OFFENHEIT LERNEN, UM DIVERSITÄT ZU ERNTEN

Führt mehr Diversität eigentlich zu mehr Unternehmenserfolg? Diese und ähnliche Fragen stellen Mitarbeiter immer wieder, wenn es darum geht das Thema Diversität in ihrer täglichen Arbeit zu integrieren. Zu selten sind die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen einer verschlossenen Unternehmenskultur Thema von Diskussionen. Abhilfe schafft hier jetzt ein innovatives Online Training für Führungskräfte.

UNTERNEHMERISCHER ERFOLG BRAUCHT EMPATHIE

In der Team Management Unternehmenssimulation haben Führungskräfte eines Unternehmens die Aufgabe, ein Unternehmen zu managen und dabei über Alltagssituationen zu entscheiden, die eine offenere Unternehmenskultur fördern. Ob es um die Beförderung der schwangeren Kollegin, übergriffige Bemerkungen eines Kollegen oder diskriminierende Verhaltensweisen beim Einstellungsgespräch geht – die Teams müssen diskutieren, abwägen und dann entscheiden, wie sie sich verhalten. In einer intensiven Gesprächsatmosphäre werden auf diese Weise empathische oder mit Vorurteilen belegte Tendenzen im Team sichtbar und offen diskutiert. Die ideale Auflösung der besprochenen Alltagssituation wird den Teilnehmern/-innen im Nachgang automatisch zurückgespielt. Dabei arbeitet ein professioneller Coach das Thema konzentriert und strukturiert auf.

SCHWERE ENTSCHEIDUNGEN TREFFEN – WIE IM ECHTEN LEBEN

Zusätzlich zu den Führungsproblemen müssen sich die Teams auch mit zahlreichen Investitionsentscheidungen auseinandersetzen. Alle Führungs- und Investitionsentscheidungen wirken sich unmittelbar auf verschiedene Kennzahlen, wie Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeiterengagement oder Kosteneffizienz des Unternehmens aus. Der Mix aus Personalangelegenheiten und der Unternehmenssteuerung nach Kennzahlen, spiegeln realitätsnah den Alltag einer Führungskraft wieder.

ONLINE TRAINING ZUR STÄRKUNG DER SOZIALKOMPETENZ UND ZUR TEAMBILDUNG

Günther Kober, Geschäftsführer von IndustryMasters sagt: ‘Ein einzigartiges Tool zur Gestaltung einer offeneren Unternehmenskultur, dass flexibel zur Online-Diagnose im ganzen Unternehmen bis hin zum Intensivtraining in kleinen Gruppen genutzt wird.’

Mehr Informationen unter: https://www.industrymasters.de/diversitaet-und-inklusion

IndustryMasters verbessert die Entscheidungsqualität im Handumdrehen. Auf allen Ebenen. Für alle Unternehmen. Überall auf der Welt. Zu jeder Zeit.

Mit unseren flexiblen und skalierbaren Planspielen und Unternehmenssimulationen in der Cloud werden seit mehr als einem Jahrzehnt Führungskräfte in großen Unternehmen und Top-Business-Schulen weiterentwickelt. Mit unseren Methoden erreichen wir in kurzer Zeit sehr viel. Ganz gleich, ob wir eine Lösung von der Stange einsetzen oder eine maßgeschneiderte, kundenspezifische Lösung entwickeln. Unabhängig davon, ob wir in kleinen Gruppen oder mit Hunderten von Teilnehmern arbeiten. Wir beschleunigen individuelle Lernprozesse sehr schnell und kosteneffizient.

Unsere Unternehmensimulationen sind intelligent konzipiert und damit flexibel auf alle Situationen anpassbar. Egal, ob Ihre Teilnehmer als Teams an einem oder verteilt von verschiedenen Standorten aus arbeiten, wir vermitteln mit unseren Simulationen eine eindrucksvolle Lernerfahrung, die zur Entwicklung Ihrer Führungskräfte beiträgt.

Wir haben virtuelle Trainingsformate im globalen Maßstab perfektioniert. Da unsere Simulationen cloudbasiert sind, bieten wir sogar viele Vorteile im Vergleich zu herkömmlichen Präsenzveranstaltungen.

Wir glauben, dass relevante, kontextbezogene Erfahrungen die Qualität der Entscheidungsfindung zum Nutzen aller Beteiligten verbessern. Für den Vorstand. Für das untere, mittlere und obere Management. Für High-Potentials. Einfach für alle Führungskräfte von morgen.

