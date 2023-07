nLighten ist Partner beim SASE in the Sunset Event

Das IT-Security Sommerfest von KAEMI & Partnern findet am 31. August in Berlin statt

Frankfurt am Main, 18.07.2023 – nLighten, eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III, ist Partner des Fach-Events „SASE (Secure Access Service Edge) in the Sunset“ von KAEMI. Neben Vorträgen zum Thema SASE und Zero Trust gibt es auch spannende Use Cases und Panel-Diskussionen zu den neusten Entwicklungen im Bereich SASE und anschließend ein gemeinsames Hoffest.

Christian Zipp, CSO von nLighten, nimmt im Rahmen des Events an einer Panel-Diskussion rund um das Thema smarte Security Use Cases für KMUs und Datacenter-Kunden teil. Neben ihm sind Sven Launspach (CEO & Founder KAEMI GmbH), Sebastian Scherl (Senior Sales Solution Specialist bei Cloudflare) und Ralph Freude (Head of businessline ict bei TÜV Rheinland Cert GmbH) bei der Panel-Diskussion dabei.

Das IT-Security Sommerfest legt den Fokus auf SASE und Zero-Trust-Security-Lösungen. Zwei wichtige Themen im Bereich Cybersicherheit, die Unternehmen entscheidende Vorteile bieten. Durch die Kombination von Netzwerksicherheit und Zugriffskontrolle ermöglichen sie eine effektive Absicherung von Daten und Anwendungen. Experten und führende Anwender stellen Best Cases und Demos vor.

nLighten ist neben Cybereason, Cloudflare und Cradlepoint einer der Partner, der zusammen mit KAEMI dieses Event ausrichtet. Markus Beckendahl, Mitgründer der re:publica und (ex-)Chefredakteur von Netzpolitik.org, ist als Keynote-Speaker dabei und spricht zum Thema „KI & Social Engineering: Manipulationstechniken in der digitalen Welt“.

Weitere Informationen und die Anmeldung zum kostenfreien Event gibt es unter folgendem Link: https://landing.kaemi.services/sase-event

nLighten ist eine digitale Infrastrukturplattform von I Squared Capital durch seinen ISQ Global Infrastructure Fund III. Wir entwickeln innovative Edge-Rechenzentren, die über die wichtigsten Wirtschaftszentren verteilt sind, um regionalen, nationalen und weltweiten Unternehmen, privaten Nutzern und mobil tätigen Arbeitnehmern einen erstklassigen Netzwerkzugang zu bieten.

Mit der strategischen Verteilung seiner Edge-Rechenzentren arbeitet nLighten daraufhin, europaweit in allen wichtigen Städten flächendeckend präsent zu sein und europaweit Zugang zu niedrigen Latenzzeiten und Nähe zu den Endnutzern zu bieten. Die nLighten Edge-Rechenzentren werden so konzipiert, dass sie die steigende Nachfrage nach schnellerer und zuverlässigerer Datenverarbeitung und -speicherung befriedigen und gleichzeitig die Umwelt schonen.

nLighten wurde im Jahr 2021 von einem Kernteam mit langjähriger Erfahrung und breitem Fachwissen im Bereich Rechenzentrum gegründet. Die Hauptmotivation des Teams war es, den nächsten Schritt für die Rechenzentrumsbranche zu schaffen und Edge-Rechenzentren mit dem grünen Wandel in Einklang zu bringen.

nLighten hat sich zum Ziel gesetzt, mehrere führende Edge-Rechenzentrumsplattformen in Europa zu errichten und zu betreiben.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.nlighten.eu

