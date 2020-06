Paletten und Sonderpaletten für Karlsruhe

Logistische Herausforderungen in Karlsruhe mit Paletten und Sonderpaletten meistern

KARLSRUHE. In der Metropolregion Karlsruhe sind zahlreiche Unternehmen aus Handel und Industrie auf Paletten aus Holz zur Unterstützung ihrer Logistikketten angewiesen. In vielerlei Hinsicht ist die Palette aus Holz dabei ihrem Abbild aus Kunststoff überlegen. Gregor Gaa, Geschäftsführer von G. Küst Holzverarbeitung, erläutert die Vorteile von Paletten aus Holz: “Holz ist ein sehr flexibler Werkstoff. Er lässt sich leicht an die Herausforderungen anpassen, die ihm das Transportgut stellt. Zudem ist Holz ein nachwachsender Rohstoff, der sich in der Logistik vieler Unternehmen positiv auf deren CO2-Bilanz auswirkt. Vor allem seine Anpassungsfähigkeit macht Holz zu einer guten Alternative, besonders dann, wenn Transportgüter und sensible Waren nicht auf einer Standardpalette transportiert werden können.”

Paletten aus Holz und Sonderpaletten sind im Raum Karlsruhe gefragt

Das Team von G. Küst Holzverarbeitung sieht sich einer steigenden Nachfrage von Sonderpaletten im Raum Karlsruhe gegenüber. Wie erklärt sich der Geschäftsführer diesen Bedarf. “Wir leben in einer hoch differenzierten Gesellschaft. Unsere Wirtschaft und Industrie sind hoch spezialisiert. Produkte und Waren lassen sich zunehmend häufiger nicht mehr in Standards und Normen pressen. Oftmals gilt es, die Palette exakt an die Bedürfnisse und besonderem Maße von speziellen Transportgütern anzupassen. Gleichzeitig ist die Herausforderung, den Transport so zu gestalten, dass bestehende Logistikwege und -abläufe weiterhin beschritten werden können. Hier kommen wir von G. Küst Holzverarbeitung ins Spiel. Unsere Sonderpaletten passen sich dem Transportgut an – und nicht umgekehrt.”

Individuelle Lösungen für Paletten aus Holz für Unternehmen in Karlsruhe

Welche Branchen in der Metropolregion Karlsruhe greifen auf Sonderpaletten zurück? Vor allem im Bereich des Maschinenbaus, aber auch in anderen Industriebereichen gibt es einen Bedarf an Logistiklösungen für Waren, die besondere Aufmerksamkeit brauchen. “Unsere Aufgabe als Logistikdienstleister für Paletten aus Holz ist es dann, gemeinsam mit unseren Kunden eine gute Lösung in Form einer stabilen, belastbaren und zugleich flexiblen Sonderpalette zu finden. Das ist uns bisher in enger Kooperation mit unseren Kunden auch stets gelungen”, verweist Gregor Gaa auf die Bilanz des Holzverarbeiters für die Region Karlsruhe.

Die Firma Küst Holzverarbeitung in Kuppenheim stellt Transportverpackungen seit über 35 Jahren her. Zu der Herstellung gehören genauso Transportkisten in verschiedenen Größen genauso wie Paletten aus Holz.

G. Küst Holzverarbeitung GmbH & Co. KG

Gregor Gaa

Neufeldstr. 9

76456 Kuppenheim

+49 (0) 7222 41674

+49 (0) 7222 41624

presse@kuest-paletten.de

http://www.kuest-paletten.de

