Panoramablick mit Wetterschutz

Mehr Komfort, besserer Wohnungswert, stilvolles Design: Lumon stattet außergewöhnliches Neubauprojekt im Schweizerischen Rickenbach mit eleganten Balkonverglasungen aus

Leinfelden-Echterdingen, im Juli 2022 – In einem markanten Gebäudekomplex nahe Luzern können Bewohner idyllisches Schweizer Bergpanorama ganzjährig vom Balkon oder der Loggia ihrer neuen Wohnungen aus genießen. Möglich machen es die Verglasungen der Außenbereiche: Sie schirmen Nässe und Wind zuverlässig ab, reduzieren Schall und andere Emissionen, zugleich verbessern sie die Wärmedämmung und damit die Energiebilanz der Wohnungen. Auch optisch harmonieren die nordisch-puristischen Verglasungssysteme von Lumon mit dem modernen Fassadendesign der beiden auffallenden Neubauten, die in 2021 fertiggestellt wurden.

Auf dem Grundstück der ehemaligen Mühle Rickenbach wurden zwei eindrucksvolle Wohngebäude mit insgesamt 44 hochwertigen Mietwohnungen errichtet. Dabei sollte der historische Charakter erhalten bleiben: Silo und Maschinenhaus, wie die beiden neuen Gebäudeteile benannt wurden, bringen Erholung in der Natur und städtischen Komfort zusammen. So umfasst das 60.000 m2 große Areal einen Park und einen nur für die Anwohner nutzbaren Badeweiher. Zugleich liegt es in Fußweite eines Einkaufszentrums und in der Nähe von Autobahn und Bahnlinie.

Die verkehrsgünstige Lage geht allerdings auch mit entsprechender Lärmbelastung einher. Zudem kann die Nutzung von Balkonen und Loggien durch Wind und Regen eingeschränkt sein. Damit Mieterinnen und Mieter ihre Außenbereiche optimal nutzen können, hat der Montagepartner Vettiger Metallbau die 30 Loggien und 15 Balkone mit Verglasungssystemen von Lumon ausgestattet. Diese bieten eine Schalldämmung von bis zu 26 dB. Darüber hinaus schützen sie die Bewohner zuverlässig vor schlechtem Wetter.

Die Lumon Systeme lassen sich teilweise oder auch komplett öffnen und schließen – dank des Dreh-/Schiebe-Systems ist dies bequem mit einer Hand möglich. Optional kann eine Kindersicherung integriert werden. Wird ein Extraschutz vor unangenehmem Lichteinfall oder lästigen Blicken benötigt, können Sonnenschutzplissees nach Maß an die Verglasungen angepasst werden.

Dank der Verglasungssysteme können die Bewohner der neuen Mühle Rickenbach ihren Außenbereich als Erweiterung des Wohnraums nahezu ganzjährig nutzen. So benötigen sie auch kein gesondertes Winterquartier für empfindliche Balkonmöbel und Pflanzen. Eine Verglasung sorgt zudem nicht nur für mehr Behaglichkeit auf dem Balkon. Da sie mit einer zehn Zentimeter starken Wärmedämmung vergleichbar ist, steigert sie auch den Wohnkomfort in angrenzenden Räumen erheblich und trägt dazu bei Energiekosten zu senken.

Vermieter profitieren ebenfalls von dem Extraschutz, der die Fassade vor Witterungsschäden bewahrt und somit dauerhaft den Sanierungsaufwand reduziert. Ein weiterer finanzieller Vorteil ist, dass Balkonverglasungen auch den Wohnungswert verbessern – somit lassen sich höhere Mieten erzielen.

Weitere Informationen zu Lumon sind unter folgenden Links abrufbar:

https://lumon.com/de/geschaeftskunden/produkte/balkonverglasungen



###

Download der Mitteilung im Word-Format: 2022_07_Lumon_Presseinformation_Rickenbach

Bildmaterial zum Beitrag ist hier abrufbar.

Bildmaterial von Lumon ist hier abrufbar.

###

Über Lumon

In Deutschland spezialisiert sich die Firma seit über 20 Jahren sowohl im Projektgeschäft als auch im Privatkundenbereich auf den Vertrieb und die Montage von Balkon- und Terrassenverglasungen sowie Glasgeländern und Aluminiumstrukturen. Die Nachfrage nach Verglasungen als Wind- und Wetterschutz, die zusätzlich dem Schallschutz dienen und dabei helfen Energie einzusparen, ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Als Pionier auf diesem Gebiet hat sich Lumon der Entwicklung eleganter, haltbarer und vor allem nutzerfreundlicher Produkte verschrieben. Lumon hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohnkomfort der Kunden zu maximieren. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Finnland. Exportländer sind neben Deutschland auch Schweden, Norwegen, Spanien, Schweiz, Frankreich, Russland und Kanada. www.lumon.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Ulrich Lissner(PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 11

u.lissner@profil-marketing.com