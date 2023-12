Optima Beratungsdienst GmbH – Abwicklung der Lebensversicherung oft die beste Lösung

Optima Beratungsdienst GmbH empfiehlt Lebensversicherungskunden zu prüfen, ob eine Abwicklung sinnvoll ist.

Lebensversicherungen enttäuschen häufig die Erwartungen.

Wer in der Vergangenheit eine Lebensversicherung abgeschlossen hat, hatte klare Erwartungen an die Police. Das investierte Kapital sollte sicher angelegt werden und man erwartete, dass die zugesagte Rendite zuverlässig ausgezahlt wird.

So überrascht es nicht, dass Lebensversicherungen immer dann das Finanzprodukt der Wahl waren, wenn es um wichtige Weichenstellungen im Leben ging.

Egal ob finanzielle Absicherung der Angehörigen, zusätzliches Einkommen im Alter oder als Bestandteil einer Finanzierung, die Lebensversicherung galt als sicherer Hafen für Privatanleger.

Doch was wird aus den persönlichen Zielen, wenn die Versicherungen ihre Zusagen gar nicht mehr in vollem Umfang einhalten können? Für viele Verbraucher stellt sich diese Frage immer öfter, denn die Branche der Lebensversicherungen steckt in einer tiefen Krise.

Lebensversicherungen sorgen für Planungsunsicherheit.

Die Renditen fallen geringer aus als erwartet und wer einen Blick auf den aktuellen Rückkaufswert des Vertrages wirft, wird oft erkennen müssen, dass das Geld in anderer Weise besser angelegt gewesen wäre.

Entscheidend für den Wertverlust sind nicht nur die geringen Renditen, sondern auch die hohen Kosten der Versicherungen, die von den Beiträgen finanziert werden. In der Summe bleibt oft eine ernüchternde Erkenntnis:

Die Versicherungen ziehen den Kunden einen erheblichen Teil der Beiträge ab und die versprochene Sicherheit für die Kunden bleibt aus.

Die Optima Beratungsdienst GmbH informiert auf ihrer Webseite, auf welche Konsequenzen Sie sich als Betroffener einstellen müssen:

Optima Beratungsdienst GmbH empfiehlt die Rückabwicklung der Lebensversicherung.

Kunden, die erkennen, dass sie ihre gesteckten Ziele mit einer Lebensversicherung nicht erreichen werden, sollten zeitnah über einen erfolgversprechenden Ausweg nachdenken.

Die Optima Beratungsdienst GmbH hat sich genau auf diesen Bedarf spezialisiert und rät dazu, die Verträge weder vorschnell zu kündigen noch zu verkaufen.

Denn in diesem Fall steigt das Risiko, dass man seine Ansprüche nicht vollständig durchsetzen kann. Ist der Vertrag erst einmal nicht mehr im persönlichen Eigentum, kann man sich dagegen auch nicht mehr wehren.

Die Experten der Optima Beratungsdienst GmbH empfehlen aus diesem Grund, eine Rückabwicklung der Lebensversicherung prüfen zu lassen. Auf diesem Weg können Versicherte alle Ansprüche durchsetzen und mehr aus ihrem Vertrag herausholen.

Die Optima Beratungsdienst GmbH unterstützt Verbraucherinnen und Verbraucher bei der Abwicklung von unrentablen Lebens- und Rentenversicherungsverträgen.

