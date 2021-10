PC Magazin ermittelt das beste Internet in der Schweiz

Der nutzerorientierte Breitband-Benchmark zeigt drei Mal “sehr gut” mit Sunrise UPC auf Platz eins, Swisscom auf Platz zwei und Salt auf Platz drei.

München, 5. Oktober 2021. Die Fachzeitschrift PC Magazin und ihr Netztest-Partner umlaut haben zum zweiten Mal einen umfassenden Breitband-Benchmark in der Schweiz durchgeführt. Dabei wurde die im Heimnetzwerk erfahrene Internet-Performance in ihrer Gesamtheit untersucht – so spiegelt der Benchmark das Nutzererlebnis realistisch wider. Neben tarifbedingten Geschwindigkeitseinschränkungen können dabei die technische Ausstattung auf Nutzerseite sowie die von den Netzbetreibern bereitgestellten WLAN-Router eine Rolle spielen. Das Ergebnis: Sunrise UPC holt den Gesamtsieg mit 963 von 1.000 Punkten und der Note “sehr gut”. Swisscom belegt den zweiten Platz mit 952 von 1.000 Punkten und ebenfalls der Note “sehr gut”. Salt behauptet sich mit mit 939 von 1.000 Punkten, ein auch mit “sehr gut” bewertetes Gesamtergebnis.

“Dreimal die Gesamtnote “sehr gut” mit exzellenten Punktzahlen – viel besser geht”s nicht. Keine Frage: Die drei landesweiten Festnetzanbieter der Schweiz zeigen in unserem nutzerorientierten Breitband-Benchmark, dass sie offensichtlich durchweg einen Super-Job machen. Die neuformierte Sunrise UPC hat unserer Auswertung zufolge noch einen Tick mehr Speed in ihren Breitbandkabel- und Glasfasernetzen und darf sich damit in diesem Jahr als Gesamtsieger feiern lassen. Geht es um die in der Spitze bereitgestellten Top-Datenraten überrascht nicht, dass Salt dem Gewinner dicht auf den Fersen ist. Dazu tragen sicher auch deren Glasfaserinfrastruktur und die 10 Gbit/s-Angebote in Ballungsräumen wie Zürich bei”, sagt Joachim Bley, Autor des PC Magazins.

Hakan Ekmen, CEO Telekommunikation bei umlaut, sagt: “Gratulation an den Gewinner Sunrise mit der Gesamtnote “sehr gut” in unserem Breitband-Benchmark. Punkten konnte Sunrise insbesondere in der neuen Kategorie der aktiven Geschwindigkeitsmessungen. Aber auch Swisscom und Salt erreichen mit ihren Anschlüssen die Note “sehr gut”. Das zeigt, wie gut die Festnetz-Infrastruktur in der Schweiz fortgeschritten ist. Mit unserem Breitband-Benchmark schaffen wir einen fairen und transparenten Vergleich aller Netzbetreiber und unterstützen den Verbraucher bei der Wahl eines geeigneten Anbieters.”

Für die Untersuchung wurden in einem 24-wöchigen Testzeitraum vom 22.03.2021 bis 05.09.2021 über die betrachteten Netzbetreiber hinweg rund 7,93 Millionen Samples ausgewertet. Dazu ermittelte umlaut über sein Crowdsourcing-Framework die via WiFi erzielten Datenraten in Download- und Upload-Richtung sowie die Laufzeiten der Testdatenpakete (Latenzen). Neben der passiven Messwerteerfassung, die im Hintergrund während der Nutzung bestimmter Smartphone-Apps erfolgte, flossen im diesjährigen Benchmark erstmals auch zusätzliche, aktiv angestoßene Geschwindigkeitstests in die Bewertung ein. Dazu wurden die zuhause maximal machbaren Download-Datenraten gemessen.

