Origo Studios setzt auf Qumulo und HPE GreenLake zur Produktivitätssteigerung und Skalierung in der Postproduktion

Führendes europäisches Filmproduktions-Studio verdoppelt seine Produktionsgeschwindigkeit mit Qumulo

München, Deutschland, 08. Februar 2023: Qumulo, der radikal einfache Weg, Daten im Petabyte-Bereich (Cloud, Edge, On-Prem) zu verwalten, gibt heute bekannt, dass die in Budapest ansässigen Origo Studios auf Qumulo setzen. Im Zusammenspiel mit Hewlett Packard Enterprise hilft Qumulo den Origo Studios, die Verwaltung unstrukturierter Daten, die in ihren Produktionen verwendet werden, zu optimieren.

„Die Leistung, die wir mit Qumulo und HPE GreenLake erzielt haben, hat uns bei der Prüfung unserer Optionen absolut begeistert. Wir sind jetzt in der Lage, Effekte wie Farbabstufungen zu erstellen, ohne Frames zu verlieren. Das macht den gesamten Postproduktionsprozess schneller und effizienter – einschließlich Film-Scanning, Verarbeitung von Dailies, Schnitt, Audio-Post sowie Farb-Finish. Für unser Team hat es bereits einen spürbaren Unterschied gemacht und dazu beigetragen, dass wir unsere Produktionsfristen einhalten konnten“, so László Hargittai, Head of Digital Post Production, Origo Studios.

Mit speziellen Greenscreens und optimierten Bühnen für visuelle Effekte sowie

Postproduktionseinrichtungen von Weltrang war Origo Studios seit der Gründung vor 10 Jahren bereits an Top-Filmproduktionen wie etwa Dune und Blade Runner 2049 beteiligt.

Jüngst stand Origo Studios vor Herausforderungen bei der Speicherung von 4K-Bildern, die vom Echtzeit-Filmscanner Scanity erzeugt wurden. Während der Grading-Sitzungen erfolgte die Wiedergabe unkomprimierter 4K-Bilder nicht in Echtzeit, Bildausfälle waren die Folge. Mit Qumulos File Data Software, die als Service über die Edge-to-Cloud Plattform von HPE GreenLake bereitgestellt wird, konnte das Team der Origo Studios die von Scanity erzeugten Bilder in 4K-Auflösung verarbeiten – und zwar fast doppelt so schnell wie zuvor.

Unstrukturierte Daten sind in den letzten 10 Jahren exponentiell gewachsen, und herkömmliche Architekturen können mit den wachsenden Anforderungen an die Speicherung und Verwaltung dieser Daten nicht mehr Schritt halten.

Die Software von Qumulo, die als Service über die HPE GreenLake-Plattform bereitgestellt wird, bietet Kunden eine einfache Lösung für die Verwaltung von Big Data in ihrem Rechenzentrum: ein verbrauchsbasierter Ansatz, On-Prem Kontrollen sowie eine moderne Cloud-Erfahrung werden garantiert. Die Lösung von Qumulo und HPE läuft auf HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus Servern für höhere Leistung, branchenführende Sicherheit sowie optimierte Workload-Funktionen.

„Unsere Arbeit mit Origo Studios ist ein großartiges Beispiel dafür, wie HPE Kunden aus der Medien- und Unterhaltungsbranche bei der Skalierung unterstützen kann, um ihre Geschäftsanforderungen in Echtzeit zu erfüllen. Das HPE GreenLake Pay-per-Use

Modell wird der dynamischen Natur der Film- und Visual-Effect-Produktion gerecht, insbesondere wenn Burst Capacity erforderlich ist. Wir bieten auch Mehrwertdienste wie Schulungen, Betrieb und Plattformbereitstellung an“, so Zoltán Molnár, Director of Technology, HPE Ungarn.

Qumulo ist eine radikal einfache Art, Daten im Exabyte-Bereich auf der Plattform individueller Wahl überall zu verwalten – Edge, Core oder Cloud. In einer Welt mit Billionen von Dateien und Objekten, die weltweit 100+ Zettabytes umfassen, benötigen Unternehmen eine Lösung, die Einfachheit mit der Fähigkeit kombiniert, überall einsatzfähig zu sein. Qumulo wurde ins Leben gerufen, um genau das zu bieten.

