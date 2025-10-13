Norck treibt Innovation in Fertigung und Technik voran

Mit neuen CNC-Werkzeugen und erweiterten Fertigungskapazitäten stärkt Norck seine Rolle als globaler Innovationsführer.

MANNHEIM, Deutschland und IRVINE, Kalifornien – 13. Oktober 2025 – Norck, ein weltweit führender Metallhersteller im Bereich der kundenspezifischen Fertigung und fortschrittlichen Ingenieurlösungen, erweitert seine Expertise in der CNC-Bearbeitung, im 3D-Druck und in der Blechbearbeitung weiter und stärkt damit seine Position als verlässlicher Partner für präzise und maßgeschneiderte Produktionslösungen.

Mit Standorten in Mannheim (Deutschland), Irvine (Kalifornien) und London (Vereinigtes Königreich) baut Norck seine globale Präsenz aus und bietet Kunden weltweit schnellen Zugang zu modernsten Fertigungs- und Ingenieurlösungen.

Norcks eingetragene Marke Baucor ist weltweit bekannt für die Herstellung von industriellen Klingen und Schneidwerkzeugen. Nun erweitert sie ihr Produktportfolio um eine neue Serie hochpräzise gefertigter CNC-Werkzeuge. Diese Entwicklung ermöglicht es Norck, die vielfältigen Anforderungen moderner Fertigungsprozesse noch umfassender zu erfüllen und seinen Kunden ein breiteres Spektrum an hochwertigen, individuell anpassbaren Lösungen anzubieten.

„Unser Ansatz beschränkt sich nicht nur auf die Produktion; wir wollen unseren Kunden Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen bieten, die exakt auf ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt sind“, sagte Faruk Guney, Gründer von Norck. „Jedes Projekt ist für uns einzigartig. Daher entwickeln wir individuelle Lösungen, unterstützen unsere Kunden in ihren Konstruktions- und Fertigungsprozessen und setzen ihre Projekte mit höchster Präzision und Effizienz um.“

Kernkompetenzen von Norck

Norck bietet ein umfassendes Spektrum an Ingenieur- und Fertigungsdienstleistungen, die auf die individuellen Bedürfnisse verschiedener Branchen zugeschnitten sind. Mit seiner einzigartigen Expertise in Konstruktion, Design und Beratung liefert Norck Lösungen, die Präzision, Qualität und Innovation in den Mittelpunkt stellen.

Präzisions-CNC-Bearbeitung: Norck ist spezialisiert auf präzise CNC-Fertigung und liefert Komponenten, die höchsten Spezifikationen entsprechen – ideal für komplexe Projekte, die maximale Genauigkeit und Wiederholbarkeit erfordern.

Kundenspezifisch gefertigte Teile: Von der Idee bis zur Produktion bietet Norck maßgeschneiderte Lösungen, die auf spezifische Projektanforderungen zugeschnitten sind – stets begleitet von professioneller Beratung und technischem Know-how.

3D-Druck-Service: Mit fortschrittlichen 3D-Drucktechnologien ermöglicht Norck schnelle Prototypenerstellung und individuelle Fertigung in verschiedenen Materialien. Dazu gehören auch Metall-3D-Druck und HP Multi Jet Fusion (MJF) für hochpräzise, komplexe Komponenten.

Montage und Blechbearbeitung: Norck bietet präzise Montage- und Blechbearbeitungsdienste, die nahtlos in die Auftragsfertigung integriert werden können.

Spritzgussfertigung: Maßgeschneiderte Lösungen für hochwertige Kunststoffteile – ideal für Großserien und Sonderanfertigungen.

Branchen, die Norck bedient

Norck liefert Fertigungslösungen für ein breites Spektrum von Industrien:

Luft- und Raumfahrt: Hochleistungsbauteile für extreme Einsatzbedingungen

Verteidigung: Robuste Werkzeuge und Teile für sicherheitskritische Anwendungen

Robotik: Maßgeschneiderte Werkzeuge für Automatisierung und Mechatronik

Automobilindustrie: CNC-Werkzeuge für Prototypen und Serienproduktion

Elektronik: Präzisionsbauteile für empfindliche Fertigungsprozesse

Medizintechnik: Fertigung von zuverlässigen medizinischen Instrumenten und Geräten mit höchsten Qualitätsstandards

Weitere Informationen zu den Branchen finden Sie auf www.norck.de.

Neue CNC-Werkzeugserie von Baucor

Baucor“s neue Reihe kundenspezifischer CNC-Werkzeuge umfasst:

Sonder-Schaftfräser: Präzise Fräser in verschiedenen Konfigurationen, z. B. Kugelkopffräser, Mehrzahnfräser, Eckradius- und T-Nutenfräser

Sonder-Bohrer: Individuell gefertigte Bohrer für vielfältige Anwendungen, einschließlich Zentrier-, Senk- und Spezialbohrer für unterschiedliche Materialien

Sonder-Gewindebohrer: Hochwertige Gewindebohrer für Schneid- und Umformprozesse, einschließlich Rohrgewindebohrer

Sonder-Reibahlen: Einstellbare und Hartmetall-bestückte Reibahlen, einschließlich Morsekegel- und Einspannreibahlen für präzise Bohrungsbearbeitung

Industrielle und medizinische Klingen von Baucor

Neben CNC-Werkzeugen bleibt Baucor ein führender Anbieter spezialisierter Klingenlösungen, die auf Präzision, Langlebigkeit und kundenspezifische Anforderungen ausgerichtet sind.

Industrielle Klingen:

Baucor entwickelt und produziert maßgeschneiderte, on-demand Schneidwerkzeuge, darunter Rundmesser, Verpackungsklingen und weitere Präzisionskomponenten. Jede Klinge wird individuell an die jeweiligen Produktionsprozesse angepasst, um höchste Effizienz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Medizinische Klingen:

Für den medizinischen Bereich fertigt Baucor chirurgische Präzisionsklingen auf Anfrage – unter anderem für die Orthopädie, Herz-Kreislauf-Chirurgie und viele weitere Anwendungen. Diese Klingen erfüllen die strengsten Qualitätsstandards und gewährleisten maximale Sicherheit und Genauigkeit im Einsatz.

Über Norck und Baucor

Norck betreibt Fertigungsstandorte in Irvine (Kalifornien) und Mannheim (Deutschland) und bietet CNC-Bearbeitung auf Anfrage, CNC-Bearbeitung online und 3D-Druck-Service für eine Vielzahl industrieller Anforderungen.

Als Metallhersteller mit Fokus auf Präzision, Qualität und Innovation liefert Norck modernste Fertigungslösungen nach höchsten Industriestandards. Weitere Informationen finden Sie unter www.norck.com.

Baucor, die bewährte Marke von Norck für industrielle Klingen und CNC-Werkzeuge, erweitert kontinuierlich ihre globale Präsenz mit maßgeschneiderten Fertigungslösungen, die die Leistung verschiedenster Branchen verbessern. Weitere Informationen zu Baucor“s Angeboten finden Sie unter www.baucor.com.

Norck ist ein führendes Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland und den USA, das die industrielle Fertigung revolutioniert. In den Bereichen Präzisions-CNC-Bearbeitung, Blechbearbeitung und industrieller 3D-Druck verwandeln wir selbst die komplexesten Projekte in greifbare Erfolge.

Firmenkontakt

Norck

Rabia KOCA

Zielstrasse 16

68169 Mannheim, Deutschland

+49 (0) 621 9783 90 94



http://www.norck.de

