Open House in München: Samstag, 13.09.2025, 14-17 Uhr

Wie Kampfkunst Kinder stärkt

Open House in München: Wie Kampfkunst Kinder stärkt – Samstag, 13.09.2025, 14-17 Uhr

Das neue Schuljahr beginnt – und mit ihm die Suche nach sinnvollen Aktivitäten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Eine der nachhaltigsten Investitionen in die Entwicklung junger Menschen: Kampfkunst.

Am 13.09.2025 von 14 bis 17 Uhr lädt das Martial Arts Center München zum Tag der offenen Tür in die Wörthstraße 9 (Haidhausen) ein. Eltern, Kinder und Neugierige erhalten Einblicke in ein bewährtes Trainingssystem, das Konzentration, Disziplin und Selbstvertrauen fördert – auf eine Weise, die Nachhilfe nie leisten kann.

Drei starke Gründe für Eltern

Mentale Stärke statt Stressanfälligkeit: Kinder lernen, sich zu fokussieren, ruhig zu bleiben und durchzuhalten.

Soziale Klarheit: Regeln, Respekt und Rituale werden durch tägliches Training verankert.

Selbstverteidigung mit Verstand: Selbstschutz beginnt mit Haltung, nicht mit Techniken. Kinder lernen, sich klar abzugrenzen – ohne Gewalt.

Das Martial Arts Center besteht seit 1987 und zählt zu den erfahrensten Kampfkunstschulen Deutschlands. Es ist vom Bayerischen Kultusministerium als Bildungseinrichtung anerkannt und vereint langjährige Kampferfahrung mit moderner Pädagogik.

Programmpunkte am 13.09.2025

Mitmach-Trainings für Kinder & Eltern

Live-Demos aus Kung Fu, Kickboxen & realer Selbstverteidigung

Gespräche mit den Ausbildern

Infos zu Kursen, Trainingszeiten & Mitgliedschaften

Familienfreundliche Atmosphäre mit Snacks & Getränken

Veranstaltungsdaten

Was? Open House / Tag der offenen Tür

Wann? Samstag, 13.09.2025, 14:00-17:00 Uhr

Wo? Martial Arts Center, Wörthstraße 9, 81667 München

Webseite: https://martial-arts-center.de/open-house-september-2025/

Kontakt: office@martial-arts-center.de

/ Tel. 089 215 455 85

Über das Martial Arts Center

Das Martial Arts Center ist eine führende Kampfkunstschule mit Sitz in München-Haidhausen. Seit 1987 unterrichtet Gründer Dusan Drazic Kinder, Jugendliche und Erwachsene in traditionellen und modernen Systemen wie Kung Fu (Ving Tsun), Kickboxen und Real Self Defense. Im Mittelpunkt steht Persönlichkeitsentwicklung durch Disziplin, Klarheit und Bewegung.

Kontakt

Martial Arts Center

Dusan Drazic

Wörthstraße 9

81667 München

08921545585



https://martial-arts-center.de/

