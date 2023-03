Pack4Food24 reusable – Mehrwegverpackungen für die Außerhausgastronomie

Mit dem „reusable“ Mehrwegsortiment unterstreicht der B2B Großhandelsprofi seinen Anspruch, ein vielseitiger und leistungsfähiger Partner für Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelhandel zu sein.

Pack4Food24.de ist das B2B Produkt- und Informationsportal der Ragaller Gastronomiebedarf GmbH. Als Teil der Ragaller Gruppe Deutschland steht der B2B Onlinegroßhandel seit vielen Jahren für Kompetenz rund um Serviceverpackungen, aber auch Tischprodukte, Hygieneartikel und Reinigungslösungen für Gastronomie, Imbiss, Hotel und Lebensmittelhandel. Pack4Food24 ist ebenfalls dafür bekannt, stets hohen Wert auf die Nachhaltigkeit der angebotenen Produkte zu legen, und so ist gerade das Sortiment an kunststofffreien, biologisch abbaubaren oder recycelten Verpackungs- und Einweglösungen enorm gewachsen.

Zum 01.01.2023 ist in Deutschland nun ein Gesetz inkraftgetreten, welches Gastronomen, Imbissbetriebe und Lebensmitteleinzelhändler unter gewissen Voraussetzungen dazu verpflichtet, ihren Kunden für Einweg- und Serviceverpackungen im Außerhausverkauf eine Mehrweglösung anzubieten, wenn die eingesetzten Einwegverpackungen teilweise oder vollständig aus Kunststoff hergestellt wurden.

Neben der Möglichkeit, auf derartige Kunststoffverpackungen z.B. durch den Einsatz von Verpackungslösungen aus unbeschichteten Papier- oder Zuckerrohrverpackungen zu verzichten, können die Gastronomen natürlich auch den Weg des Mehrwegangebots mit entsprechenden Pfandsystem gehen. Für den Bereich der Trinkbecher, wie auch Kaffeebecher, muss im Übrigen immer eine Mehrwegalternative angeboten werden.

Mit dem Pack4Food24 „reusable“ Produktbereich bietet der Verpackungsprofi aus Mitteldeutschland nun auch für diese Ansprüche die passende Lösung in Form eines umfangreichen Mehrwegsortiments verschiedenster Varianten. Egal ob Trinkbecher, Kaffeebecher, Menübox, Pizzabox, Salatschale, etc., jeder Gastronom und Lebensmittelhändler findet im B2B Store von Pack4Food24.de die passende Mehrweglösung für sein Geschäft und seinen individuellen Bedarf.

Die Pro DP Verpackungen ist ein Großhandels- und Dienstleistungsunternehmen aus Ronneburg in Thüringen. Mit einem breiten und innovativen Sortiment versorgt der Spezialist Gastronomen, Hotels und Lebensmittelhändler in Deutschland und Europa mit Serviceverpackungen und Einweglösung im täglichen Unternehmensbedarf. Seit November 2019 ist der Verpackungsprofi, zu welchem auch das B2B Portal Pack4Food24.de gehört, ein Teil der Ragaller Gruppe Deutschland.

