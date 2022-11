Organisation des Lagers

Ideen zur Steigerung der Effizienz

Stellen Sie sich vor, was passiert, wenn es in einem Lager an Organisation mangelt. Die Mitarbeiter rennen herum und suchen hektisch nach Artikeln, und nichts geschieht rechtzeitig. Bei der Verwaltung eines Lagers geht es nicht nur darum, so viel wie möglich zu lagern. Es ist auch wichtig, ein Gefühl für Struktur und Ordnung zu schaffen, was zu einem effizienteren Betrieb des Lagers führt.

Vorteile der Lagerorganisation

Spart Zeit

Der Hauptgrund, in die Organisation Ihres Lagers zu investieren, besteht darin, wertvolle Zeit und Mühe zu sparen. Wenn die Artikel an ihrem richtigen Platz gelagert werden, können die Mitarbeiter die Artikel schneller und effizienter auffinden.

Steigert die Produktivität

Die effiziente Planung und Organisation von Lagerprozessen führt nachweislich zu einer direkten Steigerung der Produktivität. Eine logische und konsistente Vorgehensweise bei den Prozessen erleichtert und beschleunigt die Auftragsabwicklung für Ihre Mitarbeiter.

Reduziert Diebstahl

Ein unorganisiertes Lager gilt als Nährboden für Diebstähle, da es leichter ist, diese Aktivitäten zu verschleiern.

Sicherheit

Eine falsche Bewegung in einem Lagerhaus kann zum Verlust von unschätzbarem Leben und wertvollem Eigentum führen. Ein unübersichtliches Lager kann das Risiko um ein Vielfaches erhöhen. Ein gut organisiertes Lager, in dem sich alles an seinem Platz befindet, kann dazu beitragen, Verletzungen am Arbeitsplatz zu vermeiden.

Verbessert die Auftragsgenauigkeit

Ein gut organisiertes und gut verwaltetes Lager mit ordnungsgemäßer Beschriftung hilft den Mitarbeitern, Artikel zu identifizieren und zu finden. Dies hilft den Mitarbeitern, eine höhere Genauigkeit bei ihren Bestellungen zu erreichen.

Verbesserter Service

Die Organisation Ihres Lagers kann den Kundenservice verbessern. Durch standardisierte Bestandsverwaltungsprozesse können Sie ein höheres Produktivitätsniveau erreichen und Fehler reduzieren, was zu einer schnellen Auftragsabwicklung beiträgt.

Organisation am Arbeitsplatz ist eine Frage des Geistes

Bei der Organisation geht es nicht nur um den physischen Aspekt des Lagers. Sie ist eine Denkweise, die kontinuierliche Arbeit und Überlegungen erfordert. Die Schaffung einer Kultur, die die Sauberkeit und Ordnung des Arbeitsplatzes fördert, ist ebenso wichtig wie die regelmäßige Organisation der Artikel. Diese Geisteshaltung hilft den Mitarbeitern, Ordnung in ihr eigenes Arbeitsleben zu bringen und die Dinge auf pragmatische und effiziente Weise zu erledigen.

Lagerschutzprodukte

Ideen für die Lagerorganisation zur Steigerung der Effizienz

1. Organisieren Sie Ihr Inventar mithilfe der ABC-Analyse

Wenn Sie schnelldrehende Produkte in der Nähe des Versandbereichs lagern, können Sie Ihren Einlagerungs- und Kommissionierungsprozess effizienter gestalten. Um Ihren Lagerbestand mit Hilfe der ABC-Analyse zu organisieren, müssen Sie ihn in drei Kategorien einteilen:

– A-Artikel: Die profitabelsten oder meistverkauften Artikel, die 80 % der Gesamtbewegungen oder 20 % des gesamten Bestands ausmachen.

– B-Artikel: Artikel des mittleren Sortiments, die häufig verkauft werden und in der Regel 15 % der Gesamtbewegung oder 30 % des gesamten Bestands ausmachen.

