrolle über alle Endpunkte. Die NinjaOne-Plattform steigert nachweislich die Produktivität und reduziert gleichzeitig Risiken und IT-Kosten. NinjaOne ist durchgängig die Nummer 1 für seinen herausragenden Support und ist die am besten bewertete Software auf G2 in sieben Kategorien, einschließlich Endpunktmanagement, Fernüberwachung und -verwaltung sowie Patch-Management.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://www.ninjaone.com/de/

Firmenkontakt

NinjaOne

NinjaOne Pressestelle

Alexanderstraße 1

10178 Berlin

+49 30-76758700



https://www.ninjaone.com/de/

Pressekontakt

HBI Communication Helga Bailey GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Straße 73

81673 München

0899938870



http://www.hbi.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.