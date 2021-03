OEVERMANN Networks: Peter Combüchen erhält Einzelprokura

Peter Combüchen ist neuer Prokurist bei Oevermann Networks. Der 55-Jährige blickt auf 19 Jahre Erfahrung als Key Account Manager und Leiter des Vertriebs innerhalb des Bergisch Gladbacher Unternehmens zurück. Aktuell verantwortet der studierte Diplom-Ingenieur als Director Marketing & Sales zusätzlich den Bereich Corporate Marketing.

“Peter Combüchen unterstützt unsere Geschäfte seit Oktober 2020 als Prokurist. Wir schätzen es sehr, dass ein langjähriger Mitarbeiter mit so viel Erfahrung das Unternehmen in dieser Position bestärkt”, so Geschäftsführer Robert Oevermann.

Seit über 25 Jahren entwickelt Oevermann Networks, ansässig im Technologiepark in Bergisch Gladbach, als Full Service Digitalagentur innovative und intelligente Internet- und IT-Lösungen auf der Basis aktueller Technologien. Oevermann Networks ist Teil der TWT Digital Group.

