Opel Zafira Autoradio nachrüsten mit Lenkradfernbedienung

Mit wenigen Handgriffen ein neues Radio im Opel Zafira installieren ob 1 DIN oder Doppel DIN Fremdradio

Der Kompaktvan Opel Zafira gibt es als Modell A von 1999 – 2005 und als Modell B von 2005 – 2014. Viele Fahrzeughalter hegen den Wunsch das Radio ab Werk gegen ein Fremdradio auszutauschen. Die österreichische Firma autoradio-einbau.eu ist auf Einbaumaterial für den Tausch des Autoradios im Opel Zafira spezialisiert. Der Opel Zafira wird mit und ohne Steuerung des Radios über das Lenkrad ausgeliefert. In unserem Webshop finden Kunden passende Adapter für Lenkradfernbedienung um diese Funktion mit einem Fremdradio wiederherzustellen.

Der Opel Zafira hat verschiede Farben im Cockpit dazu gibt es im Webshop von autoradio-einbau.eu unterschiedliche Angebote, als Beispiele ist hier das Paket Opel Zafira B Radio Einbauset Doppel DIN für Lenkradfernbedienung Schwarz angeführt, für den Einbau eines Doppel DIN Radios eines Fremdherstellers mit allen erforderlichen Adaptern. Das Autoradio Einbauset enthält eine Doppel DIN-Radioblende wählbar in den Farben Schwarz, Dunkelsilber oder Anthrazit, und einen passgenauen Blechkasten der keine Abstände zwischen neuen Radio und Cockpit macht. Entriegelungsbügel für das Doppel DIN-Radio ab Werk und ein erforderlicher Antennenadapter für den Senderempfang sind zusätzlich enthalten. Das Einbauset enthält auch einen Opel Adapter für Lenkradfernbedienung der für das Fremdradio die Steuerung über das Lenkrad wiederherstellt.

Die Steuerung über das Lenkrad für ein Fremdradio kann für eine große Liste an Herstellern wiederhergestellt werden. Auf der Warenkorbseite im Webshop von autoradio-einbau.eu wird die Liste bevor Sie den Artikel in den Warenkorb legen in einem Drop Down Menü angezeigt. Alle erforderlichen Adapter sind Plug and Play an die bestehenden Kabel im Fahrzeugschacht anzuschließen.

Der Tausch des Radios im Opel Zafira ist sehr einfach, im Lieferumfang befinden sich zwei Entriegelungsbügel die an der Frontseite des Gerätes eingeführt werden und damit das Radio leicht aus dem Schacht gezogen. Es werden an der Rückseite des Werksradios die Stecker abgezogen und alles ist bereit für den Radio Tausch. Im Opel ist das zum Vergleich zu anderen Fahrzeugen sehr einfach gemacht und somit leicht vom Fahrzeughalter selbst durchzuführen.

Neben Doppel DIN-Radios können im Zafira auch 1 DIN-Radios eines Fremdherstellers verbaut werden, in diesem Fall hat die Radiohalterung im unteren Teil ein Ablagefach. Für den Opel Zafira gibt es auch verschiedene Farben bei den 1 DIN-Radiohalterungen die sind im Webshop von autoradio-einbau.eu in der Kategorie Opel Autoradio-Einbauset zu finden. Die Einbausets für 1 DIN-Radios sind in Schwarz und Dunkelsilber erhältlich, auch hierbei gibt es Varianten für Zafira Modelle mit Lenkradfernbedienung oder ohne.

Autoradio-einbau.eu ist eine österreichische Firma im Bereich Fahrzeugzubehör Handel, alle unsere Artikel sind gut bebildert um für die Kunden eine leichtere Auswahl zu gewährleisten. Sind Sie sich nicht ganz sicher bei Ihrem Modell, scheuen Sie nicht unseren Support unter Kontakt auf der Webseite zu kontaktieren.

Die Integration von Fremdradios in Fahrzeugen ist unsere Herausforderung, autoradio-einbau.eu bietet Upgrade Möglichkeiten für Infotainment Systeme in einer großen Reihe von Fahrzeug Modellen. Rund um das Thema Autoradio Einbau werden wertvolle Tipps von Profis vermittelt um eine perfekte Integration ins Cockpit zu ermöglichen. Wir bieten eine Reihe von Adapter für die Wiederherstellung von Funktionen im Fahrzeug die mit Fremdgeräten funktionieren.

