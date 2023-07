Parkhotel Quellenhof Aachen: Nachhaltiges Handeln mit dem „GreenSign“-Zertifikat ausgezeichnet

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr an Bedeutung. So hat sich das Parkhotel Quellenhof Aachen nun vom europaweit führenden Zertifizierungsprogramm GreenSign prüfen lassen. Nach dem erfolgreichen Audit erhielt das Haus auf Anhieb die Einstufung auf Level 4 der fünfstufigen Einordnung.

„Es ist unsere Verpflichtung, einen nachhaltig-wertvollen Beitrag für unsere Zukunft zu leisten und das ´Parkhotel Quellenhof Aachen´ durch vielfältige Maßnahmen im Kleinen und Großen nachhaltiger zu gestalten“, betont Hoteldirektor Andreas Wieckenberg. „Daher stellen wir den Menschen in den Mittelpunkt unseres Handelns und reflektieren regelmäßig, wie wir den Quellenhof auf unserer Reise der Erneuerung in eine nachhaltige Richtung entwickeln.“ So wurde im Haus beispielsweise auf kompostierbare Kaffeekapseln auf den Gästezimmern und FSC-zertifizierte Holzzimmerkarten sowie jüngst auf nachhaltige Kugelschreiber aus Bambus umgestellt. Darüber hinaus kooperiert das Parkhotel mit lokalen und regionalen Partnern und unterstützt im „Future Deal“ gemeinsam mit Firmenkunden lokale Nachhaltigkeitsinitiativen wie everwave community e.V., Arbeitskreis Naturschutz e.V. und reBubble.

Im Zuge dieser Entwicklung hat sich Aachens erste Adresse jetzt dem anspruchsvollen Zertifizierungsprozess durch „GreenSign“ gestellt. Dieses international anerkannte Programm prüft Hotels und stellt fest, wie nachhaltig sie handeln. Dabei wurden 100 Kriterien aus acht Bereichen auf Basis international anerkannter Rahmenwerke für Nachhaltigkeit entwickelt. Darunter finden sich ISO 14001 (EMAS/ Umweltmanagement), ISO 26000 (Corporate Social Responsibility) und die Global Sustainable Tourism Criteria, die durch den Global Sustainable Tourism Council (GSTC) für die Hotellerie entwickelt wurden. Seit 2022 ist das „GreenSign“-Zertifikat auch offiziell vom GSTC anerkannt.

Das „Parkhotel Quellenhof Aachen“ erreichte in dem aus fünf aufeinander aufbauenden Leveln des Nachhaltigkeitsfortschritts auf Anhieb die vierte Stufe. Dies bedeutet, dass Aachens erste Adresse die Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften bereits bis zu 89 Prozent erfüllt. Die anspruchsvolle Zertifizierung signalisiert nun Gästen, Partnern, Lieferanten, Kunden und Mitarbeitenden die hohe Qualität des Quellenhofs als nachhaltiger Hotelbetrieb im nationalen und internationalen Markt.

Die Nachhaltigkeitsbeauftrage im Parkhotel sieht die Auszeichnung als wichtigen Schritt. „Mir ist es eine Herzenssache, einen nachhaltigen Beitrag zu leisten und mit meinem täglichen Handeln Veränderungen anzustoßen“, erklärt Christina Bachem, Sustainability Project Lead. Für Hoteldirektor Andreas Wieckenberg sind die ergriffenen Maßnahmen durch das „GreenSign“-Institut bestätigt. „So haben wir bereits ein authentisches, ökologisch-bewusstes Hotelerlebnis für unsere Gäste geschaffen und werden auch als nachhaltig-attraktiver Arbeitgeber in der Städteregion Aachen wahrgenommen“, resümiert er. „Für uns ist die Auszeichnung aber noch mehr: Sie ist Motivation, den Weg weiterzuverfolgen und noch besser zu werden, um mit unserer konsequent nachhaltigen Ausrichtung eine Vorreiterrolle in der Region einzunehmen.“

Historie trifft Neuzeit – seit dem Beginn des vergangenen Jahrhunderts ist der Quellenhof Aachen ein Premium-Hotel mit dem entscheidenden Extra an persönlichem Luxus und für Einheimische das „Wohnzimmer Aachens“.

Bildquelle: Parkhotel Quellenhof Aachen