Omnissa und GEMA bieten souveräne Cloud-Lösung für den Betrieb von Workspace ONE

Mit dem Auslaufen der On-Premise-Unterstützung für Workspace ONE im April 2027 eröffnet sich für Unternehmen und Behörden die Möglichkeit, ihr Device Management mit Workspace ONE künftig autark und zukunftsorientiert zu gestalten. Die Modern Private Cloud powered by Omnissa und gemeinsam mit GEMA International AG realisiert, ermöglicht den Betrieb von Workspace ONE in souveränen, lokal gehosteten Cloud-Umgebungen – und bietet damit digitale Souveränität auf höchstem Niveau. Der Start erfolgt zunächst in Deutschland und Österreich.

Ende der On-Premise-Unterstützung stellt Unternehmen und Behörden vor neue Herausforderungen

Das von Omnissa am 14. Mai 2025 in einem Knowledge-Base-Artikel angekündigte Ende der On-Premise-Unterstützung für Workspace ONE im April 2027 bietet vielen Organisationen die Chance, ihre Strategien für das Management digitaler Arbeitsplätze zukunftssicher und souverän neu auszurichten. Gerade Unternehmen und öffentliche Einrichtungen mit höchsten Anforderungen an Datenschutz und Kontrolle können diesen Wandel nutzen, um ihre digitale Souveränität gezielt zu stärken. Die Migration in klassische Public-Cloud-Modelle ist jedoch für viele aus regulatorischen und sicherheitsrelevanten Gründen keine Option.

Souveräne Cloud als zukunftssichere Lösung

Die Modern Private Cloud powered by Omnissa bietet eine innovative Antwort auf diese Herausforderung. Die Lösung ermöglicht den sicheren Betrieb von Workspace ONE in Rechenzentren, die von GEMA lokal im jeweiligen Land gehostet und ausschließlich von inländischem Personal betreut werden. Damit bleibt die Hoheit über sensible Daten vollständig im eigenen Rechtsraum, während gleichzeitig die Flexibilität und Innovationskraft moderner Cloud-Technologien genutzt werden kann.

Heiko Friedrich, CEO der GEMA International AG, unterstreicht den praktischen Nutzen: „Mit der Modern Private Cloud powered by Omnissa stellen wir Unternehmen und Behörden eine Device Management-Lösung für Workspace ONE bereit, die den Übergang von On-Premise zu einer modernen Cloud-Umgebung nicht nur sicher, sondern auch nahtlos und zukunftsfähig gestaltet. Unser gemeinsamer Ansatz mit Omnissa verbindet höchsten Datenschutz mit der Innovationskraft von Workspace ONE.“

Ab einer bestimmten Größenordnung können sowohl Unternehmen als auch Behörden mit speziellen Anforderungen die Modern Private Cloud alternativ als On-Premise-Lösung im eigenen Rechenzentrum betreiben und dabei weiterhin auf das Management und die Services von GEMA zurückgreifen.

Maximale Kontrolle und Schutz vor Fremdzugriff

Die Modern Private Cloud powered by Omnissa minimiert gezielt Risiken, die durch Zugriffsrechte wie den US Cloud Act entstehen können. Solche Regelungen stellen auch für Device Management Lösungen eine erhebliche Herausforderung dar, da die zentrale Steuerung und Verwaltung von Endgeräten sensible Informationen und kritische Infrastrukturen betreffen.

Durch den Betrieb von Workspace ONE in einer souveränen, von US-Anbietern unabhängigen Cloud-Infrastruktur wird sichergestellt, dass weder Betreiber noch Hersteller Zugriff auf die verwalteten Geräte, deren Konfigurationen oder Nutzungsdaten erhalten. Diese konsequente Abschottung ist der Kern souveräner IT-Betriebsführung und schützt Unternehmen und Behörden nicht nur vor externen Zugriffen, sondern auch vor potenziellen Betriebsunterbrechungen durch geopolitische Einflüsse oder ausländische Gesetzgebung.

Ausblick: Rollout in Deutschland, Österreich und darüber hinaus

Der Start der Modern Private Cloud powered by Omnissa erfolgt zunächst in Deutschland und Österreich durch die Landesgesellschaften GEMA Germany und GEMA Austria. Perspektivisch ist der Ausbau des Hostings in weiteren europäischen und außereuropäischen Ländern geplant.

Die GEMA International AG mit Hauptsitz in der Schweiz ist ein multinationales Unternehmen, das sich auf globales Gerätemanagement und End User Computing spezialisiert hat. Als Anbieter von Managed Mobility Services unterstützt GEMA International Unternehmen weltweit bei der Entwicklung, Implementierung und dem Betrieb mobiler Lösungen. Das Unternehmen verfügt über umfassende Branchenerfahrung und bietet skalierbare, flexible Services für die Verwaltung und Absicherung mobiler Arbeitsplätze. Weitere Informationen: thegema.com

GEMA Germany und GEMA Austria begleiten als Teil der internationalen Gruppe Unternehmen und Organisationen entlang des gesamten Geräte-Lebenszyklus und bieten sichere, skalierbare Managed Mobility Services sowie Lösungen zur Steigerung der Endnutzerproduktivität – in Deutschland, Österreich und an internationalen Standorten. Sie sind führend in der sicheren Bereitstellung und dem Management der Modern Private Cloud powered by OmnissaTM. Als Platinum-Partner im OmnissaTM Partnerprogramm haben sie direkten Zugang zu Omnissa-Technologien und -Ressourcen und sind bestens mit deren Anwendung und Integration vertraut. Weitere Informationen: thegema.eu und thegema.at

OmnissaTM, zuvor die End-User-Computing-Sparte von VMware, bietet ein breites Portfolio an Digital-Workspace-Lösungen und ist mit weltweit 26.000 Kunden im Markt etabliert. Weitere Informationen: omnissa.com