– C-Artikel: Langsamdrehende Artikel, auf die die restlichen 5 % der Gesamtbewegung oder 50 % des Gesamtbestands entfallen.

2. Lager in der richtigen Höhe

Artikel, die sich großer Beliebtheit erfreuen, sollten in Hüft- bis Schulterhöhe platziert werden, um den Kommissioniervorgang effizienter zu gestalten. Dadurch wird auch sichergestellt, dass die Kommissionierer keine zusätzliche Ausrüstung wie Gabelstapler, Trittleitern usw. benötigen.

3. Effiziente Etikettierung

Eine vollständige Etikettierung kann dazu beitragen, den Arbeitsablauf im Lager effizienter zu gestalten. Wenn sich die Mitarbeiter bei der Suche nach Artikeln nicht auf ihr Gedächtnis verlassen müssen, lassen sich Verwechslungen und das Risiko von Fehlern verringern. Jede SKU sollte während des Wareneingangs klar und einheitlich gekennzeichnet werden, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen.

4. Farbliche Kennzeichnung von Bereichen

Ein Lager kann von einer Farbcodierung der Bereiche nach Produktart profitieren, die es den Kommissionierern erleichtert, die allgemeine Umgebung der Produkte schneller zu finden. Zum Beispiel: blaue Regale für die profitabelsten Artikel, gelbe Regale für Artikel mit mittlerem Sortiment und orangefarbene Regale für Artikel mit geringer Umschlagshäufigkeit.

5. Optimieren Sie die Abläufe im Lager effizient

Die Optimierung der verschiedenen Schritte in Ihren Lagerprozessen kann sich direkt auf die Produktivität auswirken. Die Beschaffung von Echtzeitinformationen, die Automatisierung von Prozessen und die Sicherstellung von Qualitätskontrollen sind einige der Möglichkeiten zur Rationalisierung der Prozesse.

6. Überprüfen Sie Ihren Grundriss

Eine logische Überarbeitung der Raumaufteilung, wie z. B. die Neuanordnung von Werkzeugen und Geräten in Reichweite der Mitarbeiter, kann zu einer Steigerung der Produktivität führen.

7. Papierlos arbeiten

Die Aufbewahrung von Dokumenten in elektronischen Dateien kann die Organisation von Dokumenten erleichtern und beschleunigen. Auch wenn die Umstellung auf papierloses Arbeiten anfangs anstrengend erscheinen mag, ist die Sicherung von Informationen dadurch bequemer und kostengünstiger.

8. Nutzen Sie den vertikalen Bereich

Bei der Suche nach Lagerregalsystemen zur Organisation Ihrer Ladung sollten Sie nicht nur den horizontalen, sondern auch den vertikalen Bereich berücksichtigen. Die Investition in das richtige Lagerregalsystem kann dazu beitragen, das Inventar so zu organisieren, dass ungenutzte Flächen genutzt werden können.

9. Verwaltung von Kabeln

Die Verwendung von Kabelschutzvorrichtungen, Kabelklemmen, Abdeckungen und Rampen zur Verwaltung von Kabeln kann dazu beitragen, Ihr Lager sauber und organisiert zu halten. Außerdem kann die Verwendung von Kabelkennzeichnungsschildern und -bändern dabei helfen, zu erkennen, welches Kabel ausgesteckt werden kann.

10. Reinigen Sie Ihr Lagerhaus regelmäßig

Die routinemäßige Reinigung des Lagers vermittelt ein starkes Gefühl der Organisation, was wiederum zu einer höheren Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter führt.

Zusammenfassung

Die Organisation eines Lagers ermöglicht es Ihnen, einen Sinn für Struktur und Ordnung zu schaffen, was zu einem effizienteren Betrieb des Lagers führt. Wir hoffen, dass die Vorteile und Techniken in diesem Blog Sie davon überzeugen konnten, Ihr Lager besser zu organisieren und sich um einen effizienteren Arbeitsbereich zu bemühen.

