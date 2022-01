Parkhotel Quellenhof Aachen: Als neuer Rooms Division Manager hat Joscha Kranz stets das Wohl des Gastes im Blick

Der Gast steht für ihn im Mittelpunkt. Als neuer Rooms Division Manager im Parkhotel Quellenhof Aachen stellt Joscha Kranz ihn in den Fokus. Dies gelingt ihm nur gemeinsam mit den Teams von Front Office, Reservierung und Housekeeping, die nun unter seiner Verantwortung stehen. Ebenso zeigt er sich für die Koordination der Abläufe im SPA verantwortlich. Dafür bringt der 37-Jährige sein weltweit in renommierten Häusern der Spitzenhotellerie erworbenes Wissen und innovative Ideen in ein dynamisches Team ein.

„Sein Elan, seine Motivation Neues bewegen zu wollen, und sein frisches Denken haben uns überzeugt, Joscha Kranz zu uns in den Quellenhof zu holen“, betont Hoteldirektor Andreas Wieckenberg. So kam der gebürtige Berliner vor Kurzem mit seinem großen Erfahrungsschatz im Gepäck in die Kaiserstadt. Nach seiner Ausbildung zum Hotelfachmann im Brandenburger Hof in Berlin startete er seine Laufbahn als Concierge im Hotel Adlon Kempinski und wurde dort schon in die renommierte Vereinigung der Hotel Concierges „Die Goldenen Schlüssel e.V.“ aufgenommen. Danach zog es ihn nach Saudi-Arabien und später zurück nach Europa, wo er unter anderem im weltberühmten Pariser Hotel George V. tätig war. Nach den internationalen Stationen bei Rosewood Hotels & Resorts, Oetker Collection und Four Seasons engagierte er sich zuletzt als Front Office Manager im Beau-Rivage Palace im schweizerischen Lausanne, wo er Mitglied der „AICR Switzerland“ (Amicale Internationale des Sous Directeurs et Chefs de Réception des Grand Hôtels) wurde. Nun begeistert er sich für seine neue, spannende Herausforderung im Parkhotel Quellenhof Aachen. „Nach so vielen Jahren im Ausland freue ich mich, mit meiner jungen Familie hier einen Neuanfang zu wagen“, erklärt der neue Rooms Division Manager. „Schon viele traditionsreiche Luxushotels durfte ich begleiten, aber der Quellenhof hat mich vom ersten Augenblick an fasziniert. Ich freue mich darauf, meine Expertise einzubringen und gemeinsam mit einem starken Team den Weg des Hotels mitzugestalten.“

Im Herzen der Stadt, direkt am Kurpark gelegen, präsentiert sich das im Jahr 1916 eröffnete Parkhotel Quellenhof Aachen. Hinter der eleganten Fassade verbirgt sich ein einzigartiges Hotel zum Wohlfühlen – für Business- und Freizeitgäste aus aller Welt genauso wie für die Aachener. 122 Zimmer und Suiten mit eigens für den Quellenhof angefertigten Möbeln und Accessoires unterstreichen den unvergleichlichen Charakter des Hauses. Warme, dezente Farben und edle Materialien schaffen eine angenehm wohnliche Atmosphäre. 13 flexible Veranstaltungsräume für bis zu 550 Personen, exklusive Private-Dining Räume und großzügige Foyers bieten einen stilvollen Rahmen für Veranstaltungen jeglicher Art. Wer Körper und Seele verwöhnen will, findet im 900 m² großen Quellenhof Spa beste Bedingungen vor: Innenpool, Biosauna, finnische Sauna, Dampfsauna sowie ein Ruhe- und Fitnessraum stehen hier zur Verfügung. Feinschmecker kommen im stilvollen Ambiente des Restaurants „Bistro“ auf ihre Kosten, während die Atmosphäre der Elephant Bar die Besucher zum abendlichen Ausklang in eine andere Zeit entführt.

Bildquelle: Parkhotel Quellenhof Aachen