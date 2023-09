Österreichs größtes Oktoberfest 2023

KAISER WIESN Wien – Der Countdown läuft!

Nur noch zwei Wochen bis zum größten Oktoberfest Österreichs! Heute, Donnerstag, 7. September wurde im Rahmen einer Pressekonferenz im Prater das Programm und die Highlights vorgestellt.

Von 21. September bis 8. Oktober können die Besucher der Kaiser Wiesn ab 11:30 Uhr bei freiem Eintritt tagsüber das Festgelände genießen. Für den Abend in den Festzelten mit Partystimmung de luxe mit den besten Bands Österreichs heißt es jetzt: Schnell Tickets sichern! ( www.kaiserwiesn.at)

Einige Highlights der Kaiser Wiesn 2023

21.9. – Eröffnung der Kaiser Wiesn

Auch heuer wieder eröffnet die Kaiser Wiesn mit einem feierlichen Festzug vom Schweizerhaus zum Festgelände. Mit dabei: Bezirksvorsteher Alexander Nikolai, Gösser-Testimonial Hans Knauss, die ehemalige Skirennläuferin Niki Schmidhofer, Österreichsstärkster Mann Matthias Göth – stilecht in der traditionellen Pferdekutsche – begleitet von Volkstanzgruppen und Trachtenkapelle. Ein weiteres Highlight ist der traditionelle Bieranstich durch Bürgermeister Dr. Michael Ludwig. Mit zahlreichen Ehrengästen und allen Kaiser-Wiesn-Partnern.

Für richtig gute Musik sorgen die Edlseer, die hier ihr 30-jähriges Bühnenjubiläum feiern, die Lauser, die für Partystimmung pur sorgen sowie die traditionellen Musikkapellen der Polizei Musik Wien, dem Gösser Musikverein und der Postmusik.

25.9. – Rock die Kaiser Wiesn! (OBI Kaiserzelt)

Rock die Kaiser Wiesn mit neuem Partner: Rock Antenne Österreich! Gemeinsam mit Rock Antenne Österreich gab es im Vorfeld bereits einen Contest. Rock Antenne Hörer*Innen wählten ihren Favoriten, die schließlich als Vorband der Kult-Truppe „Stiletto“ aufspielen werden.

Mit „Trashbax“, „Shake me“ & „Kids ofthe 90s“ standen drei heimische Coverbands zur Auswahl. Die klaren Sieger Trashbax haben den begehrten Support-Slot vor der Band „Stiletto“, die als Headliner das Zelt zum Beben

bringen werden, gewonnen.

25.9. – SISI-Kränzchen (Kaktus Alm)

Bei diesem exklusiven, rein weiblichen Get-together,

dass vom Verein „Die KlosterNEUbürgerinnen“ organisiert wird, treffen Frauen aus Wirtschaft, Kultur und Medien zur Unterhaltung und zum Netzwerken zusammen. Neben einem exklusiven Champagner-Empfang erwartet die Damen stimmungsvolle Live-Musik mit Sängerin Tini Kainrath,

eine Charity-Tombola mit tollen Preisen und natürlich heimische Kulinarik vom Feinsten.

26.09. und 03.10 und 05.10. – Schlagernachmittage

(Gösser Zelt, Wiesbauer Zelt & OBI Kaiserzelt)

Immer dienstags mit Schlagerstars wie Julia Raich, Natalie Holzer, Julia Buchner, Udo Wenders, Allessa, Silvio Samoni, die Schlagerkometen, die Oberkrainer mit den Lausern und Claudia Hinker

und last but not least – Andy Borg!

27.9. und o4.10. – Seniorentage (Gösser Zelt)

Am 27.9 finden in Kooperation mit dem KWP (Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser) sowie am 4.10. mit dem PVÖ (Pensionistenverband Österreichs

Landesorganisation Wien) in Anwesenheit von Präsident Harry Kopietz die Seniorentage statt. Für das leibliche Wohl ist mit einem maßgeschneiderten Package (z.Bsp. Ein halbes Hendl und eine halbe Maß Bier) gesorgt. Für die gute Stimmung ist die erfolgreiche Schlagerband „Die Edlseer“ zuständig, die anlässlich ihres 30-jährigen Bestehens auftreten wird.

02.10. – Studi Wiesn (OBI Kaiserzelt)

Powered by Radio Energy.Feiern muss man sich leisten können! Darum gibt es einen Sonderpreis für Studenten: Das Ticket kostet inklusive einer herrlichen Maß Bier nur EUR 15.-

Die Kinder Wiesn

Geplante Tage: 23.09. – 25.09. & 29.09. – 01.10. & 06.10. – 08.10. – jeweils Freitag – Sonntag von 12:30 bis 17:30 Uhr.

Die größte Gaudi Österreichs soll es auch für unsere kleinsten Gäste werden:

Darum wird eigens ein attraktiver Kinderbereich eingerichtet – mit professioneller Betreuung in Kooperation mit NATUREL HOTELS & RESSORTS.

Hier wird ein buntes Programm für Kinder zwischen drei und elf Jahren geboten mit einer Mal- und Bastelecke, Riesenspiele und natürlich BIBI, dem Maskottchen der NATUREL HOTELS & RESSORTS. Ein weiteres Highlight: Mit der Bäckerei Felber gibt es die Möglichkeit, gemeinsam zu backen.

Bewährte und neue Partner wie etwa Kronen Zeitung, Gösser, Wiesbauer, OBI und Jö werden das Festgelände, die Almen und Zelte für Groß und Klein, Alt und Jung zu einem unvergesslichen Erlebnis machen – und das ganze achtzehn Tage lang!

Folgende Bands werden die Zelte zum Beben bringen:

Die Südsteirer

Die Lauser

Mountain Crew

Chaos

Heckenklescher

BÄÄM

Wir sind Spitze

The Preachers

Eiersparer

Die Aundrucka

BEngelSreloaded

BÄÄM & Brass

Nordwand

SchwoazStoaner

Dirndl Rocker

MyBock

uvm.

FACTS:

Die Kaiser Wiesn findet von 21. September bis 8. Oktober 2023 statt.

Weitere Informationen und Tickets auf https://www.wien-ticket.at/de/ticket/97167/kaiser-wiesn-2023-prater-wien-kaiserwiese-wiener-prater-wien/calendar und auf www.kaiserwiesn.at

Freut euch auf 18 Tage Oktoberfest in drei großen Festzelten