Erstmals wurde im Rahmen des Benchmarks auch untersucht, wie sich die von den Netzbetreibern bereitgestellte Hardware auf die Gesamt-Performance eines Internetzugangs auswirkt. Dazu wurden im Crowdsourcing-Testverfahren die Download-Datenraten und die WLAN-Signalpegel im 2,4 GHz- und 5 GHz-Band ermittelt. Die Auswertung der Messproben erfolgt daher nicht nur nach Netzbetreibern sondern zusätzlich auch getrennt nach den Hardware-Herstellern mit der höchsten Marktrelevanz. Wesentliche Erkenntnis aus Anwendersicht: Die WLAN-Leistungsfähigkeit des verwendeten Teilnehmer-Endgeräts kann sich durchaus nennenswert auf den Datendurchsatz und auf die Stabilität der Internetverbindungen auswirken.

Sunrise UPC ist Gesamtsieger im Festnetz-Vergleich in der Schweiz mit 963 von 1.000 Punkten und der Note “sehr gut”. Das hervorragende Abschneiden bei den neu ins Testprogramm aufgenommenen aktiven Geschwindigkeitsmessungen gab hier den Ausschlag. 90 Prozent der Sunrise-UPC-Anschlüsse freuen sich über mindestens 10,9 Mbit/s; die besten 10 Prozent sind gar mit beeindruckenden 221 Mbit/s oder mehr im Internet unterwegs.

Swisscom belegt den zweiten Platz mit 952 von 1.000 Punkten und ebenfalls der Note “sehr gut”. In den aktiven Download-Speedtests erreichen oder überbieten 90 Prozent der überprüften Anschlüsse überzeugende 10,5 Mbit/s.

Salt erhält ebenfalls die Note “sehr gut” und belegt den dritten Platz. In der Benchmark-Auswertung erhalten 10 Prozent der Salt-Haushalte in den aktiven Speedtests satte 208 Mbit/s oder mehr im Download und damit die zweithöchsten Spitzendatenraten, wenngleich der noch junge Glasfaseranbieter keine mit Sunrise UPC oder gar der Swisscom vergleichbare Flächenabdeckung bieten kann.

Alle Gewinner erfüllten die Testanforderungen und verdienten sich in dem Breitband-Benchmark souverän die Bestnote “sehr gut”. Dies verdeutlicht, wie gut die Festnetz-Infrastruktur in der Schweiz aufgestellt ist.

Über umlaut

umlaut, Teil von Accenture, ist ein globales, branchenübergreifendes Full-Service-Unternehmen, das Kunden auf der ganzen Welt technologische und organisatorische Beratungs- und Engineeringleistungen anbietet. Tiefgehende Fachkenntnisse, ein breites praktisches Wissen sowie eine interdisziplinäre Zusammenarbeit ermöglichen es ihnen, den Unternehmen, Dienstleistungen und Produkten ihrer Kunden mehr Wert, Qualität und Fokussierung zu verleihen, in Zeiten, in denen die Branchen immer stärker zusammenwachsen.

Vereint in einem kompetenten und agilen Kollektiv von 20 Beratungsunternehmen und Ingenieurbüros an über 50 Standorten auf der ganzen Welt bieten 4.200 spezialisierte Experten und Ingenieure innovative Lösungen und Transformationen für alle Branchen und ihre verschiedenen Schnittstellen sowie für den öffentlichen Sektor und die Entwicklung von Unternehmenskulturen, Strukturen und Prozessen.

Mehr Informationen unter www.umlaut.com.

TECHNIK TRENDS FASZINATION – Diesem Motto hat sich die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH verschrieben. Mit den Marken connect, PC Magazin, PCgo, COLORFOTO, AUDIO, stereoplay und video begleitet sie die Leser durch aufregende Technikwelten, sowohl Print als auch Digital. Hohe redaktionelle Kompetenz und objektive Produkttests im eigenen Messlabor Testlab sind steter Anspruch. Nicht zuletzt deshalb gehört die WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH zu Deutschlands größten Technikverlagen und bietet darüber hinaus ein in der Verlagslandschaft einzigartiges Messlabor für kompetente und unabhängige Testdienstleistungen. Weitere Infos unter www.weka-media-publishing.de

