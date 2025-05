Oliver Fischer bringt Deutschlands FIX&FLIP Immobilien-Elite nach Mallorca

Mallorca, 26. Mai 2025 – Am 24. und 25. Mai 2025 fand das exklusive FIX&FLIP Summit von Oliver Fischer im renommierten Hipotels Convention Center an der Playa de Palma statt.

Über 300 deutsche Immobilieninvestoren, Unternehmer und Händler reisten auf die Baleareninsel, um sich über Strategien im Immobilienhandel und erfolgreiche Modelle für Immobilien-Investments auszutauschen.

Zu den Gästen und Speakern zählten unter anderem:

– Gerald Hörhan – bekannt als der InvestmentPunk

– Dirk Kreuter – Europas gefragtester Verkaufstrainer

– Maximilian Wolf – Veranstalter des ImmoKongress Augsburg

– Marco Mattes – Ex-Profi-Pokerspieler und Immobilieninvestor

– Hendrik Kuhlmann – Gründer von BnBProHosting

Und natürlich Gastgeber Oliver Fischer, Entwickler des Original FIX&FLIP Systems

Neben tiefen Einblicken in erfolgreiche Teilnehmerprojekte wurden unter anderem folgende Themen behandelt:

– Digitalisierung & Automatisierung im Off-Market-Marketing

– Aufbau nachhaltiger Akquise-Prozesse

– Projekt- & Verkaufsmanagement im Fix-&-Flip-Modell

– Markteinschätzungen für Investoren im deutschsprachigen Raum

Ein besonderes Highlight war die exklusive Rooftop-Networking-Party im 5-Sterne-Hipotels Hotel am Abend des ersten Tages.

Die Stimmen der Teilnehmer waren eindeutig: Das FIX&FLIP Summit war nicht nur eine der hochwertigsten Veranstaltungen der Branche, sondern auch ein Katalysator für neue Partnerschaften, Investments und ambitionierte Ziele.

Weitere Informationen zum Event, zum System und zu Oliver Fischer:

www.oliverfischer.de

Über FIX&FLIP by Oliver Fischer:

FIX&FLIP by Oliver Fischer ist das führende Unternehmen im Bereich FIX&FLIP Immobilien Investment Ausbildung und bietet umfassende Beratungsprogramme sowie praxisorientierte Workshops für angehende Immobilieninvestoren an. Mit einem erfahrenen Team von Fachleuten und Mentoren unterstützt Oliver Fischer seine Immobilien FIX&FLIP Coaching-Teilnehmer dabei, ihre Ziele im Vermögensaufbau durch den schnellen Immobilienhandel zu erreichen und erfolgreich zu investieren.

