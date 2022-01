NOCH MEHR GESCHMACK MIT DER ERWEITERTEN REALITÄT DES PIAVE DOP-KÄSES

Die App des Piave DOP-Käses bereichert sich mit neuen Rezepten der Salzburger Restaurants.

Belluno, 28.01.2022 – “Piave DOP & Nice to Eat-EU AR” heißt die App für erweiterte Realität, die vom Konsortium des Piave DOP-Käses im Rahmen der Förderungskampagne Nice to Eat-EU realisiert wurde.

Die App kann kostenlos auf Italienisch wie auf Deutsch von den beiden Plattformen iOS und Android auf Rechner, Tablets und Smartphones heruntergeladen werden und ist wirklich kinderleicht zu benutzen.

Es handelt sich um ein System mit hoher emotionaler Beteiligung, das super einfach zu verwenden ist. Somit ist es perfekt für die ganz kleinen Benutzer, denn sie können auf zahlreiche Inhalte wie Videos, 3D-Animationen und Spiele zugreifen. Doch auch für Erwachsene und Feinschmecker ist die App äußerst interessant, denn hier können sie ihre Kenntnisse über die Geschichte und den Ursprung der Markenbezeichnung des Piave-Käses vertiefen.

Die letzten News betreffen genau diese Themen, nämlich den Zusammenhang zwischen dem Piave DOP-Käse und den leidenschaftlichen Hobbyköchen.

Der Bereich mit den Rezepten, den es bereits seit geraumer Zeit auf der App gibt, wurde kürzlich aktualisiert und durch die besonderen Kreationen der Chefköche der renommiertesten Salzburger Restaurants bereichert. Diese waren in den vergangenen Monaten durch eigens einstudierte köstliche Rezepte am Projekt zur Förderung des Piave DOP-Käses beteiligt.

Das Projekt “Nice to Eat-Eu” hat der Heimatstadt Mozarts einen ganzen Monat gewidmet. Während diesem Zeitraum haben die Chefköche mit originellen und absolut innovativen Rezepten ihre ganz persönliche Interpretation dieses fantastischen Käses in ihren Restaurants vorgestellt.

Inmitten der zahlreichen Salzburger Spezialitäten, die normalerweise auf den Tischen Österreichs zu finden sind, entstanden neue und schmackhafte Gerichte mit einem ganz besonderen italienischen Flair.

Sechs Restaurants sind Teil des Projekts und ebenso viele Gerichte wurden eigens kreiert, um den einzigartigen Geschmack des Piave DOP-Käses optimal hervorzuheben.

Von der Vorspeise bis hin zum Dessert zeigen wir hier die Köstlichkeiten, die die Gaumen jenseits der Alpen erobert haben: In der Trattoria da Pippo gab es Paccheri mit Piave, Salsiccia und Pistazien aus Bronte, dasEsszimmer kreierte eine karamellisierte Creme aus Piave DOP mit Hanfcrackern, das Paradoxon überraschte seine Gäste mit Piave-Käse, Roggen, grüner Tomatenmarmelade, Sojabutter-Mayonnaise, Römersalat, Rhabarber und rohen Artischocken. Das Marc’s Restaurant Bar hatte auf seiner Speisekarte Kartoffelbällchen mit Safran und Piave DOP-Käse mit Fleischstreifen und sautiertem Gemüse, das Restaurant Sapori del Sud servierte hausgemachte Lasagne mit Piave DOP und das Sempre verzückte seine Gäste mit Formaggio Piave-Tortelli mit karamellisierten Feigen und Trüffel.

Folgend finden Sie die Liste der am Projekt beteiligten Restaurants:

https://www.dapipposalzburg.at

http://www.esszimmer.at

https://www.restaurant-paradoxon.com

https://www.facebook.com/pages/Marcs/1678062878974997

https://www.sapori-del-sud.at/kontakt

http://www.sempre-salzburg.at

Wer etwas Glück hatte, konnte diese Köstlichkeiten direkt vor Ort genießen, wo sie von den erfahrenen Chefköchen zubereitet wurden. Wer jedoch nicht dabei war, der muss nicht traurig sein, denn er findet die gesamte Rezeptsammlung mit der Liste der Zutaten, Kochanweisungen und detaillierte Bilder im Bereich Rezepte der App “Piave DOP & Nice to Eat EU – AR”.

Die Rezeptsammlung voll mit Ideen für jede Jahreszeit ist in zwei Sprachen (Italienisch und Deutsch) erhältlich, aber auch als Video mit detaillierten und einfachen Anweisungen, die für jeden geeignet sind.

Absoluter Favorit der Rezepte ist natürlich eine der beliebtesten Referenzen des Piave DOP, nämlich derSelezione Oro (Reifedauer über 12 Monate), eine mehrfach preisgekrönte internationale Exzellenz. Ein einzigartiges und authentisches Produkt, das wie alle Piave DOP-Käsesorten in der zauberhaften Gegend der italienischen Dolomiten entsteht, die Weltkulturerbe der UNESCO sind. Jetzt brauchen Sie nur noch das passende Rezept für Ihr Abendessen mit Freunden auszusuchen und Ihrer Fantasie in der Küche freien Lauf zu lassen.

So enden diese drei Jahre, die von dem Projekt Nice To Eat-EU geleitet und dem Geschmack und der Exzellenz des Piave DOP-Käses gewidmet waren. Ein Dreijahresprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen, Erzählungen und Initiativen, die zum Ziel hatten, die Besonderheiten dieses erstklassigen Produkts der Dolomiten hervorzuheben und auch in kultureller Hinsicht zu fördern.

Ein Projekt, das sich mit folgenden interessanten Zahlen zusammenfassen lässt:

Soziale Kanäle

Facebook 19.623 Likes

Instagram 870 Follower

Youtube 149.995 Aufrufe

UCI Kino-Werbeaufführungen

789.985 Werbeaufführungen

Besucher der Webseite www.nicetoeat.eu

110.208

Eines der Hauptziele des Konsortiums ist die Förderung der Käsemarke Piave DOP und die Verbreitung von korrekten Angaben über die Besonderheiten dieses Produkts sowie die On- und Offline-Kommunikation, die darauf ausgerichtet ist, die Bekanntheit und den Konsum dieser Käsesorte zu fördern. Erfahren Sie mehr über das Konsortium und das Projekt Nice to Eat EU bei Instagram @nice_to_eateu, Facebook @NiceToEatEU (FB) und YouTube (auf dem gleichnamigen Kanal), außerdem mit dem offiziellen Hashtag #Nicetoeateu und natürlich auf den Webseiten www.nicetoeat.eu und www.formaggiopiave.it

Consorzio Tutela Formaggio Piave DOP

Via Nazionale, 57/A – 32030 Busche BL – Italien

Tel. + 39 0439 391170

consorzio@formaggiopiave.it

www.formaggiopiave.it

Blancdenoir Communication (Pressebüro)

Piazza Matteotti 25 – Galleria Barchetta

Desenzano del Garda (BS) Italy

Tel. +39 030 7741535

pr@blancdenoir.it

Press Office

Firmenkontakt

Blancdenoir Communication Agency

Press Office

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano D/G

0307741535

pr@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Pressekontakt

Blancdenoir Srl

Blancdenoir Srl

Piazza Matteotti 25

25015 Desenzano D/G

0307741535

pr@blancdenoir.it

http://www.blancdenoir.it

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.