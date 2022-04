Passend zum Thronjubiläum der Queen

Die Highland Saga Live Show – Das Original

Im Vereinigten Königreich begeistert die Queen dieses Jahr mit ihrem 70. Thronjubiläum – in Deutschland begeistert die Highland Saga Show mit ihrer Show-Prämiere. Pandemiebedingt musste die Veranstaltung zwei Jahre in Folge abgesagt werden, doch jetzt geht die Highland Saga Show ab Ende April bis Ende Mai 2022 endlich deutschlandweit auf Tour.

Doch was hat die Highland Saga Show mit der Queen zu tun?

Neben großartiger Live-Musik, mit unter von Dudelsack-Weltmeistern gespielt, und atemberaubenden Aufnahmen aus den mystischen schottischen Highlands, wird in der Show die Geschichte des jungen Dougie Cunningham erzählt, der in den 1930er Jahren in Schottland aufwächst und als Bagpiper den legendären Scots Guards, der Leibgarde der Queen, beitritt. Somit ist die Historie der Scots Guards ein wesentliches Element in der Show.

Der potsdamer Produzent der Highland Saga Show, Ulrich Lautenschläger, pflegt eine enge Freundschaft zu den Scots Guards und hat in seiner Show sogar einen ehemaligen Bagpiper vom Dienst des Buckingham Palace in seiner Band.

Eine weitere Ehre wurde Ulrich Lautenschläger zu Teil, als die Weltprämiere seines Songs “The Jacobite Train” aus der Highland Saga Show, bei einem Wachwechsel in Windsor Castle von den Scots Guards live performed wurde. Dies galt als besondere Wertschätzung seitens der Scots Guards dafür, dass sich ein Nicht-Brite so ausführlich und einfühlsam mit der Geschichte und der Tradition der Scots Guards beschäftigt.

Die Wachwechsel sind in dem Vereinigten Königreich ein berühmtes Ereignis, das nun wieder nach der Pandemie stattfindet – und in Deutschland ist es die Highland Saga Show, die endlich aufgeführt wird und die Sie sich nicht entgehen lassen sollten. Ein einmaliges Ereignis für die ganze Familie!

Veranstalter der Highland Saga Show ist die art.emis Entertainment GmbH mit Ulrich Lautenschläger als Geschäftsführer. Produziert hat er bereits die erfolgreiche Royal Music Show (Deutschland Tattoo) und betreibt die historische Loreley Freilichtbühe, bei der etliche Weltstars zu Gast sind.

