PartyLite Frühling 2022

Im Frühling 2022 erweitern wir unseren Horizont mit Duft.

Kerzen Deko ShopUnsere Düfte fangen die Essenz entfernter Sehnsuchtsorte ein und entführen dich im Handumdrehen dorthin. Wenn du Lust auf Abenteuer hast, helfen dir unsere Aromen dabei, dem täglichen Einerlei zu entfliehen. Es ist an der Zeit, wieder eins zu werden mit der Welt um dich herum – unsere wunderbaren Düfte machen es möglich! Gehen wir gemeinsam auf Reisen und entdecken tropische Zufluchtsorte. In dieser Saison haben wir außerdem eine Auswahl von Aromen gewählt, die die perfekten Begleiter auf deiner Reise zu mehr Wohlbefinden sind. Unsere brandneuen Düfte haben beruhigende, von der Natur inspirierte Inhaltsstoffe, die zu Hause für Wohlbefinden sorgen. Deine neuen Rituale warten.

Im Frühjahr 2022 werden wir unseren Horizont mit Düften erweitern. Unsere Düfte fangen die Essenz weit entfernter Sehnsuchtsorte ein und transportieren Sie im Handumdrehen dorthin. Wenn Sie in Abenteuerlaune sind, helfen Ihnen unsere Aromen dabei, der täglichen Monotonie zu entfliehen. Es ist an der Zeit, wieder eins mit der Welt um dich herum zu werden – unsere wundervollen Düfte machen es möglich! Lass uns zusammen reisen und ein tropisches Refugium entdecken. In dieser Saison haben wir auch eine Auswahl an Geschmacksrichtungen vorgestellt, die die perfekten Begleiter auf Ihrem Weg zu mehr Gesundheit sind. Unser neuer Duft enthält beruhigende, von der Natur inspirierte Inhaltsstoffe, damit Sie sich wie zu Hause fühlen. Ihr neues Ritual wartet.

www.kerzen-deko-shop.de

Antje Prentki

Handelsvertretung PartyLite

Marga-von-Etzdorf-Str. 24

14089 Berlin

Kontakt

Telefon: 01775243687

E-Mail: antje.prentki@gmail.com

Ich bin Antje Prentki und seit 2006 Teil von PartyLite. Erstmalig kam ich 2005 mit Partylite in Verbindung und war sofort Feuer und Flamme.

Ich habe meine Leidenschaft zu meinem Beruf gemacht und freue mich täglich mit so tollen Produkten arbeiten zu können.

Wenn du die gleiche Leidenschaft für Düfte und Kerzen verspürst, wie ich, dann werde Teil meines Teams. Nimm einfach Kontakt zu mir auf. Deine Antje

Firmenkontakt

Antje Prentki PartyLite Handelsvertretung

Antje Prentki

Marga-von-Etzdorf-Str. 24

14089 Berlin

01775243687

antje.prentki@gmail.com

https://kerzen-deko-shop.de

Pressekontakt

Tack Consulting

Veronique Tack

Brunsbütteler Damm 116-118

13581 Berlin

015901926662

veronique.tack@tacktisch-werben.de

http://www.kerzen-deko-shop.de