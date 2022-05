Online Business-Was sind die Schritte zum Aufbau

Nützliche Tipps, um ein Online Business zu starten

Online-Business starten

Bevor man sich entscheidet, um ein Online-Busines zu starten, sollte man sich überlegen, in welchen Bereichen man Geld verdienen möchte. Da gibt es zum einem das Affiliate Marketing oder der Verkauf von Onlineprodukten oder man bietet ein Coaching an.

Zum Affiliate Marketing: das ist ein Empfehlungsmarketing, d. h. man empfielt online über seine Webseite, über seinen Blogartikel oder über einen Post in sozialen Medien bestimmte Produkte. Klickt der Interessent auf diesen Produktlink und kauft dieses Produkt erhält man eine Provision.

Verkauf von Online-Produkten: Voraussetzung dafür ist, dass man ein eigenes Produkt hat. Dies kann ein E-Book oder ein Onlinekurs sein. Wer fit ist in Softwareerstellung, der kann natürtlich auch die eigene Software online verkaufen. Auch Musik kann ein digitales Produkt sein.

Tipps und Hinweise zum Online-Marketing

Bildquelle: @Pixabay