Palmer Hargreaves und Solutions werden neue Content-Partner für PR und interne Kommunikation der AUDI AG

– Palmer Hargreaves gründet Allianz mit Solutions by Handelsblatt Media Group als “Customized Agency” für Audi

– Produktion, Koordination und Distribution von digitalen Inhalten für PR und interne Kommunikation von Audi

– Audi will mit neuem Partner Maßstäbe im Kommunikationshandwerk setzen

Palmer Hargreaves wird im Verbund mit Solutions neuer Content-Partner für die globale Public Relations-Arbeit sowie die interne Kommunikation der AUDI AG. Gemeinsam unterstützen die internationale Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in Köln und die Tochter der Handelsblatt Media Group den Automobilhersteller ab sofort bei der digitalen Content-Produktion, -Koordination und -Distribution. Die Leistungen umfassen unter anderem Texte, Grafiken und konzeptionelle Beratung für die Unternehmenskommunikation, die Produktkommunikation, die interne Kommunikation, die Kulturkommunikation, die Kommunikation der deutschen Standorte sowie weitere Bereiche. Palmer Hargreaves fungiert dabei als Generalunternehmer. Beide Agenturen bauen für Audi ein gemeinsames Team auf, das nahtlos und aus einer Hand zusammenarbeitet. Das Tandem hatte sich in einem mehrstufigen und über ein halbes Jahr laufenden Ausschreibungsprozess durchgesetzt. Der Rahmenvertrag läuft über drei Jahre.

Für die Startphase stellen die beiden Agenturen ein rund 20-köpfiges Team aus Berater*innen, Redakteur*innen, Gestalter*innen und Digitalexpert*innen auf, das sukzessive erweitert wird. Gleichzeitig kombinieren sie in der Zusammenarbeit außergewöhnliche Stärken. Palmer Hargreaves bringt das umfassende Know-how einer integriert arbeitenden Agentur und tiefe Expertise bei Automotive- und Digitalisierungsthemen ein. Solutions ergänzt Newsroom-Know-how sowie zusätzliche redaktionelle Ressourcen mit höchster journalistischer Qualität.

Themen maßgeschneidert aufbereiten

Im Zuge der digitalen Transformation des Unternehmens hatte Audi auch die Kommunikation bereits vor eineinhalb Jahren neu aufgestellt. Die zentrale Aufgabe der neuen Konstellation liegt darin, die Content-Produktion noch weiter zu stärken und die Formate der Audi Kommunikation noch innovativer und effektiver zu machen.

“Unser Anspruch ist es, Journalisten, Multiplikatoren und Beschäftigten den bestmöglichen Service zu bieten”, sagt Melanie Goldmann von der Audi Kommunikation. Im Top-Sharing verantwortet sie die weltweiten Aktivitäten der Abteilung Kommunikation Redaktion und Events. “Mit unserem neuen Content-Partner wollen wir maßgeschneiderte Inhalte produzieren und gemeinsam Maßstäbe im Kommunikationshandwerk setzen”, ergänzt ihr Tandempartner Julio Schuback. Der kooperative Ansatz von Palmer Hargreaves und Solutions habe voll überzeugt, da Audi so auf breitestes Know-how für komplexe Content-Produktionen zugreifen könne.

“Der Wandel der Mobilität und die damit verbundene Transformation der Automobilindustrie gehören zu den spannendsten Entwicklungen unserer Zeit”, sagt Iris Heilmann, Geschäftsführerin und Mitinhaberin von Palmer Hargreaves. Jan Leiskau, Geschäftsführer von Solutions: “Wir freuen uns sehr, dass Audi uns das Vertrauen schenkt, diesen Wandel aktiv mitzugestalten.” Zugleich sei die Kooperation in einem eigens für ein Unternehmen geschaffenen Team in dieser Größenordnung ein wichtiger Meilenstein für beide Agenturen.

Palmer Hargreaves – Komplexes können wir einfach

Palmer Hargreaves ist eine inhabergeführte Agenturgruppe für Marketing und Kommunikation. Rund 190 Mitarbeiter*innen arbeiten an drei Standorten in Deutschland, England und China. Wir verbinden ein breites Leistungsangebot – Strategy, Content, Creative und Digital – mit tiefer Branchenexpertise. Ob Marketingkommunikation, PR, Content Marketing oder Marketingtechnologie: Namhafte Marken wie Audi, Bayer, Deutsche Telekom, EnBW, Ford, Fraunhofer, Henkel, Miele, Porsche und SAP vertrauen uns seit Jahren. Denn wir sind die Agentur für die wissensbasierte Wirtschaft.

Solutions by HANDELSBLATT MEDIA GROUP

An fünf deutschen Standorten erstellen die Mitarbeiter*innen der Solutions by Handelsblatt Media Group GmbH maßgeschneiderte Lösungen für die interne und externe Unternehmenskommunikation. Sie begleiten die Transformationen in Unternehmen, Wirtschaft und Gesellschaft mit passenden multimedialen, datenbasierten Kommunikationskonzepten und sorgen für die optimale Vermarktung – vor allem in den analogen und digitalen Plattformen von Handelsblatt und WirtschaftsWoche, aber auch weit darüber hinaus.

