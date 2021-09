Pack4Food24.de – Der B2B Onlineshop für Gastronomie, Imbiss, Hotel & Lebensmittelhandel

Das Portal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH bietet ein umfangreiches Sortiment an Außerhaus- und To-Go-Verpackungen, lebensmittelnahen Einweglösungen, aber auch ein breites Portfolio rund um Tischprodukte, Reinigungsmittel und Hygieneartikel.

Pack4Food24.de ist ein Web- und Bestellportal für Unternehmen aus Gastronomie, Hotel, Imbiss und Lebensmittelhandel. Als Teil der Ragaller Gruppe in Deutschland zählt der B2B Onlineshop zu einem der am breitesten aufgestellten und leistungsfähigsten Anbieter im deutschsprachigen Raum.

Für das “Alles aus einer Hand” Prinzip der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH, dem Großhandelsunternehmens aus Langenweddingen bei Magdeburg welches hinter Pack4Food24 steht, sprechen u.A. ein riesiges Sortiment aus To Go Verpackungen, Außerhaus- und Takeaway Lösungen, Tischprodukten und Dekorationen, aber auch qualitativen Hygieneartikeln, sowie leistungsstarken und ergiebigen Reinigungsmitteln. Neben Standardlösungen rund um den professionellen Gastronomie- und Unternehmensbedarf können Restaurants, Imbissbetriebe, Bäcker, Fleischer, Einzelhändler, etc. auch individuell bedruckte oder speziell angepasste Lösungen produzieren lassen.

Obwohl es sich bei den angebotenen Produkten weitestgehend um Einweg- und Verbrauchslösungen handelt, legt Pack4Food24 höchsten Wert auf eine Sortimentsentwicklung im nachhaltigen Bereich. So werden Artikel wie Trinkbecher, Menüboxen, Food Trays, Coffeecups, Nudelschalen, Einwegbestecke, usw. immer öfter aus biologisch abbaubaren oder recycelbaren Materialien gefertigt. Mit umweltfreundlichen Einweglösungen können höchste Ansprüche in den Bereichen Hygiene und Nachhaltigkeit effizient miteinander verbunden werden.

Im Tagesgeschäft ist die Logistik eine weitere Stärke von Pack4Food24, und so versorgt der Verpackungsprofi über Logistikzentren in Magdeburg und Ronneburg/Thüringen Kunden in Deutschland, Österreich, der Schweiz und vielen weiteren Ländern Europas. Generell nimmt der Servive am Kunden höchste Priorität ein, und so betreut ein engagiertes Team die Kunden über zahlreiche Kommunikationswege schon vor der Bestellung, und führt dies bis zur zufriedenstellenden Verwendung der Produkte beim und vom Kunden fort.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

Firmenkontakt

Pack4Food24 – Ein Projekt der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

0800 / 7225 4 3663

036602 / 289 005

service@pack4food24.de

https://www.pack4food24.de/

Pressekontakt

DeBa Professionals

Dennis Bauer

Heidelbergweg 9

07580 Ronneburg

036602/289030

info@deba-professionals.de

http://www.deba-professionals.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.