Panasonic Connect entwickelt IP-fähigen Compact Live Switcher für hochwertiges Videostreaming und Webinare

Der AV-HSW10 wurde auf der NAB Show 2023 vorgestellt. Die 10-Bit-Verarbeitung ermöglicht eine einfache Videoproduktion in Broadcast-Qualität.

Wiesbaden, 25. April 2023 – Panasonic Connect hat den AV-HSW10, einen neuen IP-kompatiblen, kompakten Live-Mischer entwickelt. Er eignet sich für einfaches, qualitativ hochwertiges Videostreaming von Universitätsvorlesungen, Webinaren und anderen Live-Events. Der neue HSW10 basiert auf dem Vorgängermodell, dem AW-HS50 Live-Mischer, das hauptsächlich für verschiedene Live-Produktionen eingesetzt wird. Der HSW10 zeichnet sich durch ein kompaktes Gehäuse mit 10-Bit-Verarbeitung aus. Zudem bietet er eine bessere Bedienbarkeit, größere Zuverlässigkeit und erweiterte Funktionen wie IP-Kompatibilität, was ihn zur idealen Wahl für moderne Live-Videoproduktionen macht.

Die Markteinführung des AV-HSW10 ist für das vierte Quartal dieses Jahres geplant. Der Live Switcher wurde vom 15. bis 19. April auf der NAB Show 2023 für Broadcastingequipment in Las Vegas, USA, ausgestellt.

Videoproduktion in Broadcast-Qualität

Mit dem AV-HSW10 reagiert Panasonic Connect auf die steigende Nachfrage nach qualitativ hochwertigen Videos in Unternehmen und Schulen sowie auf den Bedarf an arbeitssparender IP-Kompatibilität in der Videoproduktion. Er unterstützt die gängigsten Broadcast-Protokolle und bietet IP-Eingänge und -Ausgänge wie NDI® und SRT, zusätzlich zu SDI und HDMI. Das alles ist untergebracht in einem kompakten und äußerst mobilen Gehäuse im Notebook-Format.

In Kombination mit IP-fähigen PTZ-Kameras entsteht mit dem HSW10 ein einfaches IP-basiertes Videoproduktionssystem. Er unterstützt außerdem RTMP für den direkten Upload auf Streamingdienste sowie USB Video Class für die Kompatibilität mit Webkonferenzdiensten. Die Systeme können je nach Standortgröße und Plattform angepasst werden, sodass sie von der Produktion bis zum Vertrieb von nur einer Person bedient werden können.

Verbesserte Bedienbarkeit und robustes Design

Der HSW10 unterstützt High-End-Produktionen, einschließlich 10-Bit-Verarbeitung für Videos in Broadcast-Qualität. Darüber hinaus wurde das beliebte Design des AW-HS50 für noch bessere Bedienbarkeit und Robustheit optimiert. Benutzerfreundliche Tasten am Hauptgerät, ein praktischer T-förmiger Schieberegler (Fader) und intuitive On-Screen-Displays sorgen für eine einfache, fehlerfreie Bedienung – unerlässlich für Live-Produktionen.

Darüber hinaus ist der HSW10 mit dem zu einem späteren Zeitpunkt verfügbaren Panasonic Software Control Panel kompatibel. So lassen sich Videos und Bilder in Anwendungen anzeigen sowie einfach und direkt von einem PC über ein Netzwerk switchen. Auf diese Weise können mehrere Personen für einen besonders effizienten Betrieb vor Ort gleichzeitig arbeiten.

Mit IP-basiertem Komfort und hoher Videoqualität ist der AV-HSW10 die ideale Wahl für die Vereinfachung der Videoproduktion und -übertragung vor Ort, sei es für einen hochflexiblen Schulungskurs, ein Webinar zur Verbesserung der Unternehmenspräsenz oder zahlreiche andere Live-Events.

Key Features

– High-Definition-Video in Broadcast-Qualität in einem kompakten Gehäuse in Notebook-Größe.

– NDI® | HX SRT und RTMP -Eingang/Ausgang sowie SDI und HDMI. USB-Anschluss kompatibel mit USB Video Class. Direktes Streaming vom Gerät zur einfachen Integration in Webkonferenzdienste.

– Einfache, intuitive Bedienung für Live-Produktionen und ein robustes Gehäuse für höchste Zuverlässigkeit.

Weitere Informationen zum AV-HSW10 finden Sie unter: Live Switchers | AV-HSW10 | Panasonic Connect

Über Panasonic Group

Die Panasonic Group ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive, Industrie, Kommunikation und Energie. Am 1. April 2022 wurde die Panasonic Holdings Corporation in eine operative Gesellschaftsform umgewandelt. Unter dem Dach der Holdinggesellschaft sind acht Unternehmen angesiedelt. Das 1918 gegründete Unternehmen führt seine Geschäfte auf Basis von Gründungsprinzipien, die darauf ausgerichtet sind, Werte zu schaffen und nachhaltige Lösungen für die Welt von heute anzubieten. Im letzten Geschäftsjahr (Ende 31. März 2022) erzielte das Unternehmen einen konsolidierten Nettoumsatz von 56,40 Milliarden Euro. Panasonic bietet hochwertige Produkte und Services unter dem Motto „Live Your Best“.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: https://holdings.panasonic/global/

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird seit Oktober 2021 als agile Business-to-Business Organisation den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Mehr als 400 Mitarbeiter leisten unter der Leitung von CEO Hiroyuki Nishiuma mit innovativen Produkten, integrierten Systemen und Services einen wesentlichen Beitrag für den Erfolg ihrer Kunden – und verwirklichen so die Vision „Change Work, Advance Society and Connect to Tomorrow“.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions: Ein umfangreiches Portfolio an robusten TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und Handhelds steigert die Produktivität mobiler Mitarbeiter.

– Media Entertainment umfasst zum einen die Visual System Solutions mit einem breiten Sortiment an leistungsfähigen und zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen professionellen Displays. Und zum anderen Broadcast & ProAV für Smart Live Production-Lösungen aus einem End-to-End Portfolio aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Mischern und Robotiklösungen, die für Live-Aufzeichnungen bei Events, Sportproduktionen, im Fernsehen und in xR-Studios vielfach verwendet werden.

– Business and Industry Solutions: Innovative Supply Chain Lösungen für Einzelhandel, Logistik und Fertigung mit dem einzigartigen Gemba Process Innovation-Ansatz, also entwickelt gemeinsam mit allen Prozessbeteiligten, um die betriebliche Effizienz zu steigern, Endkundenwünsche besser realisieren zu können und Prozesse zu automatisieren oder zu digitalisieren. Die Projekte werden schlüsselfertig übergeben – integriert in die bestehende IT-Infrastruktur.

– Panasonic Factory Solutions Europe: Eine breite Palette an intelligenten Produktionslösungen, etwa für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Softwarelösungen für das Engineering, verwirklichen die Smart Factory.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://business.panasonic.de/

Besuchen Sie auch die LinkedIn-Seite von Panasonic Connect Europe: https://www.linkedin.com/company/panasonic-connect-europe/

