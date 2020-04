Peach: Preisgünstige Tinte und Toner für das Homeoffice

Zwei Gratis-Schutzmasken zu jeder Bestellung

Schindellegi / Zürich, April 2020 – Peach bietet zusammen mit seinen Partnern einen bequemen und preisgünstigen Weg, Tinte und Toner sowie weitere Homeoffice-Produkte online zu bestellen. Aktuell unterstützt das Schweizer Unternehmen alle Homeoffice-Mitarbeiter mit speziellen Preisaktionen. Auf Wunsch gibt es bei jeder Bestellung zwei einfache Atemschutzmasken kostenlos dazu. Mehr Infos unter: https://www.peachstore.de

Im Gegensatz zu einigen Engpässen bei IT-Equipment, gibt es bei Peach so gut wie keine Lieferschwierigkeiten. Alle Bestellungen werden sofort verschickt. Sichergestellt wird dies unter anderem durch eine eigene Tintenproduktion in Tschechien und umfangreiche Lagerkapazitäten.

“Mit der Arbeit im Home Office halten viele Menschen in der Schweiz den Geschäftsbetrieb ihres Unternehmens am Laufen und tragen dazu bei, das Corona-Virus einzudämmen. Über verschiedene Internet-Verkaufsplattformen hilft Peach, diese Situation optimal zu meistern”, erklärt Alfred Wirch, CEO von Peach.

Die Preise für die eigenen Alternativ-Tinten und -Toner liegen bis zu 50 Prozent unter den Angeboten der Originalhersteller. Wöchentlich bietet das Unternehmen ein “Produkt der Woche” zu preislich besonders günstigen Konditionen an. Immer Mittwochs ist zudem der “Peach Day”, an dem ein Rabatt von 10 Prozent auf alle Produkte gilt. Und Home Office-Arbeiter erhalten auf Wunsch zusätzlich bei jeder Bestellung im Online-Shop ein Schutzmasken-Set kostenfrei mitgeliefert.

Tinten und Toner in Peach Markenqualität

Die Schweizer Tintenspezialisten bieten für 95 Prozent aller installierten Drucker Alternativtinten und Alternativtoner an. Alle Kartuschen bieten die volle Funktionsfähigkeit und eine dem Original vergleichbare Druckqualität und Ergiebigkeit. Weiterhin sind bei Peach auch die Originalpatronen der Druckerhersteller erhältlich.

Die eigenen Tinten und Toner werden in Schindellegi am Zürichsee entwickelt und dann im tschechischen Cesky Brod in wieder aufbereitete Originalkartuschen gefüllt. Damit spart Peach Plastik, Elektroschrott und CO2 und leistet einen wichtigen Beitrag für die Umwelt.

Peach ist eine Marke der Schweizer 3T Supplies AG und steht für qualitativ-hochwertige Office-Produkte und Alternativ-Tinten zu einem sehr guten Preis-/Leistungsverhältnis. Zum Produktsortiment gehören kompatible Tintenpatronen für die gängigsten Druckerhersteller, Inkjet-Fotopapiere, Laminier- und Bindegeräte sowie Aktenvernichter. Gegründet wurde die 3T Supplies AG 1997 von langjährigen Branchen-Kennern mit umfangreichem Tinten-Know-how.

