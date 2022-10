Pension & Ferienwohnungen in Rosengarten, Hamburg-Harburg

Ein- und Zweizimmerappartements sowie Einzel- und Doppelzimmer finden sich in der Pension Hainbuch südlich von Hamburg.

In Rosengarten, im Bezirk Hamburg-Harburg, findet sich die Pension Hainbuch. Der zum Hotelleriebetrieb zugehörige Garten grenzt unmittelbar an die Lüneburger Nordheide an. Wer also ein Zimmer oder eine Ferienwohnung in der Lüneburger Heide oder auch nahe der Hansestadt Hamburg sucht, ist bei der Pension Hainbuch genau richtig.

Mit dem Auto ist man in lediglich 35 Minuten im Stadtzentrum von Hamburg angelangt und die Lüneburger Heide ist nur den sprichwörtlichen Steinwurf weit entfernt. So eignet sich die Pension als idealer Ausgangspunkt für Ausflüge aller Art. Ob beschauliche Wanderung, schöne Radtour, anspruchsvolles Trekking oder City-Trip nach Hamburg – die Region bietet für jeden Geschmack die passende Freizeitbeschäftigung.

Sportbegeisterte Besucher, die sich ein Zimmer oder ein Appartement gemietet haben, kommen ebenfalls voll auf ihre Kosten, denn unweit der Pension finden sich nicht nur eine Tennishalle, sondern auch ein Freibad und eine Golfplatz. Der Freizeitpark „Heidepark Soltau“ ist mit dem Auto ebenfalls gut zu erreichen und bietet spannende und lustige Attraktionen für Klein und Groß.

In der Harburger Pension Hainbuch sind selbstverständlich nicht nur Urlauber und Touristen, sondern auch Geschäftsreisende und Monteure herzlich willkommen. Die Zimmer und Ferienwohnungen eigenen sich auch ideal als Bleibe, die im Rahmen einer Geschäftsreise oder auch als Monteurzimmer beziehungsweise als Monteurwohnung genutzt werden kann. Die Ein- und Zweizimmerappartements sowie Einzel- und Doppelzimmer verfügen alle über eine gute Ausstattung. So sind zum Beispiel sämtliche Zimmer und Wohnungen mit einer voll eingerichteten Küche versehen worden und auch TV und Radio stehen zur Verfügung. Gleiches gilt für kostenfreies WLAN.

Die Pension verfügt neben dem Garten mit Terrasse auch über eine Sauna, sodass sowohl Urlaubsgäste, als auch Firmenangehörige hervorragend entspannen und den Aufenthalt im Süden Hamburgs genießen können. Dazu trägt selbstverständlich auch die in Sichtweite liegende Lüneburger Heide bei.

Bildquelle: Pension Hainbuch