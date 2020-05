pdfaPilot 9.1 unterstützt ZUGFeRD 2.1

Berlin. callas software, ein führender Anbieter automatisierter PDF-Qualitätssicherungs- und Archivierungslösungen, hat heute ein Update für seine pdfaPilot-Produktlinie veröffentlicht. Neben zahlreichen Detailverbesserungen steht die Unterstützung der Version des ZUGFeRD-Datenmodells 2.1 im Mittelpunkt von pdfaPilot 9.1.

Vor kurzem haben das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) und das französische Nationale Forum für elektronische Rechnungsstellung und öffentliche elektronische Beschaffung (FNFE-MPE) mit ZUGFeRD 2.1 und Factur-X 1.0 einen gemeinsamen E-Rechnungsstandard veröffentlicht.

Mit callas pdfaPilot 9.1 können Anwender ZUGFeRD-konforme Dateien erstellen, prüfen und verarbeiten, die jetzt auch der Version 2.1. des Datenformats für elektronische Rechnungen entsprechen. Damit vereinfacht sich der Austausch elektronischer Rechnungen zwischen Deutschland und Frankreich erheblich, denn ZUGFeRD 2.1 ist mit dem französischen Rechnungsstandard Factur-X 1.0 vollständig kompatibel.

pdfaPilot 9.1 steht als interaktive Desktop-Anwendung, als Hotfolder-basierte Serverapplikation sowie als integrationsfertige Kommandozeilen-Anwendung bzw. Programmierbibliothek zur Verfügung.

Über callas software:

callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen im PDF-Umfeld zu bewältigen. Als Innovator von Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien für das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die Dokumentenarchivierung. callas software unterstützt Mediendienstleister, Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen, indem es mit pdfToolbox eine Lösung zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion von Druckvorlagen und das elektronische Publizieren bereitstellt.

Unternehmen und Behörden aus aller Welt vertrauen pdfaPilot für die zukunftssichere, vollständige PDF/A-konforme Archivierung von PDF- und Office-Dokumenten.

Darüber hinaus ist die callas-Technologie auch als Programmierbibliothek (SDK) für Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, Foxit®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität die callas-Werkzeuge bieten, und sie in ihre eigenen Lösungen integriert.

callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in DIN, ISO, CIP4, der European Color Initiative (ECI), und der Ghent PDF Workgroup. Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des internationalen Verbandes.

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.callassoftware.com

