NoviSign Vietnam – Digital Signage Lösungen vom Marktführer jetzt auch in Vietnam

NoviSign eröffnet Dependance in Vietnam

NoviSign aktiv in Vietnam

nachdem NoviSign bereits vor dem Ausbruch der weltweiten Pandemie in Saigon (Ho Chi Minh City) seine professionellen Digital Signage Lösungen auf einer Messe mit einem eigenen Stand präsentiert hat, wird die Strategie, NoviSign Digital Signage Lösungen auch in Vietnam einzuführen weiter mit Nachdruck verfolgt.

In den kommenden 2 Wochen befindet sich ein Management-Team von NoviSign in Vietnam um dort Gespräche mit potentiellen White Label Partnern sowie mit Vertretern der Regierung in Hanoi und potentiellen Grosskunden zu führen.

NoviSign ist überzeugt, dass sich die Qualität des Digital Signage Marktführers langfristig gegen „Billigprodukte ohne ausreichendes Sicherheitskonzept“ aus China und Korea durchsetzen wird.

Mit der Markteinführung in Vietnam bietet NoviSign allen Neukunden in Vietnam äusserst attraktive Discounts an, so dass Kunden flexibel und ohne große Mehrkosten von Billiganbietern zum Marktführer NoviSign wechseln können.

Software und Support wird den NoviSign Neukunden in Vietnam selbstverständlich in vietnamesischer Sprache angeboten.

NoviSign freut sich auf eine erfolgreiche Entwicklung dieses spannenden Marktes in Asien.

NoviSign ist Marktführer für hochwertige Digital Signage Lösungen

Kontakt

NoviSign LTD

Rodny Scherzer

Lachentalstr. 40

71093 Weil im Schönbuch

017641744999

rodny@novisign.com

http://www.novisign.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.