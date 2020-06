Perfekt und passend für den POS

Vom Entwurf bis zur Montage: Alles aus einer Hand

Alles aus einer Hand, vom Prototyp bis zur Serie, das macht es dem Kunden leicht, wenn es um perfekte und passende Verkaufsdisplays geht. Egal, ob Boden-, Theken- oder Wanddisplays und dazu der passende modulare Ladenbau, wenn sich der Hersteller sorgfältig um alles kümmert bleibt dem Einzelhändler vor Ort mehr Zeit und Kreativität für sein Kerngeschäft, mehr Zeit für den Endkunden.

Doch was macht den perfekten Rund-um-Service aus einer Hand eigentlich aus? Da gibt es beinahe unendlich viele Möglichkeiten vom Entwurf über die Produktion mit all ihren technischen Möglichkeiten bis zum Aufbau vor Ort. Unabdingbar sind dabei ein Maschinenpark, der keine Wünsche offen lässt, sowie flexible Lagerkapazitäten und motivierte Mitarbeiter, die ihr Handwerk verstehen.

Sogar die komplette Bestückung des Verkaufsdisplays übernimmt der Hersteller nach den genauen Vorgaben des Handels, so dass der Einzelhändler vor Ort das Display nur noch auspacken und aufstellen muss. Aber auch das kann der Hersteller auf Wunsch mit einem eigenen Montage- und Aufbauservice gerne vor Ort übernehmen. Zahlreiche moderne Displays brauchen dank ausgeklügelter Stecksysteme freilich gar kein Werkzeug mehr. Die Displays stehen fest und sind extrem langlebig, auch ohne Akku-Schrauber.

Damit die Verkaufsdisplays zum Laden passen und alles optimal aufeinander abgestimmt ist, übernimmt der Hersteller am POS auch den modularen Ladenbau. Alles aus einer Hand, dann passt es auch garantiert zusammen. Das macht es für den Handel wirklich einfach, denn er kann sich darauf verlassen, dass sämtliche Elemente optimal kombiniert und in größtmöglicher Einheit am POS erscheinen. Dem Verkaufserfolg steht dabei nichts mehr im Wege.

Seit 60 Jahren kompetente Beratung, flexible Fertigung und hochwertige Materialien für Ihr Verkaufsdisplay! Wasi-Service ist persönlich und nah. Von der Idee bis zum Versand Ihres individuellen Displays sind wir an Ihrer Seite. Begonnen hat alles 1953 mit Johannes Sebastian Wasikowski. Den Startschuss für die Warendisplays gab es 1990 mit Wilhelm Wasikowski. Inzwischen ist unser Familienunternehmen mit Schreinermeister Johannes Wasikowski in der dritten Generation.

Wasi-Displays und -Ladenbauelemente sind seither individuell und hochwertig. Die Herstellung der Verkaufsständer an einem Standort macht uns besonders flexibel und schnell. Wir entwickeln unsere Präsentationssysteme stetig weiter und setzen auf nachhaltige Rohstoffe. Holz, Metall oder Acryl machen Ihren individuellen Produktaufsteller zum Eyecatcher. Lassen Sie sich von Ideen mit Persönlichkeit begeistern – lernen Sie Wasi Displays kennen!

Firmenkontakt

J.S. Wasikowski GmbH Co.KG

Johannes Wasikowski

An der Zeil 18

96215 Lichtenfels

+49957195573

09571955755

info@wasi-displays.de

http://www.wasi-displays.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.