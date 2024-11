Omdia Report: Genetec baut seinen Marktanteil im Bereich Zutrittskontrolle aus und festigt weltweite Führungsposition

Genetec auf Platz 2 im weltweiten Ranking – dank sechs Jahren kontinuierlichen organischen Wachstums

Frankfurt, 20. November 2024 – Laut dem Access Control Report 2024 des Marktforschungsunternehmens Omdia hat Genetec Inc. („Genetec“), der weltweit führende Anbieter von Software für die physische Sicherheit, in den letzten sechs Jahren stetig Marktanteile hinzugewonnen. Somit hat das Unternehmen seine Position als weltweiter Marktführer im Bereich Zutrittskontrolle gefestigt und seine weltweite Position als Nummer 2 für Zutrittskontrollsoftware ausgebaut.

Auf dem amerikanischen Markt hat sich die Software für Zutrittskontrolle über die physische Sicherheitsabteilung hinaus zu einer wesentlichen Komponente des gesamten Geschäftsbetriebs entwickelt. Laut dem Omdia Report hat diese breitere Akzeptanz die Nachfrage nach vereinheitlichten Sicherheitslösungen erhöht, mit denen Unternehmen Systeme wie Zutrittskontrolle, Videoüberwachung und Einbruchserkennung über eine einzige Schnittstelle verwalten können. Genetec hat diese Marktbedürfnisse rechtzeitig erkannt – und konnte somit seinen Marktanteil weiter ausbauen. Die durchschnittliche Wachstumsrate der letzten sechs Jahre betrug 28 Prozent.

„Während viele klassische Anbieter von Zutrittskontrollsystemen auf Übernahmen angewiesen sind, um ihren Marktanteil zu vergrößern, hat Genetec durch Innovation und Investitionen in neue Technologien ein schnelles organisches Wachstum erzielt“, sagt Christian Morin, Vice President of Product Engineering, Genetec Inc. „Im letzten Jahr haben wir Security Center SaaS, HID Mercury Security MP Controller, Axis Powered by Genetec und ein E/A-Modul in Partnerschaft mit STid als Teil unseres europäischen Angebots an hochsicheren Zutrittskontrollsystemen eingeführt. Dies zeigt unser Engagement, unser Zutrittskontrollportfolio durch Innovation und Partnerschaften zu erweitern und den Weg für zukünftiges Wachstum zu ebnen.“

In dem stark fragmentierten EMEA-Markt platziert sich Genetec unter den Top-10-Anbietern von Software für Zutrittskontrolle. Hier konzentriert sich das Unternehmen auf Systeme mit offener Architektur, mit denen sich Komponenten verschiedener Anbieter integrieren lassen. Der Omdia Report stellt außerdem fest, dass Endanwender in der Region offene Systeme bevorzugen, die Flexibilität und Anpassungsfähigkeit bieten. Das bestätigt die Strategie von Genetec, anpassungsfähige, auf die Region zugeschnittene Lösungen anzubieten, wie die Partnerschaft mit STid beweist.

Im asiatisch-pazifischen Raum (exkl. China) baut Genetec seinen Marktanteil weiterhin schnell aus und klettert auf Platz 6 (von Platz 10 im Jahr 2021). Unternehmensanwender und multinationale Konzerne modernisieren zurzeit ihre Zutrittskontrollinfrastruktur. Deshalb suchen sie nach funktionsreichen, IT-sicheren Systemen, die eine tiefe Integration erlauben. Eine Lösung mit offener Architektur – wie die Zutrittskontrolllösung von Genetec – ermöglicht es Unternehmen, Vermögenswerte und Personen zu schützen, die Geschäftsabläufe zu verbessern und die Technologie in ihrem eigenen Tempo aufzubauen.

Der Omdia Report zeigt auch, dass der Markt für Zutrittskontrolle zunehmend auf hybride Cloud-Implementierungen setzt. Genetec steht bei diesem Wandel in der ersten Reihe. Security Center SaaS ist eine vereinheitlichte Lösung für physische Sicherheit, die die Leistung der Genetec Zutrittskontrolle und des Videomanagements in die Cloud bringt. Security Center SaaS unterstützt hybride oder vollständige Cloud-Implementierungen, mit denen Unternehmen Komponenten und Standorte je nach Bedarf und Anforderungen im eigenen Tempo in die Cloud verlagern können. Da die Lösungen von Genetec auf einer offenen Plattformarchitektur basieren, können die Anwender die Geräte für Zutrittskontrolle auswählen, die ihren Anforderungen am besten entsprechen, und gleichzeitig ihre bestehenden Investitionen schützen.

Neben dem Erfolg im Bereich der Zutrittskontrolle hat Genetec seine weltweite Position als Nummer 1 auf dem VMS-Markt beibehalten und ist auch die Nummer 1 auf dem Markt für Videomanagement-Software (VMS) und Videoüberwachung-as-a-Service (VSaaS), wie aus dem kürzlich veröffentlichten “ 2024 Video Surveillance & Analytics Database“ Report folgt.

Genetec ist ein global agierendes Technologieunternehmen, das seit über 25 Jahren die physische Sicherheitsbranche entscheidend prägt. Mit dem Lösungsportfolio von Genetec können Unternehmen, Behörden und Kommunen weltweit Menschen und Betriebsanlagen sichern und gleichzeitig die Privatsphäre des Einzelnen schützen sowie betriebliche Effizienz realisieren.

Genetec bietet die weltweit führenden Produkte für Videomanagement, Zutrittskontrolle und ALPR, die alle auf einer offenen Architektur aufbauen und deren Kernstück Cybersicherheit ist. Das Portfolio des Unternehmens umfasst zudem Lösungen für die Einbruchserkennung, Sprechanlagen und das digitale Beweismanagement.

Genetec hat seinen Hauptsitz in Montreal, Kanada, und betreut seine mehr als 42.500 Kunden über ein umfangreiches Netzwerk von akkreditierten Vertriebspartnern und Beratern in über 159 Ländern.

