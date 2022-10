Paletten im Lager – ein sicherer Arbeitsplatz

Umgang mit Paletten / Palettenregale

Tipps für den sicheren Umgang mit Paletten

Paletten sind für jedes Unternehmen, das Produkte versendet und lagert, ein wichtiges Hilfsmittel. Bei unsachgemäßer Verwendung können Paletten gefährlich sein und zu Verletzungen der Mitarbeiter führen.

Um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und die Unversehrtheit Ihrer Paletten zu gewährleisten, finden Sie hier einige Tipps von Ihren Palettenexperten vor Ort:

– Verwenden Sie keine verrottenden oder beschädigten Paletten. Beschädigte Paletten können extrem gefährlich sein und dazu führen, dass sich große Warensäulen verschieben und sogar umfallen. Dies stellt eine Gefahr sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für Ihre Produkte dar. Untersuchen Sie die Paletten regelmäßig auf Schäden.

– Verwenden Sie Paletten nicht zum Heben von Mitarbeitern. Zu diesem Zweck sollten Sie nur Plattformen verwenden, die für das Heben von Mitarbeitern ausgelegt sind. Einige Paletten sind für ein Gewicht von über 4.000 Pfund ausgelegt, aber dieses Gewicht wird gleichmäßig verteilt, anders als bei den Füßen eines Menschen.

– Wenn Sie eine Palette manuell bewegen, sollten Sie auf Ihre Körperhaltung achten. Paletten sollten mit Gabelstaplern oder anderen Maschinen bewegt werden; es gibt jedoch auch Fälle, in denen sie von Hand bewegt werden müssen. Paletten können bis zu 40 Pfund wiegen und sollten mit Vorsicht angehoben werden. Wenn Sie es richtig machen, sollten Sie den Rücken gerade halten und den Großteil des Hebens mit den Beinen erledigen.

– Setzen Sie Paletten vorsichtig mit einem Gabelstapler ein. Wenn Sie einen Gabelstapler oder einen Wagenheber verwenden, achten Sie darauf, dass Sie die Ladung gerade einfahren und sich bewusst sind, dass Sie die Palette nach vorne schieben, wenn Sie sich unter der Palette bewegen, und dabei möglicherweise einen Mitarbeiter oder andere Produkte treffen.

– In der Regel sollte die Höhe eines Palettenstapels die Länge der untersten Palette nicht überschreiten (etwa einen Meter hoch). Wenn Sie die Ladung mit Schrumpffolie umwickeln, wird die Gefahr von Unfällen minimiert. Die Paletten sollten gleichmäßig so gestapelt werden, dass die Festigkeit der einzelnen Paletten maximiert wird.

– Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung (PSA). Persönliche Ausrüstung wie Handschuhe, Stahlkappenstiefel und Warnwesten sind wichtig, wenn Sie in einer Umgebung arbeiten, in der regelmäßig mit Paletten hantiert wird. Das Tragen von PSA verhindert Ausrutschen, Stolpern, Stürze und Stichwunden.

– Beseitigen Sie alle Abfälle in Ihrem Arbeitsbereich. Rückstände von zerbrochenen oder beschädigten Paletten sind aus mehreren Gründen gefährlich. Scharfes Holz und Nägel können Ihre Mitarbeiter verletzen und zu Stolperfallen, Ausrutschern und Stürzen führen. Sorgen Sie für einen sauberen Arbeitsbereich, um Verletzungen zu vermeiden.

Um die Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Produkte zu gewährleisten, ist es wichtig, dass Sie wissen, wie Sie Ihre Paletten richtig handhaben. Indem Sie für einen sauberen Arbeitsbereich sorgen, eine angemessene persönliche Schutzausrüstung verwenden und Ihre Paletten regelmäßig überprüfen, können Sie sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter und Produkte nicht verletzt werden.

Lagerarbeit – Tipps und Hinweise

Palettenregale sind in allen Lagern unverzichtbare Bestandteile. Diese komplexen Ausrüstungsgegenstände bergen jedoch viele Sicherheitsrisiken, wenn sie nicht ordnungsgemäß installiert und gewartet werden. Wenn Ihr Regalsystem nicht sicher ist, können Sie sich selbst, Ihre Mitarbeiter und Ihre Anlage in Gefahr bringen.

Müssen Palettenregale verschraubt werden? Die kurze Antwort ist ein klares Ja. Lesen Sie weiter, um mehr über dieses Thema zu erfahren und wie die Sicherung Ihrer Palettenregale die Arbeitsbedingungen in Ihrem Lager verbessern kann.

Verriegeln oder nicht verriegeln

Nicht für jeden Aspekt Ihres Lagers gibt es strenge Vorschriften. Wenn es jedoch um Ihre Palettenregale geht, gibt es nationale Normen, die Sie einhalten müssen. Sie müssen alle Regalsäulen in Ihrem Lager mit starken und stabilen Bolzen am Boden befestigen.

Außerdem müssen Sie Boden- oder Fußplatten anbringen, um Ihre Regale vollständig zu sichern. Damit stellen Sie sicher, dass Sie die nationalen Normen einhalten, und verringern Ihre Haftung als Aufsichtsperson, Manager oder Eigentümer.

Warum ist eine Verschraubung notwendig?

Die Verschraubung Ihrer Palettenregale ist aus verschiedenen Gründen notwendig. Die Sicherung Ihrer Regalsysteme ist vor allem eine Frage der Sicherheit. Ein nicht verriegeltes Regal kann auf ahnungslose Mitarbeiter umkippen und erhebliche und manchmal verheerende Verletzungen verursachen. Diese Wahrscheinlichkeit erhöht sich, wenn Ihre Mitarbeiter mit Gabelstaplern und anderen schweren Maschinen arbeiten, die Ihre Palettenregale mit Leichtigkeit umstoßen können.

Die Verriegelung Ihres Regalsystems schützt auch Ihr Inventar. Herabfallende Regale können Produkte beschädigen, wenn sie den Boden oder andere Ausrüstungsgegenstände berühren. Sollte eine Naturkatastrophe eintreten, die Ihre Ausrüstung umwerfen könnte, bleiben Ihre Regale und Materialien sicher am Boden Ihres Lagers befestigt.

Wie Sie Ihr Regalsystem sichern

Da Sie nun wissen, dass Sie Ihre Palettenregale mit Schrauben befestigen müssen, sollten Sie Ihre Anlage überprüfen, um zu sehen, ob Sie sich an die Vorschriften halten. Wenn Sie Regale ohne Schrauben, Platten oder beides vorfinden, bringen Sie sofort die richtigen Beschläge an, um gefährliche Situationen zu entschärfen.

Lagerschutz – Produkte kaufen

Hochwertige Schutzprodukte zu fairen Preisen. Wir helfen Ihnen, die richtigen Produkte für Ihre Bedürfnisse zu finden, egal ob Sie Ihr Lager, Ihre Garage oder Ihren Hof schützen wollen. Wir finden etwas Passendes für Sie.

Firmenkontakt

lagerschutz.com TK Gruppe GmbH

Timo Klingler

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

–

info@lagerschutz.com

https://lagerschutz.com/

Pressekontakt

TK Gruppe GmbH

Timo Klingler

Hauptstraße 129

69207 Sandhausen

0

info@lagerschutz.com

https://lagerschutz.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.