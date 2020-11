PEARL 4er-Set Solar-LED-Grablicht mit Dämmerungssensor

Schön, sauber, zuverlässig, wie eine echte Kerze

– Immer zuverlässig beleuchtet

– Grablicht schaltet sich automatisch ein

– Lädt Sonnen-Energie: Kein Batteriewechsel

Ein Grablicht spendet Trost: Es sendet einen stillen Gruß und verschönert die letzte Ruhestätte auf besondere Weise.

Täuschend echtes Candlelight: Dank flackernder LED ist das Grablicht von PEARL kaum von einer echten Kerze zu unterscheiden – jedoch sicher ohne offenes Feuer!

Der integrierte Akku wird tagsüber durch Sonnenenergie geladen, selbst, wenn es bewölkt ist. Jeden Abend geht das stimmungsvolle Licht automatisch an und leuchtet bis zu 5 Stunden – bei Wind und Wetter.

– Unauffälliges Solar-Panel im Deckel

– Flackernde LED: von einer echten Kerze kaum zu unterscheiden

– Dämmerungsautomatik: Licht schaltet sich automatisch ein, wenn es dunkel wird

– Sauber und zuverlässig: kein offenes Feuer und Ruß, keine Wachsflecken

– Ein/Aus-Schalter unter dem Kerzendeckel

– Integrierter Akku mit 40 mAh für bis zu 5 Stunden Leuchtdauer

– Maße (H x Ø): je 123 x 65 mm, Gewicht: je 45 g

– 4 Solar-LED-Grablichter inklusive deutscher Anleitung

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

