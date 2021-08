Patrick Lithander wechselt von Fischer-Appelt zu Valtech

Düsseldorf – Die internationale Digitalagentur Valtech hat ambitionierte Wachstumsziele, die sie unter anderem durch den strategischen Ausbau des Produktportfolios erreichen will. Der Digital-Content-Spezialist Patrick Lithander soll als Director Business Growth maßgeblich die Erreichung der Wachstumsziele vorantreiben.

Valtech versteht sich als Partner für die digitale Transformation, der Unternehmen auf allen Ebenen des digitalen Geschäfts unterstützt. Die Bandbreite reicht von Agile Consulting über E-Commerce-Plattformen, Customer-Engagement-Plattformen und Content-Strategien bis hin zu maßgeschneiderter Software-Entwicklung und Beratung in agiler Methodik. Die Expertise umfasst fundiertes technologisches Detailwissen, Branchen-Know-how und agilen Methoden sowie jahrzehntelange Erfahrungen im Digital Marketing und im E-Commerce-Bereich.

Die Digitalagentur hat sich zum Ziel gesetzt, in den kommenden drei Jahre ihre führende Position unter den Digital Experience Service-Spezialisten in Deutschland deutlich auszubauen. Im Zuge dessen soll das Produktportfolio erweitert und unter anderem insbesondere im den Bereich Content-Strategien und Digital Experience Marketing weiter ausgebaut werden. “Wir freuen uns, mit Patrick Lithander einen Experten ins Team geholt zu haben, der nicht nur Manpower, sondern auch komplementäres Fachwissen und ein spannendes Netzwerk mit sich bringt. Wir sind gespannt auf seine Impulse”, so Uwe Tüben, Geschäftsführer der Valtech GmbH.

Bevor Patrick Lithander zu Valtech wechselte, war er fünf Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen bei Fischer-Appelt tätig. Davor war er bei Ketchum Pleon für den Ausbau des Digitalbereiches zuständig. Vor seiner Zeit bei Ketchum Pleon arbeitete Patrick Lithander unter anderem bei C3, Territory und Plan.Net.

Über Valtech:

Valtech ist eine globale Digitalagentur, die sich auf die Transformation von Unternehmen konzentriert. Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, die Trends von morgen zu antizipieren und liefert Innovation mit einem Zweck. Indem Valtech dabei hilft, über digitale und physische Berührungspunkte direkter mit den Verbrauchern in Kontakt zu treten, optimiert die Agentur sowohl Markteinführungszeiten als auch die Rentabilität.

Als Netzwerk von mehr als 3.700 Innovatoren, Designern, Marketingexperten, Kreativen und Entwicklern, ist Valtech mit Büros in 18 Ländern (Argentinien, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien, Kanada, Mexiko, Niederlande, Nordmazedonien, Schweden, Schweiz, Singapur, Ukraine, USA, Vereinigte Arabische Emirate) auf vier Kontinenten vertreten.

Während die Expertise in den Bereichen Experience Design, Technologie und Marketing liegt, liegt der Schwerpunkt auf der Bewältigung von herausfordernden Geschäftstransformationen für Kunden. Herausforderungen, bei denen Valtech die Customer Journey neu erfindet und neue vernetzte Erlebnisse schafft. Herausforderungen, bei denen die Agentur Kunden hilft, ihre Arbeitsweise zu transformieren und das Potenzial ihrer Daten auszuschöpfen.

Die Dienstleistungen umfassen Strategieberatung, Service Design, Technologie-Services und die Optimierung geschäftskritischer digitaler Plattformen für Multichannel-Commerce und Marketing.

Bildquelle: Valtech