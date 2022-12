Parken am Flughafen Düsseldorf (DUS)

Der Düsseldorfer Flughafen ist der drittgrößte Verkehrsflughafen Deutschlands und rangiert mit mehr als 26 Millionen Passagieren im Jahr an der Spitze der nordreinwestfälischen Flughäfen. Über 70 Airlines fliegen mehr als 200 Destinationen weltweit an.

Düsseldorf Airport ist definitiv einen Besuch wert, denn hier gibt es einiges zu entdecken, auch für Nichtreisende. Die modernen Gebäude sind besonders beeindruckend und chic, da kommt direkt die Reiselust auf. Es gibt viele Möglichkeiten, kulinarische Spezialitäten in den vielfältigen Restaurants und Cafes zu genießen. Auch die Einkaufslust wird dank der zahlreichen Shops nicht zu kurz kommen. Wer sich für den Flugverkehr interessiert, kann das Geschehen auf der Start- und Landebahn verfolgen. Der Flughafen ist ein technisches Wunderwerk, zudem engagiert sich DUS für einen klimaneutralen Flugverkehr, auch hier gibt es interessante Projekte.

Der internationale Flughafen liegt zwischen Düsseldorf Lohhausen, Unterrath und Kalkum und ist ca. 15 Minuten (6 km) vom Stadtzentrum der Düsseldorfer Innenstadt entfernt und verfügt sogar über eine eigene Autobahn Ausfahrt auf der A44 (Ausfahrt Nr. 31). Auch mit U- und S-Bahn ist der Flughafen gut erreichbar. Zwischen den Terminals fährt der Skytrain.

Parkmöglichkeiten am Flughafen Düsseldorf Airport

Ob mit Nahverkehr, Taxi und Co, zweifelslos ist die Anreise mit dem eigenen Auto am bequemsten. Wer unabhängig anreisen und seine Zeit vor Ort optimal einteilen möchte fährt am besten mit dieser Variante. Auch Kinder und Gepäck lassen sich so einfacher managen. Doch parken am Flughafen kann zu einer Herausforderung werden, insbesondere für Langzeitparker.

Am Düsseldorfer Flughafen gibt es die Möglichkeit in den verschiedenen Parkhäusern zu parken. Diese sind in Terminalnähe gelegen. Longterm-Parking wird in den Parkhäusern P3, P4, P5, P7, P8 und P23 / P24 angeboten. Es gilt jedoch meist die Faustregel je näher am Terminal desto höher die Parkgebühren. Je weiter weg, werden die Kosten zwar niedriger ausfallen, allerdings sind diese Parkmöglichkeiten dann wiederum mit längeren Fußwegen verbunden. Dies ist oft mühselig, insbesondere mit Kindern und Gepäck.

Alternativen: Budget Parkanbieter am Flughafen

Wer Kosten und Zeit sparen möchte, hat alternativ die Möglichkeit, einen Stellplatz bei einem der zahlreichen Parkplatzanbieter in direkter Flughafennähe zu buchen. Renommierte Firmen, wie zum Beispiel drive&park Booking GmbH, bieten preiswertes Parken an zahlreichen Flughäfen in Deutschland und dem europäischen Raum an. Wer ein paar Minuten in die Suche investiert findet die besten Angebote und kann sich einen passenden Service buchen.

Oft ist es am günstigsten online zu buchen. Bei Ankunft am Parkplatz wird das Auto auf einen beliebig freien Stellplatz geparkt und das war“s. Eine Schlüsselübergabe ist nicht notwendig. Diese Services beinhalten meist einen gratis Shuttlebus, der regelmäßig zwischen dem Parkplatz und dem Terminal Meeting-Point hin und her pendelt. Auch sehr praktisch für die Heimreise, da der Shuttle einen wieder am Meeting-Point abholt und zum Auto bringt. Reisende profitieren von der Geld- und Zeitersparnis und können Ihre Anreise individuell gestalten.

