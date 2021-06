Perschmann Calibration verbessert seinen Kalibrierservice

Der Kalibrierspezialist bietet seinen Kunden neue digitale Dienstleistungen rund um das Kalibrieren von Mess- und Prüfmitteln

Die Perschmann Calibration GmbH, größter Dienstleister Deutschlands für Kalibrierungen von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie, hat die Funktionen des Online-Messmittelverwaltungsportals trendic® hub noch einmal deutlich erweitert.

Mit Perschmann Calibration zu bester Qualität

Kunden der Perschmann Calibration GmbH erhalten ihre Kalibrierungen von einem DAkkS-akkreditierten Kalibrierlabor – und das exklusiv nach individuell definierten Bewertungskriterien. Mittels normkonformer einheitlicher Kalibrierscheine ist die Auditsicherheit der Kalibrierungen jederzeit sichergestellt. Neben den Kalibrierdienstleistungen bietet Perschmann Calibration eine Reihe von Zusatzleistungen wie etwa eine dauerhafte Laserbeschriftung von Messmitteln, eine auditsichere elektronisch lesbare Identifizierung sowie eine Versandbox für den sicheren Transport der empfindlichen Messmittel. Die Messmittelverwaltung trendic® ist im Markt seit Jahrzehnten ein Begriff, mit trendic® hub bietet Perschmann Calibration seit einiger Zeit nun auch eine moderne Online-Verwaltung an, die den Kunden weltweit schnellen Zugriff auf ihre Kalibrierscheine ermöglicht.

Auditsichere Messmittelverwaltung mit trendic® hub

Deutlich erweitert wurden nun die Funktionen des Portals trendic® hub, mit dem die Perschmann Calibration GmbH einen direkten Online-Zugang zur Kalibrierdatenbank anbietet. Das Online-Portal hilft dabei, Kalibrierdaten auditsicher zu managen und Messmittel sicher zu verwalten. Die Ergebnisse stehen direkt nach der Kalibrierung in Echtzeit zur Verfügung und sind auch auf Mobilgeräten verfügbar. Die Kalibrierscheine werden auditsicher gespeichert. „Mit trendic®hub können sich unsere Kunden direkt mit uns vernetzen. Die Applikation hilft dabei, das Messmittel-Management zu digitalisieren. Ganz aktuell haben wir eine Reihe neuer Features implementiert, um die Prozesse noch einmal zu verbessern und die Produktivität zu steigern“, sagt Lars Ahrendt, Geschäftsleiter Vertrieb bei der Perschmann Calibration GmbH.

Fälligkeit von Mess- und Prüfmitteln jederzeit im Blick

Zu den neuesten Funktionen von trendic® hub gehört die automatische Fälligkeits-Info. Anwender des Online-Portals können für ihre Mess- und Prüfmittel eine automatische Erinnerungsfunktion einstellen, um deren Fälligkeit jederzeit im Blick zu behalten. Per Mausklick kann so ein auditsicheres Überwachungs-Management erstellt werden. Die Überwachungspläne sind individuell konfigurierbar. Per automatischer Erinnerungsfunktion können eine oder mehrere verantwortliche Personen einmalig oder regelmäßig mit einem wählbaren zeitlichen Vorlauf über die Fälligkeit informiert werden, so dass kein Prüfmittel mehr in Vergessenheit gerät. Das System arbeitet dabei zuverlässig in Echtzeit.

Messmittelausgabe gibt Aufschluss über Lebenslauf und Effektivität

Ein weiteres neues Feature von trendic® hub ist die Messmittelausgabe, mit deren Hilfe der Lebenslauf eines Messmittels lückenlos nachvollzogen werden kann. Insbesondere bei hochwertigen Messmitteln ist die Dokumentation des Lebenslaufs imminent wichtig. Mithilfe der Messmittelausgabe ist jederzeit erkennbar, für welchen Auftrag, an welcher Maschine, in welchem Zeitraum und von welchem Beschäftigten ein Messmittel eingesetzt wurde. Das System lässt so auch Rückschlüsse auf die Effektivität der Nutzung zu. Zudem kann auch hier die Fälligkeit zum Kalibrieren oder zum Austausch automatisch konfiguriert werden.

Weitere Informationen unter www.trendic-hub.de oder trendic@perschmann-calibration.de

###

Start Download Pressemeldung als Word-Dokument: 2021_06_MI_Perschmann_Calibration

Bildmaterial finden Sie hier zum Download: https://profil-marketing.cloud/index.php/s/5mbm7r9Cd9P3igb

###

Über die Perschmann Calibration GmbH

Als Dienstleister für die Kalibrierung von Mess- und Prüfmitteln der produzierenden Industrie führt die Perschmann Calibration GmbH täglich bis zu 3.000 Kalibrierungen im Labor oder beim Kunden vor Ort durch. Damit ist sie der größte Anbieter Deutschlands auf diesem Spezialgebiet. Die Perschmann Gruppe bietet Kalibrierdienstleistungen bereits seit 1993 an – zunächst als Abteilung des Werkzeuggroßhandels Hch. Perschmann GmbH. Nach zwölf erfolgreichen Jahren firmierte das Braunschweiger Kalibrierlabor 2005 zum eigenständigen Unternehmen Perschmann Calibration GmbH um. Heute sorgt hochqualifiziertes Personal am Standort Braunschweig sowie beim Kunden vor Ort für normkonforme Kalibrierungen von allen Messmitteln aus Fertigung, Mess- und Prüfräumen. Dabei werden die Messmittel entsprechend den aktuellen Normen und Richtlinien auditsicher kalibriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.perschmann-calibration.de / www.trendic-hub.de / www.facebook.de/PerschmannGruppe / www.linkedin.com/company/perschmanngruppe

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Jan Lauer

Humboldtstr. 21

D-38106 Braunschweig

Tel.: +49-531-387 33 18

Fax: +49-531-387 33 44

E-Mail: j.lauer@profil-marketing.com