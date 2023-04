„Österreichische Unternehmerin unter den Top 5! Nominierung zum „Innovator des Jahres“

Beim Vienna Airport Award in der Kategorie Innovator des Jahres schaffte es die österreichische Unternehmerin und Vordenkerin Katja Maria Huber, Inhaberin der newPlanet.company, unter die Top 5.

Inmitten der Global Player FACC AG, Plug and Play sowie der Top-Brands Accent Inkubator GmbH und Alpha148 erreichte die newPlanet.company die Top 5.

Die große Wertschätzung des Vorstandsdirektors GA Mag. Julian Jäger und des Vorstandsdirektors GF Prof. Dr. Günther Ofner der Flughafen Wien AG zeigt, dass auch ein kleines Unternehmen nie zu klein denken sollte. Die newPlanet.company musste sich letztendlich am 25.4.2023 dem verdienten Sieger aus Silicon Valley, dem Top-Player Plug and Play, geschlagen geben. Veranstaltungsort war der Vienna AirportCity Space direkt am Flughafen Wien, die Prämierung fand im Zuge der Vienna Airport Business Night statt.

Mitspielen macht den Unterschied und heißt nicht immer gewinnen, aber macht Lust und Freude auf die nächsten Schritte.“

Zum Unternehmen:

Die newPlanet.company bringt die Customer Experience (CX) in den Innovationsprozess ein. Dabei wird in einem Unternehmen Inspiration > Innovation > Interaktion aufgebaut. Neue Wege, um Innovationsfähigkeit, Marketing und Kommunikation ganzheitlich zu integrieren, werden geschaffen. Dadurch entsteht eine unwiderstehliche Gravitation für Mitarbeiter:innen und Kund:innen.

Die newPlanet.company findet neue Ideen, neue Ansätze und neue Zugänge für Unternehmen, die die Zukunft selbstbestimmt mitgestalten möchten. Internationale Unternehmen wie die Porsche Holding, McDonald’s, Novomatic, Innovalue – Singapore, Interflon, WKÖ, Landmann’s Patisserie, Bauer Kompressoren usw. setzen auf die Expertise von Katja Maria Huber.

Zur Person:

Mag. Katja Maria Huber ist die Inhaberin der newPlanet.company. Als Expertin für Innovation und Kommunikation bietet sie als Design Thinkerin differenzierte Blickwinkel und neue Modelle. Sie ist Mind Setterin für die Business-Kommunikation der Zukunft. Die studierte Wirtschafts- und Kommunikationswissenschaftlerin begleitet seit 25 Jahren Startups, mittelständische Unternehmen und Global Player. Als Siegerin internationaler Designpreise verbindet sie heute das Beste aus zwei Welten und zeigt Unternehmen, welche Möglichkeiten ein Perspektivenwechsel eröffnet. Ihr Wissen gibt sie regelmäßig, insbesondere in Österreich, Deutschland und der Schweiz, als Keynote Speakerin und Business-Mentorin weiter.

Business Spirit trifft auf die Kraft kreativer Prozesse.

„Noch nie war es so leicht, Menschen zu erreichen, gleichzeitig noch nie schwerer, Menschen zu begeistern, zu faszinieren. Dazu treffen Megatrends mit hoher Geschwindigkeit auf die Inner drives. Ein Spannungsfeld, das nur selten berücksichtigt wird.“ – Katja Maria Huber

Mehr unter: www.katjamariahuber.com

Katja Maria Huber steht jederzeit sehr gerne für weitere Details und ein Gespräch oder Interview zur Verfügung. Tel +43 6991 9013585

Firmenkontakt

newPlanet.company

Katja Maria Huber

Towerstraße 3 / Top A27

1300 Flughafen Wien

+43-6991-9013585



https://www.katjamariahuber.com

Pressekontakt

The Way of Business TV

Marina Baldus

Bergstr. 4

57647 Enspel

02661 2094630



https://www.thewayofbusiness.tv

Bildquelle: Martin Steiger