Per Ledermann von der edding Group über Herausforderungen und Chancen bei der Transformation

Kontora Insights mit neuer Folge

Kontora Insights, der Unternehmer-Podcast, meldet sich mit einer neuen Episode zurück. Zu Gast ist diesmal Per Ledermann, der die edding Group leitet. Im Gespräch mit Patrick Maurenbrecher, Geschäftsführer von Kontora, erzählt der CEO, wie eine düstere Prognose zu einem Umbau des Geschäftsmodells geführt hat und warum bei einer aktuellen Transformation das Thema Nachhaltigkeit im Mittelpunkt steht. Das 73 Minuten lange Gespräch gibt es ab sofort bei allen großen Podcast-Plattformen und als Video-Stream auf www.kontora.com/insights/podcasts/.

Wo mitspielen?

Der Weckruf sei unmissverständlich gewesen, so Ledermann im Podcast: 2012 prognostizierte eine interne Studie, dass der Büromarkt bis 2020 um ein Drittel schrumpfen würde. Diese Erkenntnis habe das für seine Permanent-Marker bekannte Familienunternehmen nachhaltig verändert. „Uns war klar, wir müssen uns auf neue Wege begeben“, erinnert sich Ledermann. Edding erweiterte daraufhin das Portfolio um kreative Lösungen für den Heimgebrauch sowie um technologische Innovationen wie interaktive Whiteboards und mobile Drucker. „Was sind eigentlich die Produkte, die wirklich disruptiv sind“, habe man sich gefragt, „und wo können wir mitspielen?“

Nicht alle Innovationen setzen sich durch. So werde man demnächst das Geschäft mit Tätowiertinte aufgeben, wenn auch schweren Herzens. Während Edding mit dem Anspruch angetreten sei, eine zuverlässige und sichere Tinte anzubieten, sehe man sich mittlerweile kaum in der Lage, die strengen Vorgaben des Gesetzgebers zu erfüllen. „Es sind auf 4.000 verschiedenen Ingredienzien Messlimits eingelegt worden, für die es teilweise noch nicht mal Messmethoden gibt“, erzählt Ledermann. Das Aus sei einerseits schade, aber andererseits kein Grund zur Reue: „In Norddeutschland sagt man, ‚Nehm di nix vör, denn sleit di nix fehl!‘ Also wenn du nie etwas anfängst, machst du auch keine Fehler.“

Vertrauen als Schlüssel

Nahe gegangen sei ihm hingegen ein gescheitertes Transformationsprojekt, in dessen Folge große Unruhe im Unternehmen ausbrach. Zu viel habe man sich vorgenommen und zu wenig auf das Alignment im Vorstand geachtet. Dabei sei die bislang intakte Unternehmenskultur beschädigt worden, langjährige Mitarbeitende gingen von Bord. Nun gehe es vor allem darum, verloren gegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Für Ledermann eine neue Erfahrung: „Ich habe das erste Mal einige Themen reflektiert, die mir vorher nicht bewusst waren. Was für ein gigantischer Wert im Vertrauen meiner Leute steckt, kann ich erst jetzt so richtig einschätzen.“

Der Neustart der Transformation steht nun ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit. Edding verfolgt das Ziel, ein „profit-for“ Unternehmen zu sein, das gesellschaftlichen Wandel aktiv fördert. Nachhaltigkeit sei keine Option mehr, sondern eine schlichte Notwendigkeit, an der kein Unternehmen vorbeikommt. „Wer sich jetzt nicht komplett dem Thema verschreibt, wird in ein paar Jahren ein großes betriebswirtschaftliches Problem haben.“ Auch für die Ansprache von Talenten sei das Thema von großer Bedeutung: „Wenn du einfach nur sagst, es ist egal wie viel Wasser ich verschmutze oder wie viel Kunststoff ich verwende, Hauptsache es knallt: Kriegt man dann noch die guten Leute? Ich glaube nicht!“

Kontora Insights ist der Podcast, in dem Unternehmer*innen ihre Geschichten erzählen. Folge 24 mit Per Ledermann und alle weiteren Folgen sind überall da verfügbar, wo es Podcasts gibt.

Kontora – Vermögen verstehen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

